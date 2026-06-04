El discurso de Cazzu en el acto de Ni Una Menos en el Congreso: “Las vidas de las pibas valen”

Cazzu encabezó el acto de Ni Una Menos en el Congreso y leyó el documento del colectivo feminista en Buenos Aires (Video: X/cazzusources)

La voz de Cazzu resonó este martes 3 de junio frente a la Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, ante miles de personas que volvieron a ocupar las calles once años después de la primera marcha de Ni Una Menos. La cantante jujeña, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, fue una de las figuras que subió al escenario para leer el documento del colectivo feminista, junto a la actriz Thelma Fardín, en una jornada marcada por la conmoción del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

“El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a la calle en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva”, arrancó la artista ante la multitud, que respondió con una ovación. Luego, continuó: “Seguimos desde entonces, cada año, en las plazas, en las calles y en las casas, denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarios”.

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Ni Una Menos volvió a movilizarse once años después de la primera marcha contra la violencia de género en Argentina (Fotografía: Gustavo Gavotti)

El discurso fue directo contra el gobierno del presidente Javier Milei, al que el colectivo calificó de “negacionista de la violencia patriarcal”. “Hoy, frente al gobierno de Milei, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen”, leyó Cazzu, ante los aplausos de la plaza. Y cerró la lectura con la consigna que convoca cada 3 de junio: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

La marcha de este año tuvo un motor particular: el brutal asesinato de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana pasado tras una semana de búsqueda. El único detenido hasta ahora es Claudio Gabriel Barrelier. El documento leído en el acto exigió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes acusaron de “desidia organizada” y de haber “desprotegido y garantizado la impunidad” en el caso. También apuntaron contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien calificó el crimen como “homicidio” y no como femicidio. Desde el colectivo sostuvieron que esa decisión “no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad”.

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La marcha de Ni Una Menos estuvo atravesada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba (REUTERS)

La movilización en Buenos Aires se extendió varias cuadras por el centro histórico, desde el Congreso hasta la Avenida de Mayo. Entre los carteles que circularon, uno llamó la atención por su crudeza: “Estamos a 8 femicidios del Mundial”, en referencia al torneo que comienza el 11 de junio. Las manifestantes también recordaron a Dulce María Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y a Noelia Romero, víctima en la provincia de Buenos Aires.

El documento fue extenso y abarcó varios frentes. Entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 36 horas, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el colectivo denunciaron que el gobierno de Milei “eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género” y que “la mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad”.

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El documento señaló que entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, uno cada 36 horas (Fotografía: RSFotos)

También apuntaron contra el proyecto de ley sobre “falsas denuncias” impulsado por la senadora Carolina Losada, al que calificaron como un intento de “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian”. Y se pronunciaron a favor de la libertad de Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que rechazaron lo que describieron como persecución judicial a dirigentes de izquierda.

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015, tras el asesinato de una adolescente de 14 años embarazada en Santa Fe. Desde entonces, la marcha se repite cada año y se replicó en decenas de ciudades de todo el país. Este 2026, la convocatoria tuvo réplicas en múltiples localidades argentinas.

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