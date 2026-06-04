Trueno reveló la romántica forma en la que le propuso ser novios a Teresa Prettel: “No pude aguantar más de tres meses”

El rapero relató la romántica manera en la que le propuso a la española ser pareja

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum su visita al programa de Jimmy Fallon y su encuentro con Mick Jagger, Trueno atraviesa un gran momento en su carrera. Pero más allá del éxito de su música, el joven de la Boca también vive un gran presente sentimental junto a Teresa Prettel. Así las cosas, a nueve meses de confirmar su relación con la modelo española, el rapero reveló cómo le propuso ser novios.

Todo sucedió cuando Trueno visitó el programa La Revuelta. Allí, David Broncano le consultó: “¿La vez que menos has tardado en decir te quiero a una novia?”. Rápidamente, el argentino respondió: “No, yo soy re rápido para eso. Hay gente que está, ¿viste? Que sale un año y espera ahí para decir”.

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Fue entonces cuando el conductor español comentó: “El otro día lo hablamos con unas chicas que son actrices y una decía: “Yo mínimo siete meses””. Al analizar el tiempo que le lleva a otras personas expresar sus sentimientos, Trueno arremetió: “Pará un poco, siete meses. (risas). No, yo a los tres meses ya le digo: “Quedate acá, no te vayas a ningún lado. Dale, quedate acá””.

Siguiendo la propuesta de su invitado, Broncano agregó: “En poco tiempo ya estás para matrimonio, claro”. Fue entonces cuando Trueno abrió el baúl de los recuerdos y expresó: “Y sí, también llega un momento en el que si uno ya está destinado a una sola persona, la otra persona está destinada... Es lo mismo, ya son novios. Hay que decirlo, hay que decirlo, ¿verdad? Pero sí, soy, eso, bastante impulsivo. Entonces, como que no puedo... Más de tres meses, cuatro meses, no pude aguantar. Claro, ahí de conocer, ya omitir intro y fuimos directamente: “Ya, dale, vamos a ser novios y ya está”. Se lo pedí en Argentina, me acuerdo. Había comprado un vino de Jerez que está increíble, que es un vino de pera, muy bueno. Sí. Y le puse una carta al vino que que decía: “¿Querés ser mi novia?”. Y le puse abajo una opción que decía sí y la otra opción que decía sí. Así que no le quedó ninguna (risas)”.

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La historia romántica de Trueno y Teresa Prettel, una carta, dos “sí” y una decisión rápida

En cada publicación, la modelo española acompaña al rapero en distintos compromisos, y ambos muestran la solidez de su vínculo. En ese contexto, a finales de 2025, Trueno sorprendió al revelar, durante una entrevista, cómo fue el inicio de la historia de amor y cuáles fueron las claves para conquistar a su pareja.

La confesión se produjo en el programa “Nadie dice nada” (Luzu TV), donde el músico fue entrevistado por Ángela Torres, quien le preguntó directamente: “¿Sos romántico?”. Trueno no dudó en responder: “La cautivé tirando unas barras. Hay que usar los poderes. A mí lo que más me gustó cuando la conocí a Tes, que es de España y la conocí allá, es que no me conocía, ¿viste? Le chu... un huevo quién era yo. Entonces, me esforcé el doble”.

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El rapero relató que Teresa no solo desconocía su carrera, sino que además lo desafió a mostrar su faceta artística: “Y me empezó a pinchar, ¿viste?, a ver si rapeaba, qué sé yo. Sí, y ella rapea mejor que yo, eh. Me tiró un par de barras”. La dinámica entre ambos se dio de manera espontánea y relajada desde el principio, según contaron.

Trueno contó cómo hizo para enamorar a Teresa Prettel

Nico Occhiato, uno de los conductores, le pidió entonces a Teresa que contara cómo fue esa primera improvisación de Trueno. Ella recordó: “A horas ya de la madrugada me rimó algo con un premio, no sé qué fue. Me dijo: ‘No sé qué premio, ah, beso’. ¿Te acuerdas de la rima? Yo no. Estábamos los dos tan nerviosos que fue como un beso de chiquitos”. El momento, según ambos, resultó tan natural como divertido, y marcó el inicio de su relación.

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Trueno sumó que Teresa tiene verdadera habilidad para rapear y no dudó en admitirlo: “Yo tengo miedo porque es buena, ¿eh? Ella me decía: ‘Me estás chamuyando’. Le digo: ‘No, sos buena de verdad, ¿entendés? Rima, tiene ritmo, dice cosas’. No, no cantaste nunca. Por ahora”.

Consultada sobre su relación con la música, Teresa explicó: “No, o sea, a él le canto, pero en la ducha y... es todo. O sea, me gusta la música. Somos los dos bastante melómanos. Él lo sabe, pero sí me encanta la música. De hecho, la primera conversación que tuvimos cuando nos conocimos fue sobre música y los gustos que teníamos en común”.

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Trueno recordó el primer encuentro y destacó la conexión instantánea: “El primer día estuvimos hablando desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana y fue como bueno... Hubo una conexión. Ella es como medio argentina porque tiene muchos amigos acá. Entonces, ¿viste? Me vino a hablar medio argentino, me vino a pedir fernet. Yo dije: ‘Sos argentina’”.