Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Quince motos y más de veinte patrulleros de la policía de Kansas City forman la columna que escolta a la selección argentina cada vez que viaja desde su hotel hasta el predio de entrenamiento. Las imágenes no tienen comparación con ninguna otra que haya presenciado en un Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para recibir a los futbolistas con las mayores fortunas personales de la historia del torneo , según reportes de SunSport y fuentes especializadas en economía deportiva. Las cifras que rodean a los principales protagonistas superan con creces los récords de ediciones anteriores y marcan el pulso de un evento que congregará a 48 selecciones nacionales en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio.

En el Chase Stadium de Miami, escenario que albergó hasta hace poco al Inter Miami, Nueva Zelanda sufrió una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 , encuentro que colocó nuevamente en el centro de la escena al lateral derecho Tim Payne. El partido, disputado ante cerca de 10.000 espectadores, representó el primer compromiso de Payne tras el inesperado salto a la popularidad que protagonizó en vísperas del torneo.

7 rutas para llegar a pie al Estadio Azteca, en Ciudad de México, durante el Mundial 2026

Últimas noticias

Así fue la actuación de Tim Payne en la derrota de Nueva Zelanda: error en el primer gol, pedido de un penal y una salvada debajo del arco Los All Whites iniciarán su camino en la Copa del Mundo ante Irán el 15 de junio en Los Angeles

El Top 10 de los futbolistas más ricos que jugarán el Mundial 2026: qué puesto ocupa Lionel Messi El torneo internacional reunirá a las máximas figuras del fútbol. Cristiano Ronaldo lidera el ranking de los jugadores con mayor patrimonio

Tensión en Francia antes del Mundial: la disputa por el reparto de dinero y entradas entre los jugadores y la federación Las negociaciones entre los futbolistas y los dirigentes mantienen en vilo la convivencia del equipo a días para el estreno en la Copa del Mundo

Los detalles del contrato “2030″ que firmó Charles Leclerc para seguir en Ferrari: el histórico récord que podría superar en la F1 El piloto monegasco se unión a la Scudería en 2019 y ahora el equipo anunció la extensión del vínculo multianual