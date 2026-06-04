Guatemala recibe premio internacional por billete conmemorativo de Q100

Una mano sostiene el billete de 100 Quetzales de Guatemala, reconocido con un premio por su diseño, frente a un fondo de fuegos artificiales y un trofeo dorado que simbolizan el logro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de Guatemala recibió, este miércoles, el reconocimiento internacional a Mejor Nuevo Billete Conmemorativo de 2026, otorgado por High Security Printing, por la emisión del billete de cien quetzales (USD 13).

Este galardón posiciona al billete conmemorativo como un referente regional en diseño, seguridad y valor histórico, reafirmando el compromiso de la institución bancaria con la excelencia, la innovación y la confianza en la moneda.

La ceremonia de premiación se realizó en la ciudad de Guatemala, que fue sede de High Security Printing este año. Este evento internacional reúne a empresas especializadas en impresión y tecnología de seguridad para billetes, así como a proveedores de software y fabricantes de hilos de seguridad de distintas características, utilizados en la elaboración de billetes modernos.

PUBLICIDAD

Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, expresó: “High Security Printing reconoció el billete de cien quetzales conmemorativo, que emitió el Banco de Guatemala recientemente, como mejor billete conmemorativo de Latinoamérica en el año 2026″.

El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, recibe el premio internacional que reconoce al billete de Q100 como el mejor billete conmemorativo de Latinoamérica en 2026. (Cortesía: Banco de Guatemala)

“El reconocimiento nos llena de orgullo porque valora el esfuerzo que ha hecho Guatemala no solo en hacer ese billete conmemorativo, lo que representa ese billete conmemorativo para el país y, principalmente, cómo el Banco Central ha usado los billetes conmemorativos como una herramienta de comunicación para que toda la población sepa qué es lo que hace el Banco de Guatemala”, agregó Ricci.

PUBLICIDAD

Innovación, seguridad y valor histórico

El billete de Q100 fue diseñado para resaltar elementos históricos y culturales de Guatemala, incorporando innovaciones tecnológicas de última generación en materia de seguridad. Según el Banco de Guatemala, la pieza integra dispositivos modernos que dificultan su falsificación, consolidando la confianza de la sociedad en la moneda nacional y fortaleciendo el sistema financiero del país.

La selección del Banco de Guatemala como sede de High Security Printing en 2026 tiene un significado especial, pues el país ya había albergado el evento en 2017.

El Banco de Guatemala afirmó que el billete de Q100 resalta elementos históricos y culturales de Guatemala e incorpora medidas de seguridad contra la falsificación. (Cortesía: Banco de Guatemala)

Según el Banco de Guatemala, este reconocimiento internacional refleja la experiencia y capacidad técnica de la institución en la gestión monetaria y en la comunicación con la sociedad guatemalteca. Además, el billete conmemorativo se utiliza como una herramienta pedagógica, acercando a la población a la labor del banco central y difundiendo el valor de la moneda nacional.

PUBLICIDAD

El evento High Security Printing es considerado uno de los principales foros del sector de impresión de billetes en América Latina, y la presencia de Guatemala como país anfitrión y ganador del principal galardón de 2026 refuerza su posición en la región. De igual manera, el Banco de Guatemala reiteró que continuará trabajando para mantener elevados estándares de calidad, seguridad y transparencia en la emisión de billetes, respondiendo a las exigencias del entorno económico y a la confianza de la ciudadanía.

El nuevo billete conmemorativo de Q100 ya se encuentra en circulación en el país centroamericano. De igual manera, la institución confirmó que seguirá promoviendo la innovación en sus procesos y la divulgación de información sobre la importancia de la moneda nacional, en cumplimiento de sus funciones constitucionales.

PUBLICIDAD