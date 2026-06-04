Teleshow

El discurso de Cazzu en el acto de Ni Una Menos en el Congreso: “Las vidas de las pibas valen”

La artista jujeña leyó el documento central junto a Thelma Fardín y lanzó un mensaje contra la violencia de género en una jornada atravesada por el reclamo de justicia

Guardar
Google icon

Cazzu encabezó el acto de Ni Una Menos en el Congreso y leyó el documento del colectivo feminista en Buenos Aires (Video: X/cazzusources)

La voz de Cazzu resonó este martes 3 de junio frente a la Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, ante miles de personas que volvieron a ocupar las calles once años después de la primera marcha de Ni Una Menos. La cantante jujeña, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, fue una de las figuras que subió al escenario para leer el documento del colectivo feminista, junto a la actriz Thelma Fardín, en una jornada marcada por la conmoción del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

“El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a la calle en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva”, arrancó la artista ante la multitud, que respondió con una ovación. Luego, continuó: “Seguimos desde entonces, cada año, en las plazas, en las calles y en las casas, denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarios”.

PUBLICIDAD

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
Ni Una Menos volvió a movilizarse once años después de la primera marcha contra la violencia de género en Argentina (Fotografía: Gustavo Gavotti)

El discurso fue directo contra el gobierno del presidente Javier Milei, al que el colectivo calificó de “negacionista de la violencia patriarcal”. “Hoy, frente al gobierno de Milei, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen”, leyó Cazzu, ante los aplausos de la plaza. Y cerró la lectura con la consigna que convoca cada 3 de junio: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

La marcha de este año tuvo un motor particular: el brutal asesinato de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana pasado tras una semana de búsqueda. El único detenido hasta ahora es Claudio Gabriel Barrelier. El documento leído en el acto exigió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes acusaron de “desidia organizada” y de haber “desprotegido y garantizado la impunidad” en el caso. También apuntaron contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien calificó el crimen como “homicidio” y no como femicidio. Desde el colectivo sostuvieron que esa decisión “no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad”.

PUBLICIDAD

La marcha de Ni Una Menos estuvo atravesada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba (REUTERS)
La marcha de Ni Una Menos estuvo atravesada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba (REUTERS)

La movilización en Buenos Aires se extendió varias cuadras por el centro histórico, desde el Congreso hasta la Avenida de Mayo. Entre los carteles que circularon, uno llamó la atención por su crudeza: “Estamos a 8 femicidios del Mundial”, en referencia al torneo que comienza el 11 de junio. Las manifestantes también recordaron a Dulce María Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y a Noelia Romero, víctima en la provincia de Buenos Aires.

El documento fue extenso y abarcó varios frentes. Entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 36 horas, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el colectivo denunciaron que el gobierno de Milei “eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género” y que “la mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad”.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio - drone
El documento señaló que entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, uno cada 36 horas (Fotografía: RSFotos)

También apuntaron contra el proyecto de ley sobre “falsas denuncias” impulsado por la senadora Carolina Losada, al que calificaron como un intento de “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian”. Y se pronunciaron a favor de la libertad de Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que rechazaron lo que describieron como persecución judicial a dirigentes de izquierda.

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015, tras el asesinato de una adolescente de 14 años embarazada en Santa Fe. Desde entonces, la marcha se repite cada año y se replicó en decenas de ciudades de todo el país. Este 2026, la convocatoria tuvo réplicas en múltiples localidades argentinas.

Temas Relacionados

CazzuNi Una Menos3JFeminismoMarcha

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

La artista, que acaba de lanzarse como cantante, abrió su intimidad en una charla con Matías Martin. Cómo atraviesa el legado del líder de Soda Stereo, su búsqueda y la presencia en la ausencia del músico

Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

Mirtha Legrand celebró 58 años de Almorzando, su legendario ciclo: “Todo un récord en el mundo”

La conductora celebró en sus redes sociales el aniversario de Almorzando con Mirtha Legrand, el programa que debutó en 1968 como Almorzando con las estrellas. El mensaje de la diva

Mirtha Legrand celebró 58 años de Almorzando, su legendario ciclo: “Todo un récord en el mundo”

Sofía Jujuy recordó la mala experiencia que vivió al regalarle una mascota a un exnovio: “Nunca den perros a su pareja”

La influencer reconstruyó la historia detrás de un obsequio que la ilusionó, detalló la búsqueda del animal en Buenos Aires y reveló la desilusión que marcó el final

Sofía Jujuy recordó la mala experiencia que vivió al regalarle una mascota a un exnovio: “Nunca den perros a su pareja”

Araceli González relató cómo se reconcilió con Adrián Suar: “Mandé un hola y empezó una charla maravillosa”

La actriz reveló en LAM cómo logró un acercamiento al productor que se hizo público con su visita a la obra Sottovoce, luego de años de conflicto con el productor

Araceli González relató cómo se reconcilió con Adrián Suar: “Mandé un hola y empezó una charla maravillosa”

Cami Mayan habló sobre Alexis Mac Allister y las mujeres de la Scaloneta a días del comienzo del Mundial 2026: “Tengo buena relación”

La influencer volvió a mostrarse con figuras del entorno de la Selección Argentina y aclaró que conserva varios vínculos de amistad

Cami Mayan habló sobre Alexis Mac Allister y las mujeres de la Scaloneta a días del comienzo del Mundial 2026: “Tengo buena relación”

DEPORTES

La decisión clave en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar en las obras detrás del sueño de albergar la Fórmula 1

La decisión clave en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar en las obras detrás del sueño de albergar la Fórmula 1

Lo mejor de la práctica abierta de la Selección en Kansas City: el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Las perlitas de la práctica de la Selección en Kansas City: la posible formación para enfrentar a Honduras y el único ausente

Quién es Giulia Ciancio, la modelo italiana novia de Leo Balerdi: el viaje que la llevó a enamorarse de la Argentina

El ayudante de campo de Claudio Úbeda habló por primera vez después de su salida de Boca Juniors: “¿Y ahora qué?"

TELESHOW

Mirtha Legrand celebró 58 años de Almorzando, su legendario ciclo: “Todo un récord en el mundo”

Mirtha Legrand celebró 58 años de Almorzando, su legendario ciclo: “Todo un récord en el mundo”

Sofía Jujuy recordó la mala experiencia que vivió al regalarle una mascota a un exnovio: “Nunca den perros a su pareja”

Araceli González relató cómo se reconcilió con Adrián Suar: “Mandé un hola y empezó una charla maravillosa”

Cami Mayan habló sobre Alexis Mac Allister y las mujeres de la Scaloneta a días del comienzo del Mundial 2026: “Tengo buena relación”

Evangelina Anderson acompañó a su hijo Bastián Demichelis a cumplir uno de sus objetivos: “Ya rindió el examen teórico”

INFOBAE AMÉRICA

Empresas hondureñas preparan inversiones por $600 millones que generarían hasta 10 mil empleos

Empresas hondureñas preparan inversiones por $600 millones que generarían hasta 10 mil empleos

Diputadas costarricenses presentan recurso de amparo contra la Presidencia Legislativa por limitar derechos parlamentarios

Autoridades envían a detención provisional a presunto asesino de fiscal panameña Patricia Ossa

Adecuaciones curriculares aumentan en Costa Rica: más de 157,000 estudiantes reciben apoyos educativos

Irán dijo que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos, pero que no hay avances hacia un acuerdo final