Qué hacer después de un exceso de azúcar: consejos de expertos para recuperarse sin dietas extremas

Las celebraciones con alto consumo de azúcar pueden generar malestar físico y emocional, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un antojo, una celebración o una tarde de postres pueden llevar a un consumo de azúcar mayor al habitual. Poco después, el malestar puede aparecer: cansancio, digestión pesada y hasta remordimiento. Aunque la tentación de buscar soluciones rápidas es fuerte, expertos en nutrición insisten en que los verdaderos aliados para recuperarse no son las restricciones, sino la constancia, el autocuidado y el equilibrio.

EatingWell y Harvard Health reunieron las mejores estrategias respaldadas por especialistas para volver a sentirse bien sin caer en medidas extremas.

El impulso de restringir alimentos o recurrir a limpiezas costosas no beneficia al bienestar, según Marissa Beck y Alexis Silver, citadas por EatingWell. La primera aconseja retomar el autocuidado y escuchar las señales de hambre y saciedad, mientras que la otra recuerda que la salud depende de los hábitos generales, no de episodios aislados.

En este sentido, David Ludwig, endocrinólogo de Harvard Health, advierte que las dietas restrictivas tras un exceso solo aumentan la ansiedad y suelen fracasar. Willett Grant, también de Harvard, enfatiza la importancia de mirar el conjunto de la alimentación, no un solo momento.

Alimentación equilibrada: la base de la recuperación

La primera recomendación para el día siguiente a un exceso de azúcar es optar por un desayuno equilibrado, rico en proteínas y fibra, en vez de saltarse comidas para compensar. “Un desayuno así ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y previene que se repita el ciclo de consumo excesivo”, explica Beck.

Los cereales con fibra y el pollo para el almuerzo favorecen la regulación del metabolismo tras un episodio de alto consumo de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos que incluye EatingWell destacan el yogur griego con frutos rojos y semillas de chía, cereales con fibra y pollo para el almuerzo, ensalada de garbanzos por la tarde y salmón con vegetales en la cena. La clave, señala el medio, es mantener comidas regulares que prevengan posibles desajustes y aporten sensación de control.

Hidratación y movimiento: aliados para sentirse mejor

La hidratación y la actividad física resultan fundamentales en la recuperación tras un exceso de azúcar. Lisa Andrews, mencionada en EatingWell, sugiere realizar caminatas para ayudar a reducir la glucosa en sangre y mejorar el estado de ánimo.

Alyssa Smolen añade que, en muchos casos, el malestar proviene de la deshidratación y no solo de la ingesta de azúcar. Por eso, beber agua contribuye al bienestar general y favorece la digestión. Hidratarse y moverse son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia significativa.

La hidratación adecuada y la actividad física suave, como caminar, ayudan a estabilizar la glucosa y mejorar el estado de ánimo después de consumir muchos dulces

El doctor Ludwig, de Harvard, también enfatiza que el movimiento suave, como caminar o hacer estiramientos, puede ayudar al cuerpo a regularse de manera natural tras un exceso de azúcar, mejorando el ánimo y acelerando la recuperación metabólica.

Actitud compasiva y reflexión: cómo abordar el malestar

Adoptar una mirada compasiva hacia uno mismo es clave en el proceso de recuperación. Silver insiste en que ninguna comida define el valor personal y que la relación con los alimentos debe surgir desde la conciencia y la curiosidad.

Analizar los motivos detrás del consumo excesivo —como el estrés, el aburrimiento o el simple disfrute— permite identificar patrones y aprender de la experiencia. EatingWell resalta la importancia de evitar la vergüenza y recomienda, si los episodios de atracones se repiten, buscar apoyo profesional para abordar el problema.

Retomar los hábitos saludables después de un episodio de consumo elevado de azúcar tiene un efecto más positivo que recurrir a restricciones bruscas.

Como concluye EatingWell, la salud se construye a partir del comportamiento cotidiano y de las elecciones diarias, no por un solo episodio de ingesta elevada de azúcar. Centrarse en el equilibrio y la constancia es la mejor estrategia para mantener el bienestar a largo plazo, tal como destacan los expertos de Harvard Health.

Escuchar las señales del cuerpo y priorizar el autocuidado tras el consumo excesivo de dulces facilita una mejor autorregulación fisiológica y emocional (Freepik)

Además, los especialistas subrayan que escuchar las señales del cuerpo después de un exceso —como la sed, la fatiga o los cambios en el apetito— puede convertirse en una herramienta de aprendizaje, no de castigo. En tanto, priorizar el descanso, una hidratación adecuada y movimientos suaves favorece la autorregulación fisiológica y emocional.

Desde Harvard Health señalan que esta actitud flexible y consciente ayuda a reconstruir una relación más estable con la comida, reduce la probabilidad de ciclos de culpa y refuerza hábitos sostenibles en el tiempo.