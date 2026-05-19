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“Sólo y maltratado”: la revelación sobre Mbappé en medio de la crisis interna que atraviesa el Real Madrid

El entorno del delantero francés considera que quieren hacer quedar al futbolista “como el malo de la película”

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Preocupación por la situación de Mbappé en Real Madrid

La temporada 2025/26 del Real Madrid finaliza marcada por una crisis institucional y deportiva, en la que el descontento se ha instalado en el vestuario y los resultados no han acompañado a la entidad blanca. Kylian Mbappé ha quedado en el centro de la polémica, tanto por sus ausencias como por las dudas acerca de su integración en el equipo. Según información difundida por El Chiringuito, el delantero francés enfrenta un escenario adverso dentro del club, con tensiones internas que han incrementado su sensación de soledad y malestar.

El Chiringuito reveló que Mbappé sospecha de un interés dentro del propio vestuario madridista para filtrar detalles sobre su vida privada: “Mbappé cree que hay interés de alguien del vestuario en filtrar si va a cenar o si va a tomar algo. Hay interés en mostrar un Mbappé poco comprometido con el Real Madrid”, expuso el conductor, Josep Pedrerol, en el programa. Estas filtraciones han contribuido a la percepción de que el francés mantiene una escasa implicación con el club, pese a su rendimiento goleador.

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El entorno cercano al futbolista coincide en que existe una rivalidad por el liderazgo del equipo. Según relató Pedrerol, “la sensación que hay es que Vinicius y Mbappé no pueden jugar juntos, y el entorno del francés cree que el brasileño quiere dejar de malo de la película a Mbappé para ganarle”. Esta percepción refuerza la distancia entre ambos jugadores y alimenta la narrativa de una pugna por el protagonismo dentro del vestuario merengue.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (Europa Press)
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé no se siente cómodo dentro del vestuario (Europa Press)

Pedrerol aseguró que Mbappé no ha logrado integrarse plenamente con sus compañeros en el club: “Se siente solo en el vestuario, no ha hecho grupo, entrena, va al vestuario, cumple y luego se marcha”. Según El Chiringuito, esa falta de lazos internos agrava la sensación de aislamiento del delantero, que no encuentra aliados en el seno de la plantilla.

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La situación se ha visto alterada también por los cambios en el banquillo de Real Madrid. La salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa han impactado directamente en el ánimo del futbolista francés. “Mbappé siente que el que echó a Xabi Alonso fue Vinicius. El equipo fue a peor porque Arbeloa es peor entrenador. Eso hace que la relación entre Mbappé y Arbeloa tampoco sea la mejor”, explicó Pedrerol en El Chiringuito. Cabe destacar que el brasileño tuvo un encontronazo público con el técnico español durante un Clásico frente al Barcelona, cuando el ahora DT del Chelsea optó por reemplazarlo.

En relación con el trato recibido por parte del actual cuerpo técnico, el periodista detalló: “Los piropos que Xabi Alonso no le lanzaba a Vinicius, se los lanza Arbeloa. En El Clásico Mbappé siente que Arbeloa no le trató como una estrella y se siente maltratado por su entrenador”.

En esa línea, recientemente el francés hizo unas declaraciones públicas que no hicieron más que echar leña al fuego. “(Contra Oviedo) No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”.

Acto seguido, el propio Arbeloa se pronunció sobre las palabras del galo. “Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte. No le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien. En ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”, sentenció ante los medios una vez finalizado el partido.

Vinicius Junior y Kylian Mbappe (REUTERS/Isabel Infantes)
Vinicius Junior y Kylian Mbappe podrían estar atravesando una rivalidad interna (Reuters)

Pedrerol añadió que comprende parte del malestar de Mbappé: “No tiene en el vestuario a compañeros que se alíen con él o le ayuden para conseguir algo. Esa parte, al margen de los errores de Mbappé, entiendo que se sienta solo en el Madrid. Pero tiene una ventaja, y es que cuenta con el apoyo de Florentino Pérez”. El respaldo del presidente de Real Madrid aparece así como el único sostén firme del delantero en un entorno que percibe como adverso.

La tensión aumentó tras la reaparición de Mbappé el jueves pasado, cuando participó en la victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Oviedo en el Santiago Bernabéu, tras recuperarse de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Durante las semanas de recuperación, el delantero optó por pasar unos días en Italia, una decisión que provocó reacciones negativas entre los hinchas. En su regreso, disputó los últimos veinte minutos del partido y fue recibido con silbidos por parte de la afición congregada en el estadio.

Posteriormente, Mbappé también jugó en el triunfo por 1-0 frente al Sevilla. El equipo blanco cerrará su participación en la liga el 23 de mayo, cuando enfrente al Bilbao en la última jornada de la temporada.

El episodio de Mbappé es uno de los tantos que forman parte de la crisis del Real Madrid, el cual se une a otro relacionado con la pelea entre dos jugadores del plantel. Sobre el final de la temporada y antes de disputar el partido definitorio contra Barcelona, el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni fueron protagonistas de un encontronazo que terminó con un traumatismo craneoencefálico para el uruguayo por el que tuvo que hacer reposo durante un periodo estimado de entre 10 y 14 días.

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