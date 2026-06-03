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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Todos los detalles de la Copa del Mundo que comenzará el próximo jueves 11 de junio

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12:49 hsHoy

7 rutas para llegar a pie al Estadio Azteca, en Ciudad de México, durante el Mundial 2026

Hay diferentes maneras de llegar al estadio para acudir a alguno de los partidos del Mundial. (Infobae/Jenifer Nava)
12:42 hsHoy

Así fue la actuación de Tim Payne en la derrota de Nueva Zelanda: error en el primer gol, pedido de un penal y una salvada debajo del arco

Los All Whites iniciarán su camino en la Copa del Mundo ante Irán el 15 de junio en Los Angeles

En el Chase Stadium de Miami, escenario que albergó hasta hace poco al Inter Miami, Nueva Zelanda sufrió una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, encuentro que colocó nuevamente en el centro de la escena al lateral derecho Tim Payne. El partido, disputado ante cerca de 10.000 espectadores, representó el primer compromiso de Payne tras el inesperado salto a la popularidad que protagonizó en vísperas del torneo.

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12:24 hsHoy

El Top 10 de los futbolistas más ricos que jugarán el Mundial 2026: qué puesto ocupa Lionel Messi

El torneo internacional reunirá a las máximas figuras del fútbol. Cristiano Ronaldo lidera el ranking de los jugadores con mayor patrimonio

El Top 10 de los futbolistas más ricos del mundo que disputarán el Mundial 2026
El Top 10 de los futbolistas más ricos del mundo que disputarán el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para recibir a los futbolistas con las mayores fortunas personales de la historia del torneo, según reportes de SunSport y fuentes especializadas en economía deportiva. Las cifras que rodean a los principales protagonistas superan con creces los récords de ediciones anteriores y marcan el pulso de un evento que congregará a 48 selecciones nacionales en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio.

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12:01 hsHoy

20 patrulleros y 15 motos policiales: las impactantes imágenes de la burbuja blindada de la Selección en Kansas City

Los traslados de la Scaloneta por Missouri se llevan a cabo bajo rigurosas medidas de seguridad, mientras un perímetro de 250 metros aleja a los hinchas del predio de entrenamiento

Los traslados de la Scaloneta por Missouri se llevan a cabo bajo rigurosas medidas de seguridad, mientras un perímetro de 250 metros aleja a los hinchas del predio de entrenamiento

Quince motos y más de veinte patrulleros de la policía de Kansas City forman la columna que escolta a la selección argentina cada vez que viaja desde su hotel hasta el predio de entrenamiento. Las imágenes no tienen comparación con ninguna otra que haya presenciado en un Mundial.

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11:59 hsHoy

ASÍ FUE LA LLEGADA DE BRASIL A ESTADOS UNIDOS

Neymar en el Aeropuerto Newark Liberty International (Crédito: Caean Couto-Imagn Images)
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Casemiro habló ante la prensa (Foto: Reuters: Caean Couto-Imagn Images)
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Carlo Ancelotti en su arribo a la sede (Foto: Caean Couto-Imagn Images)
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Así arribó el plantel de Brasil (Foto: Caean Couto-Imagn Images)
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