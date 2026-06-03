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Una supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones: el vaticinio sobre Argentina

La Albiceleste es una de las favoritas, aunque no figura en lo más alto de este ranking

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El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA sobre una mesa de madera. Al fondo, un horizonte urbano con hoteles como Sofitel, St. Regis y Hilton, al atardecer.

A poco del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre el futuro campeón están a la orden del día. Y una supercomputadora colocó a España como principal candidata a levantar el trofeo el próximo 19 de julio, con 16,1% de probabilidades de consagrarse, por delante de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%), según la última actualización de las simulaciones de Opta Analysts. En la proyección, la campeona vigente, Argentina, se ubica cuarta con 10,4 por ciento.

Al mismo tiempo, la Albiceleste tiene más del 45% de posibilidades de llegar a cuartos de final, más del 30% para pisar las semifinales y por encima del 18% de disputar la propia final. El modelo también redujo de forma marcada las opciones de Brasil: tras haber sido favorito en su pronóstico para 2022, ahora aparece fuera del top cinco y figura sexto, con poco más del 6% de chances de título. Por delante suyo también figura Portugal, quinto con 7 por ciento, mientras que Alemania aparece séptima con 5,1 por ciento.

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Para obtener esas cifras, la supercomputadora ejecuta cerca de 10.000 escenarios de simulación. En ese universo, en 35,9% de los casos el campeón sería un seleccionado que nunca ganó el torneo. Opta sumó antecedentes recientes que respaldan su método: en el Mundial de Clubes 2025, su supercomputadora señaló al Chelsea como el rival a vencer y el equipo terminó quedándose con el título. También reconoció desvíos: en 2022 había puesto a Brasil como favorito y, más recientemente, falló al anticipar al campeón de la Premier League, ya que proyectó a Liverpool y el título fue para Arsenal.

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Vale recordar que España, que ganó su único título mundial en Sudáfrica 2010, debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta, en el Grupo H que también comparte con Uruguay y Arabia Saudita. Por su parte, Francia aspira a liderar la zona que también tendrá a Senegal, Irak y Noruega, uno de los seleccionados que fue incluido en el top 10 con un 3.5% de posibilidades, incluso por encima de otros países como Bélgica, Marruecos, Uruguay y Croacia.

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En tanto, el 17 de junio será la presentación de Inglaterra por el Grupo L, en uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos: enfrentará a Croacia en Dallas. También se medirá con Ghana y Panamá. Argentina apunta a terminar como puntero en el Grupo J, donde competirá ante Argelia, Austria y Jordania. Y los brasileños pretenden sacar chapa contra Marruecos, Escocia y Haití.

Las predicciones de la supercomputadora de Opta en el Mundial 2026

  1. España (16.1%)
  2. Francia (13%)
  3. Inglaterra (11.2%)
  4. Argentina (10.4%)
  5. Portugal (7%)
  6. Brasil (6.6%)
  7. Alemania (5.1%)
  8. Países Bajos (3.6%)
  9. Noruega (3.5%)
  10. Bélgica (2.4%)
  11. Colombia (2.1%)
  12. Marruecos (1.9%)
  13. Uruguay (1.7%)
  14. Suiza (1.7%)
  15. Croacia (1.6%)
  16. Ecuador (1.4%)
  17. Japón (1.2%)
  18. Estados Unidos (1.2%)
  19. Senegal (1%)
  20. México (1%)

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