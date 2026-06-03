Salud

Cómo la lectura construye una reserva cerebral que protege frente al deterioro cognitivo

Mantener este hábito a lo largo de la vida estimula nuevas conexiones neuronales y preserva las áreas responsables del razonamiento, la memoria y la comprensión emocional, lo que favorece la autonomía personal en etapas avanzadas, según una experta en neurociencia

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Una mujer de 40 a 50 años, de cabello gris, sentada en un sillón gris con una manta, lee un libro en un entorno de biblioteca con estanterías y una ventana.
La lectura estimula el cerebro al activar simultáneamente procesos de comprensión, memoria, concentración y empatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumergirse en las páginas de un libro no solo significa acceder a nuevas historias o conocimientos: para el cerebro, la lectura representa un ejercicio complejo y transformador. Según destaca la revista especializada en salud Men’s Health, los beneficios de leer van mucho más allá de los pasatiempos tradicionales, como los sudokus o los crucigramas.

La lectura requiere que el cerebro combine procesos de comprensión, memoria, concentración y empatía, activando varias regiones cerebrales al mismo tiempo. La neurocientífica Nazareth Castellanos remarca que, a diferencia de actividades lúdicas basadas en lógica o memoria, la lectura favorece conexiones neuronales más profundas y duraderas.

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Al leer, el cerebro no se limita a descifrar palabras: interpreta significados, accede a emociones y visualiza escenarios. Este nivel de implicación estimula la inteligencia cognitiva y emocional, generando una reserva cerebral que, a largo plazo, puede proteger frente al deterioro cognitivo.

Los especialistas citados por la publicación recomiendan la lectura como una de las actividades más completas para preservar la agilidad mental y el bienestar emocional, ya que fomenta la plasticidad neuronal y fortalece la capacidad de adaptación del cerebro a nuevas situaciones.

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Primer plano de una adolescente con cabello castaño ondulado leyendo un libro en un banco de madera al aire libre, con árboles verdes y luz solar difusa.
Leer de manera habitual fortalece las conexiones neuronales y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la lectura en el desarrollo del lenguaje y la comunicación personal

El proceso de aprender a leer es diferente al de hablar: mientras que el habla se adquiere de forma natural, la lectura requiere un aprendizaje activo y la intervención de varias áreas cerebrales.

Castellanos explica que, al enfrentarse a un texto, el cerebro moviliza zonas responsables de la visión, de la interpretación semántica y del análisis gramatical, lo que refuerza el desarrollo intelectual y la capacidad de análisis crítico.

La práctica habitual de la lectura mejora notablemente la forma en que las personas se expresan. Encontrar palabras precisas para describir pensamientos o sentimientos no es sencillo; sin embargo, leer amplía el repertorio lingüístico y facilita la comprensión de las propias emociones.

Según la neurocientífica, muchos de los problemas de comunicación personal —especialmente en situaciones emocionales intensas o de conflicto— pueden atenuarse mediante la lectura, pues esta aporta modelos y referencias para expresar vivencias internas y comprender mejor las ajenas.

Primer plano de una madre sonriente leyendo un cuento ilustrado a su hijo pequeño de cabello rizado. Se observa una tableta apagada y juguetes en el fondo.
El proceso de aprender a leer involucra múltiples áreas cerebrales, reforzando el análisis crítico y el desarrollo intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relación entre la lectura, el estrés y el sueño

La lectura se confirma como una de las estrategias más eficaces para combatir el estrés diario. Un estudio liderado por el neuropsicólogo David Lewis demuestra que leer durante solo seis minutos puede reducir los niveles de estrés en un 68 %, un efecto más rápido y potente que el de escuchar música o dar un paseo.

Este impacto inmediato se atribuye a la capacidad de la lectura para captar la atención y sumergir al lector en un universo distinto, apartando las preocupaciones cotidianas. Además, la lectura antes de dormir tiene efectos positivos en la calidad del sueño.

Investigaciones publicadas en la revista científica Trials señalan que dedicar diez minutos a la lectura nocturna mejora el descanso, ya que ayuda a relajar la mente y a establecer una rutina saludable. No es necesario leer durante largos periodos para notar los beneficios: incluso sesiones breves pueden ofrecer alivio emocional y contribuir a una mejor recuperación física y mental durante la noche.

Un hombre mayor de cabello blanco y polo gris lee un libro con concentración, bañado por la luz del sol en una biblioteca con estanterías llenas.
Mantener la costumbre de leer impulsa el envejecimiento cerebral sano y preserva la autonomía personal y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la lectura para un envejecimiento cerebral sano

A lo largo de la vida, la lectura actúa como un escudo protector frente al deterioro cerebral asociado a la edad. Los expertos citados por la revista especializada en salud Men’s Health coinciden en que mantener la mente activa mediante la lectura favorece un envejecimiento cerebral funcional, ayudando a conservar la flexibilidad mental y a retrasar la aparición de problemas cognitivos.

La lectura estimula la creación de nuevas conexiones neuronales y mantiene vivas las áreas cerebrales encargadas del razonamiento, la memoria y la comprensión emocional.

Nazareth Castellanos subraya que el mayor beneficio de la lectura es enseñar a las personas a expresarse y comunicarse con claridad. Cuando la capacidad de comunicación se conserva, el bienestar emocional y la calidad de las relaciones sociales se mantienen, lo que repercute positivamente en la salud global y en la autonomía personal durante los años más avanzados.

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