Cuarto puente sobre el Canal de Panamá registra un avance de 37% y se proyecta que esté listo en diciembre de 2028

La etapa cumbre del proyecto generará alrededor de 9.000 empleos directos e indirectos, estiman las autoridades. (MOP)

El cuarto puente sobre el Canal de Panamá alcanzó un avance de 37% y será entregado en diciembre de 2028, según informaron autoridades panameñas durante un recorrido de prensa por los principales frentes de la obra ubicadas en Ancón, La Boca y en el sector Oeste del proyecto.

Durante la visita a las estructuras, las autoridades mostraron el estado que presenta la infraestructura, valorada en $2.600 millones, y que el Ministerio de Obras Públicas presentó como una apuesta por la movilidad urbana, la integración territorial y el crecimiento económico del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que cuando recibió el proyecto tenía menos de 1% de avance y que desde entonces llegó al nivel actual.

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Durante el recorrido se observaron trabajos en pilotos, cabezales y columnas del viaducto del Este en las faldas del Cerro Sosa, y luego en la Torre Principal Este, identificada como M3, en La Boca, corregimiento de Ancón, estructura que ya alcanzó los 18 metros de altura.

De acuerdo con el ministro Andrade, el proyecto emplea actualmente a 2.000 personas y se proyecta que en los próximos seis meses la cifra suba a 3.000 trabajadores, entre el puente y sus obras accesorias.

Proyecto forma parte de la red de infraestructura para reforzar la conexión entre ambas riberas del Canal de Panamá. (MOP)

También estimó que en la etapa cumbre se generarán alrededor de 9.000 empleos directos e indirectos.

El funcionario sostuvo que el puente tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los panameños por su impacto en la movilidad y la conexión territorial.

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El proyecto forma parte de la red de infraestructura que busca reforzar la conexión entre ambas riberas del Canal de Panamá.

Al explicar sobre el diseño indicó que este incluye cinco segmentos principales. Entre ellos figura un tramo tirantado de 965 metros, con un vano central de 485 metros sobre el canal navegable y dos laterales de 240 metros cada uno.

La estructura se apoyará en dos pilas de transición y dos torres en forma de H, que servirán de anclaje para 152 cables. La consecuencia inmediata de ese esquema técnico, según se detalló, es que el puente deberá sostener un paso elevado de gran escala sobre una vía interoceánica activa, como lo es el Canal de Panamá, que presenta condiciones de navegación que exigen una altura libre específica para el tránsito de embarcaciones.

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Autoridades del Ministerio de Obras Públicas explican a los medios los avances del proyecto. (MOP)

El director del proyecto, Manuel Alvarado, informó que ya se construyeron 42 dovelas prefabricadas de un total de 1.600.

Agregó que la planta de concreto instalada en el complejo de Farfán produce 240 metros cúbicos por hora y que es la más grande de Panamá.

Durante la jornada los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de igual manera mostraron el relleno de acceso del lado Oeste, que conecta con la plataforma de acero donde se levantará la Torre M4 en el agua. Esa torre tendrá 186 metros de altura, 36,87 metros de anchura y una altura libre de navegación de 75 metros.

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En ese frente de obra, el grupo de representantes de los medios de comunicación descendió a 10 metros de profundidad sobre el nivel del mar para observar los trabajos de cimentación de la Torre Principal Oeste.

Allí se ejecuta la instalación de 20 pilotos que transferirán la carga al suelo, protegidos por un cofferdam o ataquía, una barrera de contención temporal que aísla la construcción del agua.

El cuarto puente sobre el Canal de Panamá vendría a complementar la red vial existente. (Foto: Shutterstock)

Alvarado manifestó que “venir acá abajo y ver esa construcción resulta un privilegio para personas ajenas a este tipo de trabajo, se trata de visualizar esta historia”.

Se adelantó que próximamente arrancará el proceso de encofrado con formaletas autotrepantes, un sistema que se ejecutará por fases con paneles izados en incrementos modulares de aproximadamente 6 metros.

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