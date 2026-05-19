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Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Canadá tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

El piloto argentino, que terminó en el 7° puesto en la carrera principal de Miami, buscará consolidar un prometedor arranque de temporada de Alpine

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Franco Colapinto viene de lograr el mejor resultado de su carrera en el GP de Miami (REUTERS/Marco Bello)
Franco Colapinto viene de lograr el mejor resultado de su carrera en el GP de Miami (REUTERS/Marco Bello)

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un particular Gran Premio de Canadá. Es que el piloto argentino viene de conseguir el mejor resultado en la Fórmula 1 desde su desembarco en 2024 tras el 7° puesto en Miami debido a la sanción que recibió Charles Leclerc -había llegado a la bandera a cuadros en la 8° posición-. Además de eso, fue una carrera especial para el oriundo de Pilar, ya que antes de la largada, se reencontró con Lionel Messi, que lo visitió en el box junto al resto de su familia.

La pasada fecha del calendario en el circuito que rodea al Hard Rock Stadium fue el punto máximo de rendimiento del A526 para el argentino. Desde el viernes, ya se mostró con buen ritmo y lo coronó con el puesto 10 en la Sprint y ese séptimo lugar en la competencia principal. Gracias a los seis puntos que sumó Colapinto, y teniendo en cuenta que Pierre Gasly tuvo que abandonar por un duro impacto tras un toque de Liam Lawson, Alpine subió al 5° lugar dentre los Constructores.

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Colapinto volverá al circuito donde reemplazó a Jack Doohan en 2025. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal recibió su primer GP de Fórmula 1 en 1978 y tiene una extensión de 4.361 metros. La carrera principal tendrá 70 vueltas, en un fin de semana que volverá a contar con una sola práctica libre por tener Sprint. El año pasado, George Russell se quedó con la prueba y es Valtteri Bottas (2019) el que posee el récord de vuelta en el circuito con un tiempo de 1:13.078.

Después de la mejor actuación en lo que va de su corta trayectoria en la F1, Colapinto volverá a salir a pista en un gran momento de Alpine, que hoy es la escudería más regular después de las cuatro que animan cada competencia.

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Franco Colapinto junto a Messi y su familia
Franco Colapinto junto a Messi y su familia

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30 (Argentina) / 12.30 (Montreal)

Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Montreal)

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Mapa del circuito del GP de Canadá de F1. Trazado con tres sectores de colores (rosa, amarillo, azul), zonas de detección/activación de adelantamiento y DRS. Numeración de curvas
El circuito del GP de Canadá de Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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