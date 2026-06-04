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Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

La artista, que acaba de lanzarse como cantante, abrió su intimidad en una charla con Matías Martin. Cómo atraviesa el legado del líder de Soda Stereo, su búsqueda y la presencia en la ausencia del músico

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Lisa Cerati recordó a Gustavo Cerati en Urbana Play y afirmó que su padre “es el número 1” para ella (Video: Instagram)

Hay preguntas que Lisa Cerati responde sin dudar. Una de ellas es si extraña a su padre, Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo fallecido en 2014.

La respuesta de la cantante llega rápida, casi sin pausa: “Mi papá es el número uno para mí. Es obvio”. Lo dijo en Todo Pasa, el programa de Matías Martin en Urbana Play 104.3 FM, y lo que vino después fue un retrato íntimo de cómo es vivir con esa presencia todos los días, en los escenarios, en la música, incluso en el silencio de un café a solas.

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Lisa, que construye su propio camino artístico bajo el nombre Lisa María, habló de lo que siente cuando se sube a un escenario y gira para mirar al público. No es solo la emoción de la actuación. Es algo más específico y más hondo. “Ahora que soy grande y entiendo muchas cosas desde el nivel musical y de conciencia de lo que mi papá generó. Hay un momento en que giro y veo a la gente llorar, emocionarse”, relató. Y fue más lejos: “Gente de mi edad o menos que dice: ‘Nunca pude verlo y es como lo más cercano’. Y yo me llevo eso siempre. Elijo ver lo lindo de todo”.

Lisa Cerati y su papá
Lisa Cerati contó que en sus shows ve al público emocionarse con la música de Gustavo Cerati y Soda Stereo (Instagram)

La periodista Emilse Pizarro quiso saber si todavía le llegaban historias nuevas sobre su padre, cosas que desconocía. Lisa confirmó que sí, y mencionó un ejemplo reciente. Fue durante diferentes fechas que compartió con Adrián Taverna, histórico sonidista, mano derecha y amigo íntimo de Gustavo, donde personas que lo conocieron en los años ochenta empezaron a contarle episodios de esa época, de a poco, con cuidado. “Empiezan a soltar cosas, de a poco y todo muy hermoso”, dijo, entre risas. Y agregó algo que resume bien la paradoja de su vida: “A la vez es como un protagonismo de mi papá en mi vida muy, muy fuerte. Nada que quejarme, es muy hermoso”.

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Matías Martin encontró las palabras justas para describir esa situación: “Es como una ausencia muy presente”. Lisa asintió de inmediato. “Claro, es todos los días, toda hora. A veces quiero un café, estar sola y suena y digo: ‘Bueno, igual me acompaña, está todo bien’”. Una imagen cotidiana, casi doméstica, que habla de algo que no tiene horario ni pausa.

Esta conversación llega en un momento de plena actividad para Lisa. La artista, hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, lanzó en 2025 sus primeros singles solistas —“Solo Aire” y “Sentimental”— y en octubre de ese año sumó “A Mi Nube”, tercer adelanto de su álbum debut que se espera para 2026. Las tres canciones, coproducidas junto a Estanislao López, trazan un universo de pop alternativo con una estética que ella misma definió como un “diario emocional, una bitácora íntima”.

Lisa Cerati celebró el adelanto de su primero disco
Lisa Cerati celebró el adelanto de su primero disco (Instagram)

El más reciente de sus lanzamientos, “Demente”, llegó acompañado de su cumpleaños, y la doble celebración la llevó a compartir en redes un recuerdo que la sorprendió a ella misma: una fanática le envió una antigua foto junto a Gustavo. “Me había olvidado de esta foto, qué lindo, gracias, de cuando cumplí 13”, escribió Lisa junto a un corazón rojo. La imagen, los dos sonriendo a cámara, recorrió las redes y acumuló cientos de mensajes.

En ese mismo contexto, su tía Laura Cerati le dedicó palabras de apoyo tanto por el cumpleaños como por el lanzamiento del tema. “Muy feliz cumple, Lisa de mi corazón. A celebrar tu nuevo año que se viene con todo. Te ama. Tu tía Lau”, escribió, y compartió un fragmento del videoclip de “Demente” en sus stories.

El recorrido de Lisa hasta llegar a la música solista incluyó una etapa como DJ y estudios de cine y diseño gráfico. Esa formación visual se nota en la propuesta: la estética de sus videos y el concepto de sus canciones trabajan juntos, con una lógica de “menos es más” que atraviesa todo el proyecto. “Solo Aire” abrió camino con melodías suaves y bases rítmicas bailables; “Sentimental” sumó melancolía; “A Mi Nube” apuesta por guitarras acústicas, sintetizadores sutiles y una voz que transmite una sensación etérea.

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