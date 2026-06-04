El Zoológico La Aurora celebra el nacimiento de tres crías del lagarto escorpión en Guatemala

La colaboración entre instituciones de Guatemala y el Zoológico de Oklahoma impulsa la conservación genética y la liberación de crías. Nuevas acciones buscan cambiar la percepción de esta especie única (Foto cortesía Fundación para las Especies Amenazadas de Guatemala)

El Parque Zoológico Nacional “La Aurora” anunció este miércoles el nacimiento de tres crías de Heloderma charlesbogerti, conocido como lagarto escorpión, como parte de su proyecto de conservación de esta especie endémica de Guatemala. Según el parque, en estado silvestre existen entre 500 y 700 ejemplares.

De acuerdo con el Zoológico La Aurora, las crías son sensibles a las temperaturas altas y deben mantenerse por debajo de 28 grados Celsius. En la etapa inicial, su dieta incluye huevo y el zoológico indicó que una de ellas aumentó 10 gramos en un mes.

El parque señaló que el objetivo es fortalecer la población silvestre con la reintroducción de las crías en su hábitat natural. La institución agregó que cada nacimiento busca aportar a la conservación del lagarto escorpión, una especie que enfrenta amenazas en la naturaleza y sostuvo que el resultado respalda el trabajo de investigación, cuidado y manejo especializado que desarrolla junto a sus aliados.

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“Cada nacimiento representa esperanza para el futuro del lagarto escorpión, una especie endémica de Guatemala que enfrenta múltiples amenazas en estado silvestre. También es una muestra de que la investigación y el cuidado y manejo especializado están generando resultados concretos para su conservación”, destacó el Zoológico a través de sus redes sociales.

El parque busca reforzar la población silvestre de esta especie endémica de Guatemala, de la que se estiman entre 500 y 700 ejemplares en la naturaleza, tras un trabajo de manejo especializado (Zoológico La aurora)

Otros ejemplares

Estas no son las únicas especies recién nacidas. El 17 de mayo, la Fundación para las Especies Amenazadas de Guatemala (Fundesgua) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) anunciaron el nacimiento de otras especies, cuya incubación de estos reptiles se extendió pormás de cinco meses bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, proceso que demandó la reproducción minuciosa del ecosistema de los bosques secos, usualmente en la zona oriental de Guatemala.

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Para entonces, la fundación anunció que los ejemplares jóvenes serían liberados durante la temporada lluviosa para potenciar la recuperación de poblaciones silvestres y evitar su extinción inminente

El Heloderma charlesbogerti y su riesgo de desaparición nacional

El lagarto escorpión figura entre los animales más raros de los bosques secos, de acuerdo con Fundesgua, y constituye un emblema de la herpetofauna nacional por su distribución exclusiva en Guatemala. Instituciones advirtieron que la crítica situación de la especie podría llevar a su extinción mundial en las próximas décadas si no se amplifican los programas de conservación.

Las principales amenazas que enfrenta la especie incluyen la fragmentación del hábitat, la caza ilegal y la persecución por creencias erróneas sobre su peligrosidad.

El parque destacó que en estado silvestre existen entre 500 y 700 ejemplares y que el objetivo es reintroducirlas en su hábitat natural (Zoológico La aurora)

Thomas Schreij, representante de Fundesgua, destaca: “Esta especie está en grave peligro de extinción y es única de Guatemala y especialmente de El Progreso. Quiero pedirte algo muy importante: si ves un escorpión, no lo mates. Aunque es venenoso, su veneno no mata. Es lento y tranquilo. Si lo dejamos en paz y guardamos una pequeña distancia, no pasa nada”.

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A esta especie, algunos ciudadanos guatemaltecos lo conocen como “niño dormido” o “lagarto enchaquirado”. De acuerdo a datos de Prensa Libre, la especie del lagarto escorpión fue descubierta en diciembre de 1984 por un trabajador agrícola en el valle del Motagua, un importante accidente geográfico de Guatemala formado por el río más largo de la nación.