7 rutas para llegar a pie al Estadio Azteca, en Ciudad de México, durante el Mundial 2026
En el Chase Stadium de Miami, escenario que albergó hasta hace poco al Inter Miami, Nueva Zelanda sufrió una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, encuentro que colocó nuevamente en el centro de la escena al lateral derecho Tim Payne. El partido, disputado ante cerca de 10.000 espectadores, representó el primer compromiso de Payne tras el inesperado salto a la popularidad que protagonizó en vísperas del torneo.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para recibir a los futbolistas con las mayores fortunas personales de la historia del torneo, según reportes de SunSport y fuentes especializadas en economía deportiva. Las cifras que rodean a los principales protagonistas superan con creces los récords de ediciones anteriores y marcan el pulso de un evento que congregará a 48 selecciones nacionales en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio.
Quince motos y más de veinte patrulleros de la policía de Kansas City forman la columna que escolta a la selección argentina cada vez que viaja desde su hotel hasta el predio de entrenamiento. Las imágenes no tienen comparación con ninguna otra que haya presenciado en un Mundial.