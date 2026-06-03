Salud

Cuál es el alimento común que daña el hígado en silencio y cómo reemplazarlo, según los expertos

Un metaanálisis con más de 500.000 participantes confirmó que ciertos productos de consumo masivo elevan un 22% el riesgo de desarrollar esta enfermedad, que ya afecta a uno de cada cuatro adultos en el mundo

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Un hombre con expresión de fatiga se toca la frente, con un hígado realista superpuesto en su abdomen, mostrando acumulaciones de grasa en tonos amarillos.
Una investigación basada en datos de 500 mil personas encontró que quienes incluyen productos ultraprocesados en su dieta habitual presentan un 22% más riesgo de desarrollar enfermedad de hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la enfermedad de hígado graso no alcohólico afecta a cerca de un cuarto de la población adulta en todo el mundo. Esta afección progresa en silencio y se identifica principalmente en personas con obesidad, diabetes tipo 2 o colesterol alto. El diagnóstico suele ser tardío porque la mayoría desconoce su condición, lo que favorece la progresión y la aparición de complicaciones.

De acuerdo con evidencias científicas, el hígado graso está vinculado a un aumento sostenido de problemas metabólicos y cardiovasculares. Cuando no se detecta a tiempo, puede evolucionar hacia cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. A nivel global, la prevalencia de la enfermedad va en aumento, impulsada por la expansión de dietas poco saludables y el sedentarismo, factores que afectan tanto a países desarrollados como a regiones en vías de desarrollo.

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El papel de los ultraprocesados en el daño hepático

Al analizar los factores de riesgo, la alimentación ocupa un lugar central. Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Nutrition involucró a más de 500.000 personas y demostró una relación directa entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el desarrollo de hígado graso. Según los resultados, quienes incluyen estos productos en sus comidas diarias presentan un riesgo 22% mayor de padecer la enfermedad, en comparación con quienes los evitan o los consumen en menor medida.

Ilustración 3D de un hígado graso dañado con depósitos amarillos y naranjas e inflamación. Líneas azules transparentes lo rodean sobre fondo negro.
Expertos advierten que la ingesta diaria de alimentos muy industrializados está ligada a una mayor presencia de enfermedad de hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos más señalados por los expertos figuran refrescos, galletas procesadas, cereales azucarados, salchichas, sopas instantáneas, comida rápida y papas fritas. Incluso en cantidades moderadas, estos productos pueden acelerar el daño hepático. Suelen aportar altos niveles de azúcares, grasas saturadas y aditivos, lo que favorece la acumulación de grasa en el hígado y dificulta su correcto funcionamiento.

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Evidencia científica: relación entre ultraprocesados y el riesgo de hígado graso

De acuerdo con una revisión sistemática y meta-análisis publicada en la revista Nutrients, que analizó datos de más de 60.000 individuos, tanto un consumo moderado como elevado de ultraprocesados incrementa de forma significativa la probabilidad de padecer la afección. Los autores destacan un efecto dosis-respuesta: a mayor ingesta, mayor el riesgo.

Además, la investigación subraya el perfil nutricional pobre de estos productos, lo que contribuye al daño hepático y a la aparición de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2. La evidencia refuerza la recomendación de limitar estos alimentos para reducir el impacto del hígado graso.

Estrategias para reducir el riesgo y proteger la salud hepática

Frente al avance del hígado graso, autoridades sanitarias y especialistas insisten en la necesidad de modificar los hábitos de vida. Recomiendan limitar el consumo de ultraprocesados junto con el alcohol, la carne roja, los cereales refinados y la harina blanca.

Hombre con sobrepeso comiendo una hamburguesa, con salsa en la cara, rodeado de patatas fritas, refresco, donuts y otra hamburguesa en una mesa.
Un consumo moderado como elevado de ultraprocesados incrementa de forma significativa la probabilidad de padecer la afección (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular es clave para mantener un peso saludable y controlar los factores metabólicos asociados. Los expertos coinciden en que la combinación de una alimentación equilibrada y ejercicio frecuente ofrece los mejores resultados para evitar complicaciones.

Importancia del diagnóstico y la prevención

El diagnóstico temprano del hígado graso resulta fundamental para evitar daños irreversibles. Los médicos suelen recurrir a análisis de sangre, ecografías abdominales y mediciones de enzimas hepáticas para detectar la enfermedad antes de que avance. Además, la falta de síntomas en las primeras etapas representa un desafío, ya que muchas personas ignoran que padecen la afección hasta que surgen complicaciones severas.

Por eso, la comunidad médica insiste en intensificar las campañas de concientización sobre los riesgos de los ultraprocesados. El hígado graso no alcohólico constituye una amenaza creciente para la salud pública global, y la prevención depende tanto de la información adecuada como del compromiso individual con hábitos saludables.

La adopción temprana de una dieta balanceada y la práctica de ejercicio regular son herramientas clave para reducir la incidencia y el impacto de esta enfermedad silenciosa.

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