Mirtha Legrand celebró 58 años de Almorzando, su legendario ciclo: “Todo un récord en el mundo”

La diva compartió un mensaje festejando el aniversario de su ciclo que comenzó llamándose Almorzando con las estrellas antes de ser renombrado como Almorzando con Mirtha Legrand (Video: Instagram)

Al cumplirse 58 años del histórico debut de Almorzando con Mirtha Legrand, la propia Mirtha Legrand celebró el aniversario con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

“58 años, querida. Todo un récord en el mundo. La misma persona conduciendo”, afirmó la conductora, en un mensaje dirigido a su público y a los equipos que la acompañaron a lo largo de las décadas. El ciclo, que nació como Almorzando con las estrellas, se consolidó como un clásico de la televisión argentina y batió marcas internacionales de permanencia.

PUBLICIDAD

Mirtha Legrand con Diego Maradona en 1979

En el mensaje, la diva agradeció el cariño del público y destacó: “Todo mi amor para ustedes que me han seguido tantos años, porque el público también me ha acompañado y mis equipos maravillosos”. La celebración se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram del programa, donde la producción también homenajeó a su anfitriona con un mensaje especial: “58 años acompañándonos en cada mesaza. Gracias Mirtha por ser nuestra mejor anfitriona. Hoy brindamos por seguir compartiendo momentos juntos”.

Mirtha Legrand firma su contrato, secundada por Alejandro Romay y Samuel Yankelevich

El aniversario número 58 años de Almorzando con Mirtha Legrand no solo representa una cifra inédita para la televisión argentina, sino que constituye un récord a nivel global: ningún otro ciclo cuenta con la misma conductora de manera ininterrumpida durante tanto tiempo. Mirtha inició su recorrido en este formato el 3 de junio de 1968, cuando aceptó la propuesta de llevar adelante un programa que combinara entrevistas y almuerzos en vivo.

PUBLICIDAD

La Chiqui recordó en su mensaje las dudas iniciales respecto a la duración del ciclo: “Bueno, esto durará una semana, veinte días, un mes”. Sin embargo, el éxito del formato permitió que superara todas las expectativas posibles. “58 años, querida”, remarcó, divertida subrayando la magnitud del hito alcanzado.

Mirtha Legrand en un almuerzo con Sergio Renán, Raffaella Carrà, Jorge Porcel y Norma Aleandro en 1980

El ciclo debutó bajo el título de Almorzando con las estrellas, una creación impulsada por Alejandro Romay, entonces director de Canal 9. La propuesta original buscaba reunir a personalidades destacadas en torno a una mesa, con la conducción de Mirtha como figura central, que venía de una sólida carrera como actriz en el cine de oro argentino. Al principio, la propia conductora dudó de la viabilidad del formato. Sin embargo, la respuesta del público fue inmediata y positiva, consolidando el espacio como una cita ineludible de los mediodías.

PUBLICIDAD

Con el paso de los años, el programa modificó su nombre y adaptó su estructura, pero mantuvo siempre como eje la conversación franca y directa con invitados de todos los ámbitos: políticos, artistas, deportistas y referentes sociales. Este enfoque permitió que el ciclo trascendiera modas y coyunturas, afirmándose como parte del patrimonio cultural argentino.

Mirtha Legrand en Almorzando con las Estrellas en los años 70

A lo largo de su mensaje, Mirtha Legrand remarcó la importancia del acompañamiento tanto del público como de los equipos que hicieron posible la continuidad del ciclo. “La mesa era muy linda, con gente muy cariñosa”, evocó al recordar sus primeras emisiones. En cada aniversario, la conductora suele destacar que el secreto de la permanencia reside en la conexión construida con generaciones de televidentes y profesionales de la televisión.

PUBLICIDAD

El agradecimiento se extendió a todos los que formaron parte del ciclo, desde sus inicios hasta la actualidad. Legrand cerró su mensaje con un gesto de cercanía: “Muchas gracias y todo mi amor, todo mi amor para ustedes”.

“58 años, querida. Todo un récord en el mundo. La misma persona conduciendo”, celebró Mirtha Legrand el récord de su programa (Instagram)

El programa se transformó en un espacio de referencia para la vida pública argentina. Por su mesa pasaron presidentes, figuras del espectáculo, referentes de la ciencia y la cultura, en momentos clave de la historia reciente. El ciclo supo reflejar y, en ocasiones, anticipar debates sociales, convirtiéndose en una plataforma donde se cruzaron opiniones diversas y se generaron titulares que marcaron agenda.

PUBLICIDAD

La permanencia de Mirtha Legrand como anfitriona se volvió un fenómeno singular, difícil de igualar en la industria televisiva mundial. A pocos meses de cumplir 100 años, la conductora continúa al frente del ciclo que lleva su nombre, reafirmando su vigencia y la del formato.