Cuáles son los beneficios de incorporar porotos a la alimentación diaria, según Harvard

La inclusión de ingredientes sencillos en el menú cotidiano puede aportar cambios positivos en el organismo y la economía familiar. Qué factores tener en cuenta, según los expertos

Los porotos se consolidan como un ingrediente económico y versátil en la cocina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ingrediente económico, versátil y al alcance de todos tiene el potencial de renovar tu bienestar físico y tu economía doméstica. Los porotos, protagonistas silenciosos de innumerables cocinas, guardan el secreto de una alimentación más saludable, accesible y placentera.

Añadir estas legumbres al menú diario puede resultar en beneficios palpables para la salud, sensación de saciedad y un alivio en el gasto familiar, todo sin renunciar al sabor ni a la variedad en cada plato. ¿El resultado? Una transformación positiva que empieza desde el plato y se refleja en todo el hogar.

Porotos: beneficios comprobados para la salud

Expertos de Harvard destacan los beneficios demostrados de los porotos. Su alto contenido de fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, lo que contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Además, los porotos aportan potasio y magnesio, minerales esenciales para regular la presión arterial y mantener la salud muscular y nerviosa. En cuanto al control de la glucosa, se distinguen por su capacidad para retardar la absorción de azúcar en la sangre, gracias a la acción combinada de la fibra y la proteína.

El consumo diario de porotos mejora la salud cardiovascular y ayuda a reducir el colesterol LDL, según expertos de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son especialmente recomendados para personas con resistencia a la insulina o diabetes, ya que ayudan a evitar fluctuaciones abruptas de la glucosa. Aun así, los especialistas advierten que el control glucémico también depende de los hábitos alimentarios generales y el tamaño de las porciones.

El aporte de fibra, tanto soluble como insoluble, favorece la salud digestiva. Consumir porotos con regularidad puede regular el tránsito intestinal y, a largo plazo, proteger la salud del colon y reducir el riesgo de cáncer colorrectal. La fibra prebiótica presente en los porotos alimenta bacterias beneficiosas del intestino y favorece un microbioma equilibrado, mejorando la absorción de nutrientes.

Porotos y control del peso

Otro beneficio relevante señalado por Harvard es el control del peso corporal. Los porotos, bajos en grasa y ricos en proteínas y fibra, generan una mayor sensación de saciedad y regulan el apetito. Así, las dietas que incluyen porotos se asocian con mejores resultados en el manejo del peso y con otros efectos positivos para la salud.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition respalda estos beneficios: investigadores analizaron los efectos del consumo regular de legumbres en adultos y concluyeron que incluir porotos diariamente en la dieta contribuye a una mayor sensación de saciedad y a una reducción modesta del peso corporal, incluso en ausencia de restricciones calóricas estrictas.

Incorporar porotos en la dieta familiar contribuye a una mayor saciedad y facilita el control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae).

La fibra y las proteínas presentes en los porotos favorecen el control del apetito, ayudando a mantener el peso a largo plazo.

Desde el punto de vista nutricional, media taza de porotos negros enlatados aporta aproximadamente 130 calorías, nueve gramos de proteína, nueve gramos de fibra y 26 gramos de carbohidratos. Además, proporciona el 32% del valor diario de folato, el 19% de manganeso, el 15% de magnesio y el 10% de hierro, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Precauciones y recomendaciones

A pesar de sus múltiples ventajas, los porotos no son aptos para todas las personas. Quienes padecen síndrome del intestino irritable pueden experimentar gases, hinchazón o dolor abdominal por los FODMAP presentes en los porotos.

Además, quienes tienen antecedentes de cálculos renales por oxalato de calcio deberían moderar el consumo de legumbres con alto contenido de oxalatos. Ante cualquier duda, consultar a un profesional de la salud es fundamental.

Especialistas advierten que personas con síndrome de intestino irritable o antecedentes de cálculos renales deben moderar el consumo de porotos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan incorporar más porotos a su alimentación, los expertos sugieren opciones prácticas: añadirlos a ensaladas, mezclarlos en salsas y untables, sumarlos en sopas y guisos, o utilizarlos como sustituto parcial o total de la carne en hamburguesas, tacos y burritos.

Incluso mezclar carne y porotos puede ser una alternativa válida para quienes no desean eliminar por completo las proteínas animales.

Porotos: aliados asequibles, versátiles y saludables

Expertos de Harvard subrayan que los porotos representan un alimento económico, versátil y nutritivo, con efectos positivos en la salud cardiovascular, el control glucémico y la economía doméstica. Los porotos pueden convertirse en un pilar de una dieta saludable y accesible para todos.

