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El Congo elevó a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país

Un incremento en el número de fallecimientos vinculados al virus preocupa a las autoridades sanitarias, que reportan cientos de posibles contagios en varias provincias, mientras se refuerzan investigaciones sobre el origen y la extensión del brote

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Imagen del virus del ébola. REUTERS/USAMRIID/Handout
Imagen del virus del ébola. REUTERS/USAMRIID/Handout

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha resultado en al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de la enfermedad, informó el Gobierno congoleño, que previamente había cifrado en 116 ese número de fallecidos.

“Se han registrado 513 casos sospechosos y 131 fallecimientos en las zonas afectadas”, declaró el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, en una rueda de prensa a última hora del lunes y recogida este martes por la agencia de noticias estatal congoleña ACP.

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Kamba recalcó que se trata de “muertes sospechosas” y que “se están llevando a cabo investigaciones para determinar cuáles están realmente vinculadas a la enfermedad”.

Con base en esas cifras, “se observa que la tasa de letalidad es menor que la mortalidad asociada al ébola Zaire (variante más común en el país)”, añadió el ministro.

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Un par de trabajadoras de la salud fueron captadas el pasado 12 de mayo al ataviarse con equipos de protección personal, antes entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo de propagación del virus del ébola, en un centro de salud en Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. EFE/Hugh Kinsella
Un par de trabajadoras de la salud fueron captadas el pasado 12 de mayo al ataviarse con equipos de protección personal, antes entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo de propagación del virus del ébola, en un centro de salud en Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. EFE/Hugh Kinsella

El brote, cuyo epicentro se sitúa en la provincia oriental de Ituri, es de la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 25 y el 40%, según Médicos Sin Fronteras (MSF).

El virus comenzó a circular a finales del mes del pasado abril, y afecta a las zonas sanitarias de Mongwalu, Rwampara, Bunia y Nyankunde, en Ituri; aunque también se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte, concretamente, en la comuna de Katwa, en la urbe de Butembo, y en la capital provincial, Goma.

Ambas provincias también se encuentran inmersas en combates entre el Ejército congoleño y un centenar de grupos rebeldes.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un ciudadano congoleño fallecido que se considera un caso importado- y Sudán del Sur ha detectado otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera con la RDC.

Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)
Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como en el caso de Ruanda.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha recalcado que “se han registrado muertes entre trabajadores sanitarios, lo que apunta a una transmisión asociada con las labores sanitarias”, al tiempo que ha recordado que “hay un movimiento significativo de población en la zona” de Ituri, marcada por la “gran inseguridad” por el repunte del conflicto desde finales de 2025.

En este sentido, ha argüido que “ante la ausencia de una vacuna, existen muchas otras medidas que los países pueden adoptar para detener la propagación de este virus y salvar vidas”, entre ellas “la comunicación de riesgos y la participación comunitaria”.

“Agradezco al Gobierno de Uganda que haya pospuesto las celebraciones del Día de los Mártires, que pueden congregar hasta dos millones de personas, debido al riesgo que representa la epidemia”, ha remarcado Tedros, quien ha reconocido que su decisión de declarar la alerta internacional el domingo sin una reunión previa del comité de emergencia no tiene precedentes.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

(con información de EFE y EP)

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