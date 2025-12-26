Depresión y sobrepeso: cómo la tristeza influye en el aumento de peso y qué hacer para evitarlo

La depresión incrementa el riesgo de aumento de peso en adultos con sobrepeso u obesidad, según un estudio de la Universidad de Cambridge (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de una creciente preocupación mundial por el aumento de casos de obesidad y trastornos de salud mental, la ciencia explora cómo estas dos realidades se relacionan entre sí. En las últimas décadas, tanto la prevalencia de la obesidad como la de la depresión han registrado cifras récord a nivel global, lo que plantea el desafío de entender los vínculos que existen entre ambas condiciones para desarrollar estrategias de prevención más eficaces.

Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge, citado por Sportlife, revela que la depresión y el sobrepeso no son problemas independientes, sino que se retroalimentan y pueden agravar el riesgo de aumento de peso en adultos.

Estos hallazgos surgen en un contexto en el que especialistas en salud insisten en la necesidad de abordar el bienestar físico y emocional de forma integrada para enfrentar los desafíos actuales en materia de salud pública.

Un problema de salud pública en expansión

La obesidad y la depresión figuran entre las principales causas de deterioro de la calidad de vida en el mundo. Ambas condiciones están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y una reducción de la expectativa de vida.

La coexistencia de estos trastornos no solo incrementa los costos sanitarios, sino que también dificulta los tratamientos cuando se abordan de manera aislada.

La investigación, publicada en la revista PLOS ONE y recogida por Sportlife, precisó que la asociación entre depresión y aumento de peso afecta exclusivamente a quienes tienen un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25. Julia Mueller, especialista en control conductual del peso en la Universidad de Cambridge, afirmó: “Cuanto mayor sea su IMC, más vulnerable será al aumento de peso debido a un incremento de los síntomas depresivos”.

El estudio se basó en el seguimiento de más de 2.100 adultos británicos de entre 44 y 70 años. Durante nueve meses, los participantes completaron cuestionarios mensuales sobre salud mental y peso corporal a través de una aplicación en línea.

Aumentos pequeños, efectos acumulativos

Los resultados demostraron que un incremento de una unidad en los síntomas depresivos se relacionó con una ganancia de peso de 45 gramos al mes.

En el grupo con sobrepeso, el aumento fue de 52 gramos y en quienes presentaban obesidad, de 71 gramos mensuales. Aunque estas cifras pueden parecer mínimas, Mueller advirtió que, con el tiempo, la acumulación progresiva puede convertirse en un problema clínicamente relevante, ya que investigaciones previas han señalado que incluso incrementos modestos sostenidos a largo plazo pueden derivar en obesidad y aumentar el riesgo de complicaciones metabólicas.

Cómo influyen las emociones en los hábitos diarios

La especialista explicó que factores como los hábitos alimentarios, la actividad física, el sueño y los procesos metabólicos pueden alterarse por emociones negativas. Las personas con síntomas depresivos tienden a reducir su nivel de actividad física y a preferir alimentos altos en calorías y ultraprocesados, como comidas ricas en grasas y azúcares o platos vinculados al confort emocional, por ejemplo pasta con queso o postres muy dulces.

Esta combinación de sedentarismo, alteraciones del descanso y malas elecciones alimentarias genera un círculo vicioso que favorece el aumento de peso y, a su vez, puede intensificar los síntomas depresivos.

Como estrategia principal para enfrentar este riesgo, especialistas consultados por Sportlife resaltan la incorporación del ejercicio físico como hábito regular. Diversas investigaciones respaldan los efectos beneficiosos de la actividad física tanto para la salud mental como para el control del peso.

El medio subraya que cualquier tipo de movimiento aporta efectos positivos: entrenar en casa, asistir al gimnasio o realizar actividades al aire libre. Establecer rutinas, elegir ejercicios placenteros, ejercitarse en compañía o trazarse metas sencillas ayuda a mejorar la constancia.

Un abordaje integral para mejores resultados

Sportlife sostiene que mantener hábitos activos y cuidar la alimentación permite reducir el impacto de la tristeza y la depresión, además de favorecer una pérdida de peso saludable y sostenida. Optar por alimentos que proporcionen energía, bienestar y equilibrio emocional, junto con el acompañamiento profesional adecuado cuando es necesario, se presenta como una de las claves para afrontar de manera integral dos de los grandes desafíos de la salud contemporánea.