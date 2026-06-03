Biopsia para detectar cáncer: qué es, cómo se hace y cuáles son sus riesgos

La biopsia permite extraer una muestra de tejido para confirmar o descartar un diagnóstico de cáncer y definir el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biopsia es el procedimiento utilizado para extraer una pequeña muestra de tejido y analizarla en el laboratorio. En oncología constituye la herramienta fundamental para confirmar o descartar un diagnóstico de cáncer, determinar el tipo de tumor y obtener información clave para definir el tratamiento.

Según la American Cancer Society, el riesgo de diseminación tumoral asociado a una biopsia es extremadamente bajo y los beneficios de obtener un diagnóstico preciso superan ampliamente esa posibilidad.

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A pesar de su importancia, muchas personas sienten preocupación cuando un médico recomienda realizarla. Una de las dudas más frecuentes es si la extracción de tejido puede favorecer la propagación del cáncer.

La siembra tumoral describe la posible propagación de células malignas a lo largo del trayecto de la aguja durante la biopsia, aunque se trata de una complicación poco habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jeffrey E. Gershenwald, experto de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) señaló: “Las biopsias suelen proporcionar información esencial para ayudar a diagnosticar y determinar la etapa del cáncer. También pueden ayudar a fundamentar la toma de decisiones para las personas que reciben un diagnóstico de cáncer”.

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En la mayoría de los casos, estudios como la ecografía, la tomografía computarizada o la resonancia magnética permiten identificar áreas sospechosas. Sin embargo, solo el análisis directo de las células obtenidas mediante una biopsia puede confirmar con certeza la presencia de un tumor maligno.

Riesgo real de propagación del cáncer tras una biopsia

Aunque existe una mínima posibilidad de propagación del cáncer debido a la extracción de tejido, se trata de una situación poco habitual. Este fenómeno se denomina “siembra tumoral” y ocurre cuando células malignas se desprenden y se desplazan a lo largo del trayecto de la aguja utilizada en el procedimiento.

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Los datos recopilados por la American Cancer Society indican que la siembra tumoral representa un riesgo muy bajo para los pacientes. Diversos estudios y revisiones médicas concluyeron que los casos documentados son excepcionales y que esta complicación no modifica de manera significativa el pronóstico ni la supervivencia.

Un primer plano hiperrealista de una muestra de tejido de biopsia transiciona visualmente a un análisis de células microscópicas, representando la confirmación diagnóstica del cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel de riesgo puede variar según el tipo de cáncer, el órgano afectado y la técnica empleada. Sin embargo, incluso considerando ese riesgo teórico, especialistas en oncología coinciden en que no debería desalentar la realización de una biopsia cuando resulta necesaria para confirmar un diagnóstico.

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Qué muestran los estudios sobre la siembra tumoral

Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas reflejan que la propagación del cáncer asociada a una biopsia es infrecuente.

Una revisión publicada en 2008 reportó una incidencia de siembra tumoral del 2,7% en biopsias de cáncer de hígado. Posteriormente, una revisión de 2015 encontró que la frecuencia descendía a menos del 1% gracias a mejoras en las técnicas y procedimientos.

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La incidencia también varía según el órgano estudiado. En 2019, una investigación que siguió durante 28 meses a 42 pacientes con cáncer de vejiga sometidos a biopsia por punción no detectó ningún caso de siembra tumoral.

En cáncer de mama, una revisión científica publicada en 2024 concluyó que las biopsias con aguja no aumentan el riesgo de recurrencia local, ni favorecen la propagación de la enfermedad a otras partes del cuerpo, ni reducen la supervivencia.

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Qué tipos de biopsias existen

La técnica utilizada depende de la ubicación de la lesión, su tamaño y las características del tejido que se desea estudiar. Por lo general, los especialistas intentan utilizar la alternativa menos invasiva que permita obtener una muestra adecuada.

Los tipos de biopsia incluyen la biopsia con aguja, la biopsia quirúrgica y la biopsia guiada por imágenes, según la lesión, el órgano y el tejido a estudiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos generales, pueden dividirse en tres grandes grupos:

Biopsias con aguja , que pueden realizarse con aguja fina o gruesa.

Biopsias quirúrgicas , en las que se extrae parte o la totalidad del tejido sospechoso.

Biopsias guiadas por imágenes, que utilizan ecografía, tomografía o resonancia para alcanzar lesiones profundas con mayor precisión.

Por ejemplo, un nódulo mamario suele estudiarse mediante una biopsia con aguja guiada por imágenes, mientras que algunas lesiones cutáneas pueden requerir una pequeña biopsia quirúrgica realizada con anestesia local.

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La American Cancer Society recomienda conversar con el médico sobre las razones de la indicación y los riesgos y beneficios de cada alternativa.

Dolor y recuperación tras una biopsia

El dolor es una de las principales preocupaciones antes del procedimiento. Según Cleveland Clinic, cuando se utiliza anestesia local o sedación adecuada, la biopsia generalmente no resulta dolorosa. Sin embargo, pueden aparecer molestias posteriores que suelen controlarse con medicación indicada por el equipo médico.

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En las biopsias de mama, por ejemplo, muchas personas describen una sensación de presión más que de dolor durante el procedimiento. Las molestias posteriores dependen de la técnica utilizada.

Las biopsias con aguja suelen permitir una recuperación más rápida, mientras que las biopsias quirúrgicas pueden requerir más tiempo para la cicatrización.

Cuánto tarda el resultado de una biopsia

La espera de los resultados suele ser uno de los momentos más difíciles para los pacientes. Cleveland Clinic señala que los informes pueden estar disponibles en cuestión de horas, en pocos días o demorar más de una semana, dependiendo del tipo de muestra y de los análisis que deban realizarse.

El dolor de una biopsia suele controlarse con anestesia local o sedación, y el resultado puede demorar desde horas hasta más de una semana según la muestra (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las biopsias de mama, los resultados suelen tardar entre una y dos semanas, aunque el plazo puede variar si se requieren estudios complementarios para caracterizar mejor el tejido.

Aunque ninguna intervención médica está completamente exenta de riesgos, la evidencia disponible indica que la propagación del cáncer asociada a una biopsia es extremadamente infrecuente. Por eso, los especialistas consideran que los beneficios de obtener un diagnóstico preciso y oportuno superan ampliamente los riesgos potenciales del procedimiento.