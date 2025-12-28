Salud

Nueve recomendaciones de expertos para sobrellevar la soledad en Año Nuevo

Para muchas personas, el 31 de diciembre representa un desafío marcado por la falta de compañía y las expectativas sociales sobre cuál es la manera en que se deben pasar estas Fiestas. Estrategias para priorizar el bienestar emocional en estas fechas

Guardar
El 31 de diciembre suele
El 31 de diciembre suele potenciar la presión social por celebrar en compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del 31 de diciembre suele estar marcada por celebraciones y reuniones, pero para muchas personas, las expectativas sociales pueden acentuar sensaciones de vacío. Especialistas consultados por Infobae detallaron nueve recomendaciones clave para sobrellevar la soledad en Año Nuevo, con foco en el bienestar emocional y la autenticidad.

¿Por qué la soledad toma fuerza en Año Nuevo?

Según los especialistas, las redes
Según los especialistas, las redes sociales amplifican la idea de que la felicidad depende de estar acompañado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según comenzó a explicar a Infobae el doctor en Psicología y docente Flavio Calvo (MN 66.869), las fiestas de fin de año, como Navidad o Año Nuevo, están cargadas de mandatos sociales que imponen la idea de felicidad obligatoria acompañada. “Existe una presión social muy fuerte de estar rodeado y ser feliz en estas fechas. Cuando alguien está solo, esa presión se vuelve más evidente”, afirmó el especialista, quien también señaló que balances, duelos y metas no cumplidas suelen reactivarse, acentuando el malestar emocional.

La licenciada en Psicología del Departamento de Psicoterapia de INECO Delfina Ailán (MN 75.326) analizó a su turno que el Año Nuevo suele presentarse como un evento colectivo, pero en la práctica, la experiencia personal puede verse atravesada por la soledad.

No siempre la gente experimenta lo que socialmente se espera. Muchas veces, la soledad surge no por estar realmente aislado, sino por la distancia entre los vínculos que deseamos y los que sentimos que tenemos”, expresó ante la consulta de este medio.

Distinguir entre aislamiento y soledad

La calidad de los vínculos
La calidad de los vínculos personales pesa más que la cantidad de personas alrededor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Calvo, sentirse solo en Año Nuevo no constituye un defecto personal. “Reconocer lo que se siente es sano y necesario”, indicó el psicólogo, quien resaltó que la presión social puede generar tristeza o ansiedad difícil de expresar.

Por su parte, la licenciada en Psicología del Departamento de Psicoterapia de INECO Trinidad Zappaterra (MN 84.685) diferenció el aislamiento, entendido como la falta objetiva de contactos, de la soledad, que es una vivencia interna. “Una persona puede estar rodeada y sentirse sola porque no percibe conexiones genuinas. Esa interpretación subjetiva puede activar emociones como miedo o tristeza y terminar reforzando el aislamiento real”, explicó. Este círculo se vuelve más intenso cuando las expectativas externas aumentan, como ocurre en fin de año.

Nueve recomendaciones de expertos para afrontar la soledad en Año Nuevo

Los expertos recomiendan resignificar la
Los expertos recomiendan resignificar la soledad como una oportunidad de autoconocimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así las cosas, existen una serie de consejos que dieron los especialistas para que el final del año sea un momento de gozo personal, más allá de la compañía.

  1. Reconocer y aceptar las emociones. Calvo subrayó la importancia de identificar y validar las propias emociones. “Sentirse solo no es un fracaso personal. Reconocerlo es el primer paso para abordarlo sin culpa”, sostuvo.
  2. Buscar conexiones reales, aunque sean mínimas. Según Ailán, no se trata de grandes fiestas, sino de la calidad de los vínculos. “Un mensaje sincero o una llamada valen más que una reunión sin conexión emocional”, enfatizó la psicóloga.
  3. Elegir activamente cómo pasar la noche. Calvo recomendó planear la velada según las preferencias personales. “Una cena especial, escribir, ver una película o crear un ritual propio pueden dar sentido a la fecha”, afirmó.
  4. Comunicar las propias necesidades. Zappaterra sugirió expresar lo que se siente y necesita. “Pedir compañía o simplemente compartir el propio estado ayuda a reducir el aislamiento emocional, aunque la persona permanezca sola físicamente”, indicó.
  5. Establecer límites y cuestionar las expectativas externas. Ailán señaló que definir límites frente a reuniones o compromisos sociales es fundamental. “No asistir por miedo a quedar afuera no debe vivirse como un fracaso, sino como una forma de autocuidado”, explicó a Infobae.
  6. Reformular la interpretación de la soledad. Para Calvo, cambiar el enfoque de “estar solo” a “estar conmigo mismo” resignifica el tiempo en soledad como un espacio de autoconocimiento.
  7. Aprovechar la ocasión para la autoevaluación. Zappaterra propuso transformar la fecha en una oportunidad para reflexionar. “Escribir, registrar emociones o crear rituales personales permite darle significado a la experiencia sin presionarse a cerrar ciclos”, detalló.
  8. Conectar con los valores propios. Ailán recomendó identificar lo que da sentido a la vida personal. “Preguntarse qué es importante y cómo se quiere relacionar uno con los demás ayuda a orientar las acciones hacia el bienestar”, expresó.
  9. Desdramatizar la fecha. Tanto Calvo como las especialistas de INECO coincidieron en restar dramatismo al 31 de diciembre. “Se trata de un día más del calendario; la verdadera celebración es la que se construye cotidianamente”, reflexionó Zappaterra.

Las estrategias aportadas por los expertos permiten enfrentar la soledad del Año Nuevo desde el autocuidado, la autenticidad y la validación de las propias emociones, sin ceder a presiones externas ni mandatos sociales sobre cómo celebrar.

Temas Relacionados

SoledadDepresiónSalud mentalAño Nuevo 2026 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuándo el exceso de hierro puede afectar la salud femenina y por qué evitar suplementos innecesarios

Especialistas de Harvard advierten acerca de los riesgos que, en la etapa posmenopáusica, puede implicar la suplementación cuando no es necesaria

Cuándo el exceso de hierro

Romero en casa: cómo aplicar esta mascarilla para fortalecer el crecimiento del cabello

Recetas naturales reúnen ingredientes como menta, vinagre y canela para ofrecer opciones domésticas que revitalizan la melena

Romero en casa: cómo aplicar

Qué es la leptospirosis, la enfermedad que padece Silvina Scheffler

La ex Gran Hermano fue diagnosticada con esta patología que trasmiten los animales. Cuáles son los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional. Síntomas y medidas de prevención

Qué es la leptospirosis, la

Argentina alcanzó este año un récord histórico de donación de órganos y abre una nueva etapa en los trasplantes

El país superó las cifras previas a la pandemia, avanzó con una técnica inédita para ampliar el universo de donantes y consolidó un marco legal que redefine el acceso al trasplante como política sanitaria

Argentina alcanzó este año un

Por qué el golpe de calor se vuelve una amenaza urgente en los días de muy altas temperaturas

El avance de las olas de calor en Argentina enciende alertas sanitarias. Especialistas advierten que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede desencadenar fallos orgánicos en pocos minutos y remarcan la importancia de reconocer síntomas tempranos y actuar con rapidez

Por qué el golpe de
DEPORTES
El video de Miguel Borja

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

TELESHOW
El ida y vuelta de

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

Laurita Fernández luego del debut: “Cada día veo más gente en Mardel, va a ser una temporada movida”

Mirtha Legrand criticó la decisión de Edith Hermida al no seguir a Beto Casella en su nuevo proyecto: “Yo no lo haría”

De la Ruta 40 a los glaciares: Malena Guinzburg compartió un álbum íntimo de sus vacaciones en la Patagonia

La profunda reflexión de Marta Fort al hacer el balance de su 2025: “Hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura respaldó a Donald

Nasry Asfura respaldó a Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: “Es sensato”

La vuelta de la NASA a la Luna y el nuevo Starship de Elon Musk: las misiones espaciales clave de 2026

La huella de las sociedades secretas medievales en la cultura occidental

Por qué el 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia y qué proyectan para 2026

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”