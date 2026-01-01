Salud

Cómo retomar la rutina de alimentación y ejercicio tras los festejos de Año Nuevo

La vuelta a la rutina tras las celebraciones de fin de año no requiere “dietas detox” ni medidas extremas. El cuerpo tiene mecanismos de depuración, aunque existen algunas estrategias que pueden ser de ayuda. Cómo recuperar los hábitos saludables de manera gradual y efectiva

Guardar
El cuerpo posee mecanismos propios
El cuerpo posee mecanismos propios para restaurar el equilibrio luego de los excesos alimentarios (Freepik)

Las celebraciones de Año Nuevo suelen dejar secuelas en el cuerpo. Muchas personas experimentan inflamación, retención de líquidos y malestar digestivo.

Y si bien la mayoría recurre en estas fechas a dietas detox o rutinas de ejercicio extenuante para “depurar” el cuerpo, los especialistas coinciden en que el organismo puede recuperarse sin recurrir a medidas extremas.

Sin embargo, existen ciertas estrategias que pueden facilitar el regreso a los hábitos saludables.

Dejar la culpa de lado y evitar medidas drásticas

Los especialistas desaconsejan las dietas
Los especialistas desaconsejan las dietas detox y las rutinas de ejercicio extremas (Freepik)

La profesora de Educación Física Claudia Lescano, es licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y especialista en Medicina del Ejercicio y Salud y consultada por Infobae recomendó no cargar con la sensación de culpa tras los excesos de las Fiestas. “No ‘arruinaste’ nada en una semana; el cuerpo tiene memoria. Mi consejo es no intentar compensar”, explicó.

Para ella, es un error hacer ayunos extremos o entrenamientos excesivos para contrarrestar los excesos: “Muchas cometen el error de hacer ayunos extremos o entrenar tres horas seguidas el primer día”.

Por su parte, la médica especialista en endocrinología, directora de posgrados en obesidad de la Universidad Favaloro y coordinadora del grupo de trabajo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) Ana Cappelletti (MN 76523) sostuvo que “los hábitos saludables se construyen con el tiempo” y que es esperable que, hacia fin de año, estos hábitos se relajen. En su mirada, aceptar este proceso con naturalidad ayuda a retomar la rutina sin frustraciones ni autoexigencias desmedidas.

Hidratación y descanso como aliados de la recuperación

La hidratación adecuada favorece la
La hidratación adecuada favorece la eliminación de toxinas tras los excesos de las Fiestas (Freepik)

Uno de los puntos destacados por los especialistas es la importancia de una correcta hidratación. Lescano enfatizó que “el agua es la mejor aliada: tras los brindis y las comidas pesadas, la hidratación suele estar por el piso”. Y recomendó priorizar tomar 2 o 3 litros de agua para que los músculos vuelvan a funcionar al 100%”.

En línea con esto, según dijo a Fox News la dietista Erin Palinski-Wade, de Nueva Jersey, beber entre 1,9 y 2,8 litros de agua al día ayuda a eliminar el exceso de sodio, azúcar y toxinas.

El descanso también cumple un rol fundamental. Dormir al menos siete horas continuas mejora la recuperación digestiva y hormonal, mientras que la falta de sueño puede alterar la sensación de hambre y afectar la calidad de las decisiones alimentarias.

Alimentación: un regreso a lo simple y saludable

Volver a elegir alimentos frescos,
Volver a elegir alimentos frescos, frutas y verduras facilita la recuperación digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para retomar la rutina, según Cappelletti, “es clave recrear un ambiente saludable en casa”. Y tras aconsejar “reorganizar la alacena y la heladera, y priorizar la compra de alimentos frescos, frutas y verduras de estación”, la nutricionista instó a “elegir mejor lo que queda disponible y freezar los excedentes de las fiestas para otra ocasión compartida facilita volver a elecciones más conscientes”.

En la misma línea, Lescano recurrió a la famosa “regla del 80/20″ para evitar caer en la búsqueda de la perfección absoluta. “Si el 80% de tus comidas son saludables y entrenás con constancia, ese 20% de festejos no va a cambiar tu composición corporal a largo plazo”, precisó la especialista.

Tanto ella como Cappelletti coincidieron en que no es necesario buscar dietas complicadas ni productos detox tras las fiestas. “No se trata de ‘empezar la dieta’, se trata de volver a elegirte”, resumió Lescano.

La planificación también es clave. Cappelletti sugirió pensar comidas simples, rápidas y saludables, y armar un menú semanal para evitar decisiones impulsivas. Además, destacó la importancia de incluir fibra, presente en legumbres, cereales integrales, semillas, verduras de hoja verde y frutas con piel, para mejorar el tránsito intestinal y reducir la inflamación.

Organización y ambiente saludable para evitar recaídas

Planificar las comidas de la
Planificar las comidas de la semana reduce la probabilidad de recaer en elecciones poco saludables (Freepik)

Ambas especialistas destacaron la importancia de la organización. “Dedicar un ratito a organizar las comidas de la semana es clave. Si hay en casa comida saludable a mano, es mucho más difícil caer en las sobras de la mesa navideña”, sostuvo Lescano. En tanto Cappelletti aconsejó priorizar un ambiente que facilite la elección de opciones nutritivas.

Limitar el consumo de sal, azúcares añadidos y alcohol ayuda a evitar la retención de líquidos y los síntomas inflamatorios.

Además, incluir alimentos fermentados como yogur, kéfir o chucrut proporciona probióticos que fortalecen el microbioma intestinal y contribuye al bienestar digestivo.

Cómo retomar el ejercicio sin excesos

Escuchar las señales del cuerpo
Escuchar las señales del cuerpo permite ajustar la intensidad de la rutina de ejercicios (Freepik)

Si se dejó de lado el entrenamiento durante las semanas de festejos, la vuelta a la actividad física debe ser progresiva y realista. “Empezá con movimientos que ya conozcas y que te hagan sentir fuerte. Si te sentís pesada/o, empezá con una intensidad moderada. El objetivo de la primera semana es recuperar el hábito, no romper un récord”, puntualizó Lescano. Y resaltó la importancia de mantener la masa muscular, ya que “el músculo es salud metabólica. El ejercicio de fuerza ayuda a procesar mejor los excesos de las fiestas y protege tus huesos”.

Cappelletti también sugirió retomar el movimiento de manera paulatina: “No se trata de ‘compensar’ ni de exigirse de más. Retomar la actividad física habitual o incorporar caminatas diarias es suficiente para volver a conectar con el cuerpo y el bienestar”.

Realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, como caminar o realizar estiramientos, favorece la recuperación metabólica y digestiva.

El valor del seguimiento profesional

Retomar el acompañamiento profesional ayuda
Retomar el acompañamiento profesional ayuda a establecer objetivos realistas para el nuevo año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes estaban en seguimiento médico o nutricional, este momento resulta oportuno para retomar las consultas, ajustar pautas y plantear objetivos para el nuevo año.

Sostener hábitos saludables no implica empezar de cero, sino retomar lo aprendido. Hacerlo de manera gradual, con constancia y escuchando al propio cuerpo permite que ese cuidado sea posible y duradero en el tiempo”, concluyó Cappelletti.

Temas Relacionados

EjercicioDietaAño Nuevo 2026NutriciónAlimentación saludable

Últimas Noticias

Por qué tu intestino puede fallar y qué hacer al respecto

Healthday Spanish

Por qué tu intestino puede

TikTok y la moda de imitar “personajes no jugables”: riesgos para niños y adolescentes

El auge de estos videos se basa en la imitación de los NPC (non playable characters) de los videojuegos. Figuras que repiten frases y movimientos prediseñados, sin historia propia ni autonomía, y cuya función es interactuar de manera limitada con los jugadores

TikTok y la moda de

Todo lo que hay que saber para un correcto uso del protector solar: cuánta cantidad, dónde y en qué momento

Protegerse del sol de manera efectiva depende de aplicar la cantidad adecuada, cubrir todas las zonas expuestas y respetar los tiempos de uso. Especialistas dieron a Infobae la dosis recomendada, las áreas que no se pueden olvidar y la frecuencia de uso indispensable para cuidar la piel y evitar daños

Todo lo que hay que

Envejecer es un proceso gradual: conocer sus etapas ayuda a preservar autonomía y calidad de vida

Especialistas de la Universidad de Harvard señalan que el deterioro físico comienza de manera progresiva y entenderlo es clave para la prevención

Envejecer es un proceso gradual:

Por qué los seres humanos no producen su propia vitamina C: científicos hallaron una respuesta

Investigadores identificaron que la imposibilidad de generarla en el organismo bloqueó un tipo de infección. Lo detectaron a través experimentos realizados con ratones genéticamente modificados

Por qué los seres humanos
DEPORTES
2026, el año del Mundial:

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández: los motivos por los que el entrenador Enzo Maresca evalúa marcharse

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

El lado oscuro del vampiro:

El lado oscuro del vampiro: los originales y perturbadores rituales que inspiraron el mito

Tensión en Yemen: los separatistas ratificaron que buscarán la independencia tras sus victorias en el campo de batalla

Protestas en Bolivia contra la quita de subsidios a los combustibles: los manifestantes rechazan el llamado al diálogo del Gobierno

Crisis en Irán: en el cuarto día de protestas, manifestantes intentaron ingresar a un edificio gubernamental

Las acciones que más ganaron y las que tuvieron peores resultados en Wall Street en 2025