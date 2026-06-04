Las perlitas de la práctica de la Selección en Kansas City: la posible formación para enfrentar a Honduras y el único ausente

Lionel Scaloni empezó a delinear el equipo de Argentina para el amistoso de este sábado desde las 21 ante Honduras en Kansas City. Lo hizo durante la práctica de este miércoles a puertas abiertas en el complejo CMNPC. El único futbolista que no salió al campo fue Julián Álvarez, aunque el cuerpo técnico lo preservó para bajarle las cargas tras dos entrenamientos exigentes de dos horas cada uno.

De acuerdo con lo informado por ESPN, el colaborador de Scaloni, Roberto Fabián Ayala, repartió 10 camisetas durante la entrada en calor y anticipó una base de la formación que podría medirse al elenco centroamericano. La alineación que arrancó la práctica de fútbol en los Estados Unidos fue con Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Thiago Almada en la mitad de la cancha; y la dupla ofensiva fue Lautaro Martínez y José López.

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La noticia del día pasó por la ausencia de la Araña, quien no estuvo en el césped del predio por una molestia mínima, según la información difundida desde el entorno de la Selección, y la decisión se enmarcó en su proceso de recuperación. El delantero del Atlético de Madrid venía de completar dos sesiones intensas antes de que el cuerpo técnico resolviera dosificar las cargas.

*Más imágenes del ensayo de este miércoles

Sin la presencia de Álvarez, la formación elegida por Scaloni le entregó el lugar de centrodelantero titular al Toro Martínez. La estrategia incluyó dos cambios con respecto a la práctica del lunes pasado: Giay reemplazó a Nicolás Capaldo y el Flaco López ingresó por Giuliano Simeone. El caso de Giay y Capaldo es clave porque podrían reemplazar en la lista definitiva a Gonzalo Montiel si Cachete no se recupera de una lesión.

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Minutos después, el staff técnico de la Albiceleste decidió una serie de modificaciones en el equipo. Así las cosas, este fue el once: Juan Musso, Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Thiago Almada y Flaco López. En el caso puntual del Cuti, está poniéndose a punto físicamente para regresar de la mejor manera en la cita mundialista. Además, Rulli y Musso se disputan el lugar vacante del Dibu Martínez, quien sigue su recuperación por la fractura de uno de los dedos de su mano derecha.

Otro de los grandes ausentes es Lionel Messi, pero se trata de algo lógico porque la Pulga permanece en plena recuperación de una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda sufrida en el último compromiso del Inter Miami ante Philadelphia Union por la MLS. La idea es preservarlo este sábado y se evaluará si suma minutos el martes a partir de las 22 ante Islandia.

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*La presencia de Lionel Messi en la práctica

Según precisó el periodista de ESPN Diego Monroig, Nahuel Molina, Nico Paz y Gonzalo Montiel fueron exigidos durante la práctica para evaluar su evolución física a 13 días del Mundial. Los tres continuaron con trabajos diferenciados en otra cancha, con ejercicios específicos vinculados a sus respectivas lesiones.

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La cadena deportiva también reportó que Lionel Messi fue uno de los últimos en salir del vestuario para los primeros movimientos sobre el césped, aunque también lo hizo de manera diferenciada. En el mismo entrenamiento, Leandro Paredes apareció con botines en mano, una señal positiva en la recuperación de una dolencia que arrastra desde el último partido de Boca Juniors ante Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Días atrás, el entrenador Lionel Scaloni se refirió a la situación de los futbolistas que no están en plenitud: “Todavía tenemos alguna duda, algún problemita con un jugador que tenemos que resolver en estos días. El criterio es el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así y estamos tomando los recaudos. Creemos que el rendimiento cuenta y estamos esperando a los últimos días esperando la evolución y tener certezas con los chicos que no vienen bien, pero la idea es no cambiarlos en la lista porque sabemos lo que ello conlleva”.

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La selección argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium por la primera jornada del Grupo J, zona también integrada por Austria y Jordania.

LISTA DE CONVOCADOS

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso;

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina;

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández;

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B : Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Irak y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Jamaica, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá