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La palabra de Mirtha Legrand al ganar un nuevo Martín Fierro: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo”

En una noche marcada por la emoción y la memoria, la conductora fue reconocida por su labor periodística y brindó un discurso cargado de gratitud y humor

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Mirtha Legrand recibió un nuevo Martín Fierro y emocionó a todos con sus palabras (Video: Telefe)

La noche de los premios Martín Fierro volvió a tener como figura central a Mirtha Legrand, quien, una vez más, fue reconocida por la industria televisiva argentina. La conductora recibió el galardón a labor periodística femenina por su trabajo al frente de La Noche de Mirtha, en una ceremonia cargada de emociones y de momentos que marcan la historia de la televisión nacional. Su discurso, pleno de gratitud y resiliencia, se convirtió en el eje de la noche y dejó una marca indeleble.

Visiblemente emocionada, agradeció el reconocimiento desde su mesa, rodeada de figuras del medio y con la atención puesta sobre sus palabras. “Buenas noches. Qué emoción, chicos, qué emoción. Muchas gracias”, inició, en una muestra de cercanía y calidez que caracteriza sus apariciones públicas. La conductora compartió que, recientemente, había revisado cuántas estatuillas tenía en su haber: “La otra noche me levanté y fui a mi escritorio a ver cuántos Martín Fierro tenía. ¿Cuántos calculan ustedes? 34”. Este recuento personal no solo subraya la magnitud de su trayectoria, sino que también refuerza su lugar en el corazón del público y de la industria.

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El discurso reflejó también un tono humorístico y autocrítico, cuando comentó las dudas que a veces la acechan antes de asistir a la gala: “Cada Martín Fierro digo: ‘Ay, es el último, no voy más, me canso, termina tarde, hay que hablar mucho’. Y cada vez vengo porque me fascina estar con actores, con mis colegas”. Esta confesión, compartida en público, fue recibida con risas y aplausos, mostrando la cercanía de la conductora con la comunidad artística. En su mensaje, no faltó el reconocimiento a sus competidoras de terna, Carolina Amoroso y Soledad Larghi, a quienes dirigió un afectuoso saludo: “Saludo a Carolina y Soledad, que son excelentes. Las veo siempre, chicas, las veo siempre”.

Uno de los momentos más destacados del discurso fue su declaración sobre su futuro y su deseo de continuar activa. “Voy a ser centenaria y voy a seguir viviendo, sí, señor, y voy a seguir viniendo y recibiendo el beso y el abrazo de todos mis colegas”. Esta frase resume el espíritu de resiliencia que la acompañó a lo largo de su carrera y la voluntad inquebrantable de mantenerse vigente en el medio.

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Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Mirtha Legrand al momento de aghradecer el premio recibido (PRENSA TELEFE)

El anuncio fue recibido con una ovación, en un contexto donde su longevidad y constancia se convirtieron en un símbolo de la televisión argentina. La conductora subrayó el papel de la salud como condición para continuar con su actividad profesional: “Mientras tenga salud, yo voy a seguir. No se van a librar de mí fácilmente”. Así, dejó en claro que su retiro no está próximo y que su presencia seguirá siendo parte del paisaje televisivo nacional.

En su intervención, también hizo referencia a su familia, señalando presencias y ausencias: “Está mi hija Marcela, que me acompañó. Porque Nacho está fuera. Y Juana está viajando”. Este gesto de humanidad aportó una dimensión personal a su discurso y mostró la importancia de los afectos en su vida cotidiana.

El galardón obtenido reafirmó su vigencia y su centralidad en la televisión argentina. La distinción la ubicó nuevamente en el centro de la escena, consolidando un ritual que se repite año tras año en los Martín Fierro. La propia conductora lo expresó con humor y orgullo: “Yo, señores... Soy como el Martín. Yo soy de fierro. Bueno, muchas gracias por el premio. Me encanta. Serán 34 ya. ¿Me creen, no? Yo no miento. Chupate esa mandarina”.

Este nuevo reconocimiento suma otra página a una trayectoria que ya forma parte del patrimonio cultural argentino. La presencia de Legrand en cada edición de los Martín Fierro refuerza la idea de permanencia y tradición, convirtiéndola en una figura que trasciende generaciones y que es vista como referente por colegas y nuevos talentos.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Mirtha Legrand al conocerse que la estatuilla sería suya (PRENSA TELEFE)

Durante su alocución, Mirtha también destacó la dificultad y responsabilidad de conducir el evento, reconociendo su propia experiencia en ese rol: “Yo hice dos veces la conducción del Martín Fierro. Es dificilísimo. Parece simple, pero es muy difícil. Así que brindémosle un aplauso al conductor”, al referirse a Santiago Del Moro. De este modo, compartió con el público una mirada interna sobre la exigencia del trabajo, al tiempo que valoró la labor de quienes hacen posible la premiación.

El discurso concluyó con un agradecimiento general y una reafirmación del vínculo con la audiencia y los colegas: “Bueno, buenas noches. Me han hecho muy feliz. Y como el Martín, les vuelvo a repetir: yo soy de fierro”. La frase final, cargada de sentido y humor, sintetizó la esencia de una figura que, lejos de retirarse, promete seguir presente en la vida cultural argentina.

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