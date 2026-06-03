5 hábitos saludables para evitar la anemia

La alimentación rica en hierro, como carnes, legumbres y cereales fortificados, constituye el principal hábito para prevenir la anemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anemia representa un desafío frecuente para la salud en todo el mundo, especialmente en países de América Latina, donde las deficiencias nutricionales y ciertos estilos de vida incrementan el riesgo de sufrir esta condición. Según Mayo Clinic, adoptar hábitos saludables permite prevenir la aparición de la anemia por deficiencia de hierro, la forma más habitual de esta enfermedad.

Los 5 hábitos para evitar la anemia

La actividad física moderada y el descanso reparador estimulan la producción de glóbulos rojos y mantienen niveles adecuados de hemoglobina (Imagen Ilustrativa Infobae)

1- Alimentación rica en hierro: el primer pilar preventivo

El hierro es fundamental para la producción de hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre. Incorporar alimentos ricos en hierro ayuda a mantener niveles adecuados de glóbulos rojos y a prevenir la anemia.

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Entre los principales alimentos recomendados se encuentran la carne roja magra, el hígado, las legumbres, las espinacas y los cereales fortificados. Mayo Clinic indica que quienes siguen dietas vegetarianas deben recurrir a fuentes vegetales de hierro, como lentejas, garbanzos y espinaca, e incrementar su consumo para cubrir los requerimientos diarios.

2- Combinar alimentos con vitamina C para mejorar la absorción

La absorción de hierro no solo depende de la cantidad ingerida, sino también de cómo se combina con otros nutrientes. Los alimentos ricos en vitamina C, como el kiwi, los cítricos, el pimiento y el brócoli, favorecen la absorción del hierro de origen vegetal. Medical News Today sostiene que consumir jugo de naranja, fresas o tomate junto a lentejas o vegetales de hoja verde potencia la biodisponibilidad del hierro y reduce el riesgo de deficiencia. Esta recomendación adquiere mayor relevancia para personas que no consumen proteína animal.

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3- Mantener una hidratación adecuada

Una hidratación adecuada facilita el transporte de oxígeno y nutrientes en la sangre, ayudando a evitar síntomas de anemia y fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua es esencial para que el sistema circulatorio funcione de manera correcta. Una hidratación insuficiente puede dificultar el transporte de oxígeno y alterar la producción de glóbulos rojos. Según la Cleveland Clinic, beber suficiente agua todos los días facilita que los nutrientes se distribuyan de forma eficiente y contribuye a la salud sanguínea. El hábito de la hidratación, además, apoya la función renal y previene la fatiga asociada a la anemia.

4- Actividad física regular y descanso reparador

El ejercicio moderado ayuda a estimular la producción de glóbulos rojos y mejora la circulación. Lindenberg Cancer Center explica que actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta favorecen el transporte eficiente de oxígeno a los tejidos. Además, el descanso nocturno es indispensable para la regeneración de las células sanguíneas. Dormir entre siete y ocho horas cada noche permite al organismo reponer las reservas de hemoglobina y reducir la sensación de fatiga, un síntoma clave de la anemia.

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5- Monitorear la salud y evitar factores que interfieren en la absorción

Algunos hábitos cotidianos pueden dificultar la absorción del hierro, como el consumo excesivo de cafeína o calcio durante las comidas. Medical News Today recomienda limitar bebidas como el café, té o leche en los momentos cercanos a las comidas principales para no entorpecer la asimilación de este mineral.

Además, es importante realizar controles médicos periódicos, sobre todo en personas con antecedentes familiares, embarazadas o quienes presentan síntomas como debilidad, palidez o cansancio persistente. El diagnóstico precoz y el seguimiento profesional permiten ajustar la dieta y detectar cualquier carencia antes de que evolucione a anemia.

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Qué evitar comer para evitar la anemia

Limitar el consumo de lácteos y evitar ultraprocesados en las comidas ricas en hierro favorece una nutrición óptima contra la anemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos alimentos y hábitos pueden interferir en la absorción del hierro y aumentar el riesgo de anemia. Según Medical News Today y Mayo Clinic, conviene, además de evitar el consumo excesivo de café, té y bebidas con cafeína durante las comidas, ya que contienen compuestos llamados taninos que dificultan la absorción del hierro, moderar la ingesta de productos lácteos como leche y quesos en los momentos en que se consumen alimentos ricos en hierro, debido a que el calcio compite con este mineral en el proceso de absorción.

Además, los alimentos ultraprocesados, con alto contenido de grasas saturadas y azúcares, pueden desplazar opciones nutritivas y agravar deficiencias. Limitar el consumo de estos productos y priorizar una alimentación variada ayuda a mantener niveles saludables de hemoglobina.

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Cuáles son los síntomas de la anemia

Identificar síntomas frecuentes como cansancio, dificultad para concentrarse y uñas quebradizas es clave para un diagnóstico oportuno de la anemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de la anemia pueden variar según la causa y el nivel de deficiencia, pero existen señales frecuentes que permiten sospechar su presencia. Entre los síntomas más habituales, Cleveland Clinic y Mayo Clinic detallan: fatiga persistente, palidez en la piel, debilidad general, dificultad para concentrarse, mareos, dolor de cabeza y sensación de falta de aire incluso con esfuerzos leves.

En casos moderados o graves, pueden aparecer palpitaciones, uñas quebradizas y, en niños, retraso en el desarrollo. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda consultar a un profesional de la salud para realizar estudios de laboratorio y recibir el tratamiento adecuado.

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