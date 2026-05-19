Los detalles de la oferta de la Roma para retener a Dybala y el rol de Leandro Paredes en su posible llegada a Boca Juniors

Paulo Dybala podría renovar en Roma pese a los rumores de un desembarco en Boca Juniors (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La definición sobre el futuro de Paulo Dybala entró en su etapa decisiva, con la AS Roma dispuesta a realizar un último intento para asegurar la continuidad del delantero argentino y el interés de Boca Juniors sobrevolando en el horizonte. La negociación reúne factores salariales, vínculos personales y expectativas deportivas, mientras crece la expectativa entre los hinchas de ambos clubes.

La última actuación de la Joya en el Estadio Olímpico de Roma encendió las alarmas sobre su continuidad en el club italiano. Según Il Messaggero, el futbolista recibió una ovación masiva al ser reemplazado en el clásico frente a la Lazio y su representante, Carlos Novel, estuvo presente en la tribuna. El contrato del argentino vence el 30 de junio y la semana entrante podría resultar determinante para resolver su situación contractual.

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De acuerdo con el rotativo italiano, la Roma trasladó a la mesa de negociación una oferta concreta: un salario de dos millones de euros más bonos atados al rendimiento. La directiva romana, liderada por Ryan Friedkin, aguarda la respuesta del entorno de Dybala. La presencia del dirigente en Trigoria, el centro deportivo del club, busca acelerar el proceso y evitar que el atacante quede libre al cierre de la temporada.

La postura del entrenador Gian Piero Gasperini refuerza el interés institucional. “La renovación se tratará la próxima semana, pero yo estaría muy contento por él”, declaró el técnico en las últimas horas. El deseo de continuidad, según dicho medio, sería recíproco: la opción de permanecer en la capital italiana sigue vigente, aunque la reducción salarial respecto al contrato anterior plantea un escenario distinto para el jugador, que manejaba un acuerdo de ocho millones de euros anuales.

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Mientras Roma define su postura, Boca Juniors observa con atención. En los últimos días, la designación de Kristian Bereit (junto a Carlos Novel) como nuevo representante de Dybala, un agente con antecedentes de operaciones con el club argentino, renovó la expectativa en La Ribera.

Sin embargo, según develó Il Messagero, el Xeneize aún no a realizado ningún movimiento oficial y el único que estaría insistiendo por su desembarco en el conjunto azul y oro sería su amigo y ex compañero Leandro Paredes. “En el trasfondo está el Boca Juniors. O mejor dicho, Leo Paredes. Que es el único que empuja para volver a abrazarlo, porque ofertas del club de Buenos Aires no han llegado”, sostuvo el rotativo.

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En paralelo, la respuesta de la hinchada de Roma se expresó con fuerza en las últimas jornadas. En el triunfo ante la Lazio, Dybala recibió una ovación generalizada en el Olímpico. “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, reconoció el jugador en declaraciones a Sky Sports Italia.

La expectativa sobre el futuro inmediato del delantero se amplifica por el contexto deportivo. La Roma, que pelea por asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions League, afronta la última fecha ante el Hellas Verona dependiendo de sí misma para lograr el objetivo. La permanencia de Dybala podría estar atada a la posibilidad de disputar la máxima competencia europea la temporada próxima.

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El escenario contractual presenta una ventana clave: si no hay acuerdo en las próximas semanas, Dybala quedará libre y habilitado a negociar como agente libre. El club italiano apuesta a cerrar la renovación antes del cierre del mercado, mientras Boca evalúa sus movimientos en función de la definición en la Copa Libertadores.

Según el diario de la capital, la próxima semana será determinante. La oferta de Roma está presentada y el entorno del jugador espera el llamado para ultimar detalles. Mientras tanto, la dirigencia xeneize sigue de cerca cada movimiento y mantiene abiertas las posibilidades para ejecutar una ofensiva si el delantero decide regresar al país.

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