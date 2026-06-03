Uruguay puso en marcha los preparativos para el Mundial 2030 y busca inversores para las obras

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y Fernando Lorenzo, integrante del Ejecutivo en la comisión del Mundial 2030 (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El presidente uruguayo Yamandú Orsi creó una comisión coordinadora de preparativos de cara a Mundial 2030, que será la Copa del Mundo del Centenario del Torneo. Este grupo está conformado por representantes del Poder Ejecutivo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Intendencia de Montevideo.

Según la comunicación oficial de Presidencia, el mandatario encabezó este martes una reunión con el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda; la subdirectora nacional de esa dependencia, Gabriela Freire; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el presidente de la AUF, Ignacio Alonso; el integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, y el representante del Poder Ejecutivo en este grupo de trabajo, Fernando Lorenzo.

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El equipo definirá en próximas semanas los alcances del proyecto, requerimientos, obras y recepción de ideas provenientes de los diferentes interesados en participar del proceso.

El intendente Bergara dijo a la salida del encuentro que esta comisión tendrá la tarea de “supervisar y coordinar todas las actividades” preparatorias de cara a Mundial. Estas actividades incluye la supervisión de las obras que serán necesarias para el Estadio Centenario y otros puntos de la capital uruguaya.

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Según un proyecto,en el Mundial 2030 el Estadio Centenario tendrá un techo que lo cubrirá (AUF)

Parte del trabajo de la comisión, dijo el intendente, será ver cómo se financiarán las obras. Una de las primeras definiciones de este grupo será el “alcance” del proyecto y las alternativas que se manejarán para obtener recursos.

“Seguramente se van a recibir las distintas ideas de distintos inversores que informalmente se han estado acercando, pero a partir de ahora habrá que hacerlo de forma más formal para ayudar a definir el alcance del proyecto, el monto necesario para la financiación y de dónde van a venir los aportes financieros como para llevar adelante la obra”, dijo.

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Bergara dijo que las obras tienen que ser abordadas “con tiempo”. “Los compromisos que se van a asumir con respecto a este tema implican que lleguemos en tiempo y forma para que Uruguay pueda disfrutar de partidos del Mundial en el país”, dijo Bergara en una rueda de prensa.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Por su parte, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo ante los medios que en marzo de 2025 Sudamérica presentó una idea para que, por única vez, la Copa del Mundo 2030 tenga 64 equipos participantes. “Que la fiesta de los 100 años sea inclusive más abarcativa para todas las confederación del mundo. Eso permitiría tener más partidos”, señaló el titular de la AUF.

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“Está recibiendo más adeptos esa idea”, dijo Alonso ante los medios. “Si así fuera y se confirmara, seguramente vamos a tener más partidos”, agregó.

Lorenzo, el representante del gobierno de Orsi en la comisión, dijo que la tarea abarcará diferentes partes de la gestión.

“Por las características del esfuerzo y el trabajo que hay que realizar van a estar involucrados otras instancias del Poder Ejecutivo: el ministerio de Obras, de Economía y Finanzas, Educación y Cultura. Es una instancia que convoca especialidades y decisiones que involucran y oportunamente van a ser parte de este proceso”, señaló.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso (@agdws)

En septiembre, durante un encuentro de los principales dirigentes del fútbol de la región, algunos jefes de Estado y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se manejó el 20 de julio de 2026 como la fecha clave para empezar a hablar del mundial. Es el día siguiente a la final que se disputará en Nueva York.

Un tema que estuvo sobre la mesa en la reunión fue la financiación de los partidos. “Una cosa que quedó clara es que nosotros no vamos a gastar una moneda, un peso, un dólar, para el Mundial. Los dineros hay que encontrarlos y se van a encontrar. Los fondos públicos van para las tareas que tenemos en relación a lo que estamos discutiendo en el Presupuesto y no se van a desviar absolutamente nada”, señaló el canciller Mario Lubetkin tras esa reunión.

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Uruguay, al igual que Argentina y Paraguay, será sede de un partido. Luego, la Copa del Mundo continuará en España, Portugal y Marruecos.