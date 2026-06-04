El presidente Luis Abinader juramenta el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria

Luis Abinader juramentó en Santo Domingo el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria como parte de la reforma penitenciaria. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente LuisAbinader juramentó este miércoles en Santo Domingo el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria y anunció que tres centros penitenciarios especializados en salud mental, ubicados en Azua, La Vega y San Pedro de Macorís, comenzarán a operar este viernes, como parte de la reforma con la que el Gobierno busca atender los trastornos severos dentro de las prisiones y reforzar la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Durante el acto en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, Abinader informó además que la Política Nacional de Salud Mental ya permitió habilitar 105 camas especializadas en distintos hospitales del país.

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El mandatario agregó que están en construcción centros psicosociales en La Altagracia y Espaillat, que se amplía el centro de Pedro Brand conocido como kilómetro 28 y que avanza la planificación del futuro Instituto de Neurociencias en la Ciudad Sanitaria.

La nueva estructura, según el Gobierno, atenderá de manera integral a las personas privadas de libertad, al personal penitenciario y a sus familiares.

Abinader sostuvo que la República Dominicana figura entre los primeros países en establecer una estructura integrada para abordar los problemas severos de salud mental dentro de las prisiones.

“Con este acto de hoy, como dije anteriormente, damos un nuevo paso en esta reforma penitenciaria que llevamos adelante cumpliendo todos los compromisos al respecto”, afirmó el presidente Luis Abinader durante la juramentación.

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También señaló: “El objetivo es convertir nuestras cárceles en verdaderos centros de rehabilitación y reintegración a la sociedad”.

Tres centros penitenciarios especializados en salud mental abrirán este viernes en Azua, La Vega y San Pedro de Macorís. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Los tres centros especializados abrirán este viernes en Azua, La Vega y San Pedro de Macorís

La medida anunciada por Abinader consiste en la apertura inmediata de tres centros penitenciarios especializados en salud mental. El mandatario presentó esa decisión como un avance dentro del proceso de transformación del sistema penitenciario y vinculó el proyecto con la prevención de la violencia, la seguridad ciudadana y un trato más humano a la población privada de libertad.

El presidente agradeció el respaldo de las instituciones participantes, de los colegios profesionales y de los especialistas que colaboraron en el desarrollo de la estrategia. También destacó el apoyo de la delegación puertorriqueña y reconoció de manera especial a la doctora Nubia Lluberes, vinculada a la Universidad de Texas, por su colaboración en la implementación del proyecto.

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El comité quedó constituido para acompañar los esfuerzos del Estado y de la sociedad ante los desafíos de salud mental en el sistema penitenciario dominicano. La comisión quedó integrada por Sandra Margarita Fernández Cedeño, quien la presidirá junto con Roberto José Santana, además de Julio Ravelo Astacio, Marisol Taveras Ulerio, Nubia Lluberes, Thomas Alberto Ramírez Mañón, Alberto Ramírez Cabral, Jaime Yorquis Francisco Rodríguez, Silvana Miguelina Gálvez Rincón, Elizardo Antonio Medina, Fernando Inan Cruz Hernández, Yanis Maritza Mejía Jiménez y Miguel Lora Ciradin.

El director general de la Oficina Nacional de Apoyo a las Reformas Penitenciarias y de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, dijo que el fortalecimiento de las políticas de salud mental ha sido una preocupación constante del presidente desde el inicio de su gestión. Según Santana, el jefe de Estado ha dado seguimiento directo a este tema por las consecuencias sociales y humanas de descuidarlo.

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Santana explicó que la creación del Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria surge de ese compromiso oficial y de los avances de la reforma penitenciaria. También indicó que la iniciativa tomó como referencia experiencias de Puerto Rico, donde las universidades participan activamente en programas de salud mental dirigidos a personas privadas de libertad, y añadió que representantes de varias universidades dominicanas visitaron ese territorio para conocer el modelo y adaptarlo al país.

La Política Nacional de Salud Mental habilitó 105 camas especializadas en hospitales de la República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Al dirigirse al mandatario, Santana resumió el resultado del proceso con una frase textual: “Presidente, el resultado de lo que usted nos pidió está aquí”.

El comité impulsará un expediente clínico digital y un centro docente especializado

La presidenta pro tempore del Comité de Salud Mental y Cooperación Penitenciaria, Sandra Fernández, afirmó que la creación del organismo expresa un compromiso con la dignidad humana, la rehabilitación y el fortalecimiento de las políticas de salud mental dentro del sistema penitenciario dominicano. Según Fernández, el Estado envía así una señal sobre la incorporación de la salud mental como componente esencial de las políticas correccionales y de rehabilitación.

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Fernández sostuvo que el trabajo conjunto de las instituciones participantes busca convertir al comité en un referente regional apoyado en la ciencia, la academia, la cooperación y la humanización de los servicios penitenciarios. En su intervención dijo: “Señor presidente, agradecemos profundamente su visión y su respaldo al oficializar este comité, contando con este respaldo haremos de este comité un referente regional”.

La especialista detalló que la labor del comité estará orientada a la humanización de la pena, la protección de derechos de las personas privadas de libertad y el acceso a servicios clínicos con altos estándares de calidad. Añadió que las instituciones participantes trabajarán en la modernización de los procesos asistenciales, la incorporación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la atención clínica especializada.

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Entre los objetivos definidos por el organismo figura la creación de un expediente clínico digital integrado para generar estadísticas confiables, dar seguimiento a pacientes y facilitar intervenciones medibles sustentadas en evidencia científica. Fernández precisó que los esfuerzos también abarcarán al personal penitenciario, en reconocimiento de la carga emocional y de los desafíos que enfrenta en los centros de corrección y rehabilitación.

El Gobierno construye centros psicosociales en La Altagracia y Espaillat, amplía el centro de Pedro Brand y planifica el Instituto de Neurociencias en la Ciudad Sanitaria. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La presidenta pro tempore anunció además el impulso de un Centro Docente de Salud Penitenciaria para formación especializada, pasantías universitarias, investigación aplicada y fortalecimiento de capacidades profesionales en salud mental penitenciaria. También planteó la creación de un repositorio nacional de investigación para producir evidencia científica útil en la formulación de políticas públicas y en una mejor asignación de recursos.

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El Comité de Salud Mental y Cooperación Penitenciaria está integrado por la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el Colegio Dominicano de Psicólogos, el Servicio Nacional de Salud, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la Universidad Félix Adam, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, el Instituto Técnico Superior Comunitario, la Universidad Abierta para Adultos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y la Academia Regional Penitenciaria.

En la actividad acompañaron a Abinader el ministro de Justicia Antoliano Peralta, el director del Servicio Nacional de Salud Julio César Landrón y representantes del sector salud.

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