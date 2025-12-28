Nueve recomendaciones de expertos para sobrellevar la soledad en Año Nuevo

El 31 de diciembre suele potenciar la presión social por celebrar en compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del 31 de diciembre suele estar marcada por celebraciones y reuniones, pero para muchas personas, las expectativas sociales pueden acentuar sensaciones de vacío. Especialistas consultados por Infobae detallaron nueve recomendaciones clave para sobrellevar la soledad en Año Nuevo, con foco en el bienestar emocional y la autenticidad.

¿Por qué la soledad toma fuerza en Año Nuevo?

Según los especialistas, las redes sociales amplifican la idea de que la felicidad depende de estar acompañado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según comenzó a explicar a Infobae el doctor en Psicología y docente Flavio Calvo (MN 66.869), las fiestas de fin de año, como Navidad o Año Nuevo, están cargadas de mandatos sociales que imponen la idea de felicidad obligatoria acompañada. “Existe una presión social muy fuerte de estar rodeado y ser feliz en estas fechas. Cuando alguien está solo, esa presión se vuelve más evidente”, afirmó el especialista, quien también señaló que balances, duelos y metas no cumplidas suelen reactivarse, acentuando el malestar emocional.

La licenciada en Psicología del Departamento de Psicoterapia de INECO Delfina Ailán (MN 75.326) analizó a su turno que el Año Nuevo suele presentarse como un evento colectivo, pero en la práctica, la experiencia personal puede verse atravesada por la soledad.

“No siempre la gente experimenta lo que socialmente se espera. Muchas veces, la soledad surge no por estar realmente aislado, sino por la distancia entre los vínculos que deseamos y los que sentimos que tenemos”, expresó ante la consulta de este medio.

Distinguir entre aislamiento y soledad

La calidad de los vínculos personales pesa más que la cantidad de personas alrededor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Calvo, sentirse solo en Año Nuevo no constituye un defecto personal. “Reconocer lo que se siente es sano y necesario”, indicó el psicólogo, quien resaltó que la presión social puede generar tristeza o ansiedad difícil de expresar.

Por su parte, la licenciada en Psicología del Departamento de Psicoterapia de INECO Trinidad Zappaterra (MN 84.685) diferenció el aislamiento, entendido como la falta objetiva de contactos, de la soledad, que es una vivencia interna. “Una persona puede estar rodeada y sentirse sola porque no percibe conexiones genuinas. Esa interpretación subjetiva puede activar emociones como miedo o tristeza y terminar reforzando el aislamiento real”, explicó. Este círculo se vuelve más intenso cuando las expectativas externas aumentan, como ocurre en fin de año.

Nueve recomendaciones de expertos para afrontar la soledad en Año Nuevo

Los expertos recomiendan resignificar la soledad como una oportunidad de autoconocimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así las cosas, existen una serie de consejos que dieron los especialistas para que el final del año sea un momento de gozo personal, más allá de la compañía.

Reconocer y aceptar las emociones. Calvo subrayó la importancia de identificar y validar las propias emociones. “Sentirse solo no es un fracaso personal. Reconocerlo es el primer paso para abordarlo sin culpa”, sostuvo. Buscar conexiones reales, aunque sean mínimas. Según Ailán, no se trata de grandes fiestas, sino de la calidad de los vínculos. “Un mensaje sincero o una llamada valen más que una reunión sin conexión emocional”, enfatizó la psicóloga. Elegir activamente cómo pasar la noche. Calvo recomendó planear la velada según las preferencias personales. “Una cena especial, escribir, ver una película o crear un ritual propio pueden dar sentido a la fecha”, afirmó. Comunicar las propias necesidades. Zappaterra sugirió expresar lo que se siente y necesita. “Pedir compañía o simplemente compartir el propio estado ayuda a reducir el aislamiento emocional, aunque la persona permanezca sola físicamente”, indicó. Establecer límites y cuestionar las expectativas externas. Ailán señaló que definir límites frente a reuniones o compromisos sociales es fundamental. “No asistir por miedo a quedar afuera no debe vivirse como un fracaso, sino como una forma de autocuidado”, explicó a Infobae. Reformular la interpretación de la soledad. Para Calvo, cambiar el enfoque de “estar solo” a “estar conmigo mismo” resignifica el tiempo en soledad como un espacio de autoconocimiento. Aprovechar la ocasión para la autoevaluación. Zappaterra propuso transformar la fecha en una oportunidad para reflexionar. “Escribir, registrar emociones o crear rituales personales permite darle significado a la experiencia sin presionarse a cerrar ciclos”, detalló. Conectar con los valores propios. Ailán recomendó identificar lo que da sentido a la vida personal. “Preguntarse qué es importante y cómo se quiere relacionar uno con los demás ayuda a orientar las acciones hacia el bienestar”, expresó. Desdramatizar la fecha. Tanto Calvo como las especialistas de INECO coincidieron en restar dramatismo al 31 de diciembre. “Se trata de un día más del calendario; la verdadera celebración es la que se construye cotidianamente”, reflexionó Zappaterra.

Las estrategias aportadas por los expertos permiten enfrentar la soledad del Año Nuevo desde el autocuidado, la autenticidad y la validación de las propias emociones, sin ceder a presiones externas ni mandatos sociales sobre cómo celebrar.