Sociedad

Del turf al polo: cómo el caballo se convirtió en una industria clave para la Argentina

La actividad ecuestre en Argentina combina tradición, deporte y desarrollo económico. Desde el turf y el polo hasta la equinoterapia, el sector genera empleo para miles de familias

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La industria equina en Argentina sustenta a 400.000 familias, consolidando el caballo como motor económico y social clave

El caballo en Argentina representa un fenómeno económico, cultural y social de magnitud. 400.000 familias dependen directamente de la actividad vinculada al caballo. Las disciplinas ecuestres —turf, polo, salto y adiestramiento— no solo impulsan el sector rural y el deporte internacional, sino también configuran una usina generadora de empleo y talento exportable. En Infobae A las Nueve, el productor televisivo Fernando Marín aportó cifras, contexto y definiciones sobre el presente y futuro de esta industria.

El caballo en la tradición y la economía argentina

El caballo argentino está presente en el país desde 1536. Marín explicó que esta especie fue protagonista en la historia nacional, desde los tiempos de San Martín hasta la consolidación de la industria actual.

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Según señaló Marín, “hay 400.000 familias que viven directamente en la Argentina de caballo. No son pocas”. Esta cifra evidencia el alcance de la industria equina, donde el caballo deportivo, en especial, recibe atención similar a la de un atleta profesional.

Primer plano de una mujer sonriente con casco negro y chaqueta con flecos acariciando el hocico de un caballo palomino con brida, sosteniendo un cepillo
El caballo argentino, presente desde 1536, es símbolo cultural y pilar en la historia nacional y la economía actual (Crédito: Freepik)

Especialización y cuidados en la cría del caballo deportivo

Marín detalló que “al caballo deportivo se lo cuida como un atleta, se le da una especialización”. Las disciplinas principales en la cría del caballo deportivo incluyen el polo, el salto, el turf y el adiestramiento. El proceso de cría es riguroso y regulado. Por ejemplo, el “sangre pura de carrera” o SPC exige el contacto directo entre caballo y yegua durante la reproducción. “Hay una obligatoriedad; si no, te cierran el establecimiento”, precisó Marín.

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El ciclo de vida de un caballo de carrera comienza con once meses de gestación. Al nacer, los potrillos se incorporan a diferentes rutinas de entrenamiento. “El caballo entre los dos años y los tres y medio es potrillo. Y se cruzan con los caballos adultos en la competencia a partir de los cuatro años”, explicó el productor. El trato incluye alimentación, trabajo diario y cuidados veterinarios y de herrería.

“La doma es el trote, el galope, el estar de tiro y demás”, especificó Marín sobre el proceso de adiestramiento. Añadió que el caballo siente miedo a los depredadores de origen, por lo que lograr confianza mutua es esencial en la doma.

La cría y el adiestramiento del caballo deportivo en Argentina exige cuidados especializados y regulaciones estrictas para garantizar calidad y bienestar animal (AP Foto/Charlie Riedel)
La cría y el adiestramiento del caballo deportivo en Argentina exige cuidados especializados y regulaciones estrictas para garantizar calidad y bienestar animal (AP Foto/Charlie Riedel)

El turf y su importancia competitiva y económica

En el turf, los caballos “debutan a los dos años y tienen su vida útil hasta los seis o siete, aunque hay excepciones”, explicó Marín. Las grandes competencias argentinas son la “Polla de Potrillos”, “Polla de Potrancas”, el “Jockey Club”, el “Gran Premio Nacional” y el “Pellegrini”, este último considerado la máxima fiesta del turf local.

Respecto al manejo en las carreras, Marín fue contundente: “Cada hombre tiene como máximo tres caballos, nada más”. El entrenamiento incluye trabajo diario junto al jockey y un estricto control veterinario. El uso de suplementos está permitido bajo regulación.

La exportación y la venta de caballos sangre pura de carrera son negocios de gran volumen. “Millones de dólares afuera. Y acá, lógicamente, por nuestro nivel, que es una usina generadora de caballos para el mundo”, puntualizó Marín.

caballo
El salto ecuestre nacional fomenta la equidad de género, permitiendo que mujeres y hombres compitan en igual condición en torneos principales

Polo y salto, excelencia y genética argentina

El productor destacó la excelencia argentina en polo: “En el polo somos lejos, pero lejos de los mejores del mundo. Tenemos un Messi conjugado con Maradona y Di Stéfano, todos juntos es Cambiaso”. Se refierió a Adolfo Cambiaso, máximo referente internacional, y a la dinastía familiar que mantiene el liderazgo global.

El salto, disciplina de fuerte arraigo en el país, se inició a los cuatro años de edad del animal, “cuando tiene el hueso más firme y más duro”. Los caballos alcanzan su mejor nivel alrededor de los ocho o nueve años y compiten hasta los dieciséis en alto rendimiento. En ambos deportes, las técnicas de clonación han generado debates éticos y deportivos. “Yo creo que sí, porque es un elemento técnico que el caballo no sufre para nada, y no es una trampita porque deportivamente esto lo acepta”, expresó Marín al ser consultado sobre el uso de clones en polo.

En cuanto a la competencia femenina, Marín subrayó: “La mujer y el hombre en la competencia del salto o del turf son exactamente iguales. Antes había para amazona y hoy la joqueta corre al lado del hombre”.

Un hombre es condenado a 5 años de prisión tras masacrar a 15 caballos. (Pixabay)
Los desafíos de la industria hípica argentina incluyen la mejora regulatoria, el fortalecimiento de la exportación y la difusión internacional del talento nacional (Pixabay)

Equinoterapia, inclusión y bienestar

La equinoterapia nuclea otro aspecto clave de la relación hombre-caballo en Argentina. Marín valoró su impacto y alcance: “La equinoterapia es una ciencia. Ha salvado vidas, ha reconquistado en los chicos acciones que estaban muertas en la casa o en una silla de ruedas o en una cama”. Existen centros de referencia distribuidos en todo el país, que apuestan a la expansión de estas terapias inclusivas.

El productor enfatizó: “Hay titulares y centros de equinoterapia fantásticos". Además, remarcó que el trato al caballo es cuidadoso y especializado, sobre todo en animales destinados a terapias o al deporte de alto rendimiento.

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