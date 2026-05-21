Economía reveló que el directorio del FMI tratará hoy un desembolso por USD 1.000 millones para la Argentina

El viceministro de Economía, José Luis Daza confirmó que este jueves el directorio del FMI tratará la segunda revisión.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, comunicó que en la jornada de hoy el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la segunda revisión del programa vigente con la Argentina. Según el funcionario, el acuerdo incluye metas específicas, entre ellas la compra de reservas internacionales y el cierre de la arquitectura financiera para 2026. “Acabamos, hoy de hecho va a directorio, la segunda revisión del programa con el FMI”, dijo el funcionario que responde a Luis Caputo.

El tratamiento de la segunda revisión por parte del organismo internacional resulta clave ya que de ello depende el desembolso pendiente por USD 1.000 millones que impactaran en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El miércoles, tras la mayor compra del mes (USD 328 millones), las brutas se ubicaron en USD 46.583 millones.

PUBLICIDAD

Daza señaló que el programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado y que las fuentes ya están identificadas. “La última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial (MIGA) y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, afirmó. Lo que aún esta pendiente a aprobación del directorio.

La garantía que MIGA le otorgará a Argentina se da a pesar de la calificación crediticia siendo esto para Daza una prueba del interés por el país y la confianza que hay sobre la evolución del programa económico. ”Originalmente nosotros habíamos pedido la garantía al BID, que tiene cierta limitación en los recursos, y por decisión de ellos decidieron subirse a esto con MIGA. Ellos tenían una restricción de solo dar una garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C. Por primera vez, por iniciativa de ellos, deciden romper con la historia", comentó.

PUBLICIDAD

En el último viaje a Estados Unidos, Luis Caputo y José Luis Daza se reunieron con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

Las garantías como respaldo para negociar con los bancos internacionales forma parte de la estrategia financiera del ministro de Economía Caputo para afrontar el pago de los próximos vencimientos a la par de la venta de activos y las colocaciones de los bonos en dólares. El próximo pago importante es en julio por USD 4.200 millones, por lo que la aprobación de las garantías con el BID y el Banco Mundial deberán producirse antes.

La cuestión esta en que la Secretaría de Finanzas, coloco gran parte del Bonar 2027, el bono en dólares que mayor interés le genera a los inversores -en comparación con el Bonar 2028 que vence fuera del mandato de Javier Milei-, pero no logro mantener los dólares que consiguió en los depósitos del Tesoro.

PUBLICIDAD

“Ya empezamos a trabajar por el programa financiero del 2027 y nuestra intención es llegar al programa financiero de 2027 con un colchón”, afirmó Daza. Es que más allá de los compromisos en moneda extranjera que tiene Argentina este año, en el mercado ya empezaron la hoja de pagos del próximo año que es electoral.

Durante una exposición, Daza explicó que el diseño de la política económica argentina actual genera confianza sobre la posibilidad de un crecimiento económico alto y sostenido. Es que, en sus palabras, la macroeconomía es una representación de todas las decisiones microeconómicas de lo que ocurre a nivel individual, tanto de personas como de empresas. “Esto de que la macro está mal y la micro está bien no tiene sentido”, sostuvo. Y agregó que el programa económico argentino actual y la forma en que están cuajando todos sus componentes lo hacen sentir muy confiado y seguro de que hoy tenemos las mejores posibilidades de iniciar un proceso de crecimiento alto y sostenido que hemos tenido en décadas.

PUBLICIDAD

Las declaraciones se dan en el previa de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique esta tarde el dato de actividad de marzo, tras la caída interanual del 2,1% de febrero. En donde las consultoras privadas consideran que habrá un repunte (Analytica de 0,9% y Fundación Capital de 1,6%). Aunque la expectativa del ministro Caputo sigue siendo que el mayor repunte se va a producir en mayo/junio a partir de la concesión de las rutas nacionales, la implementación de la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

”La Argentina del futuro, y que ya se está empezando a dar, es una economía en donde la dirigen y la empujan las exportaciones y la inversión. La inversión te aumenta tu capacidad de producir más, tu capacidad de empleo, tu capacidad de pagar salarios más altos. Y las exportaciones te permiten tener los recursos ilimitados porque el mundo desde nuestra perspectiva es infinito", destacó.

PUBLICIDAD