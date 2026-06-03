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Evangelina Anderson sorprendió con las tiernas postales de su infancia: “¿A cuál de mis hijos me parezco más?”

La modelo compartió fotos inéditas de la vida familiar, invitando a sus seguidores a buscar similitudes con Bastian, Lola y Emma

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Una mujer sonriente y tres niños, dos niñas y un niño, sentados en un banco de madera frente a un fondo de hojas verdes y rojizas bajo la luz del sol.
Evangelina Anderson en una foto de archivo con sus hijos Bastian, Lola y Emma (Instagram)

Hay recuerdos que se guardan en cajas y otros que se vuelven parte viva del presente cada vez que una foto aparece en la pantalla. Evangelina Anderson, siempre cercana a sus seguidores y con esa mezcla de nostalgia y humor que la caracteriza, abrió el álbum de su vida para compartir una serie de imágenes que recorren etapas claves de su historia. No se trata solo de looks, eventos familiares o anécdotas del día a día: esta vez, la empresaria y modelo invitó a todos a viajar con ella desde la dulzura de su infancia hasta la complicidad de su rol de madre, pasando por escenas familiares cargadas de emoción y postales de su camino profesional.

En una de las fotos más entrañables, Evangelina aparece sentada junto a sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma Demichelis, todos vestidos con prendas azules a cuadros, bajo un follaje espeso que enmarca la escena con tonos verdes y rojizos. “Mi vida entera”, escribió, refleja el lugar central que ocupa la familia en su presente y la conexión cotidiana que mantiene con sus pequeños, siempre presente en sus publicaciones.

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Foto vintage de una pareja joven bailando. La mujer lleva un vestido de novia blanco y velo; el hombre, un esmoquin. Ambos sonríen en una celebración
Evangelina compartió en sus redes sociales esta entrañable foto retro de la boda de sus padres, mostrando un momento lleno de felicidad y amor

El viaje hacia el pasado continúa con una imagen de archivo en la que se ve a sus padres el día de su casamiento. El retrato en blanco y negro, con el texto “Papá y mamá”, muestra a la pareja bailando en la pista, ella con vestido de novia y bouquet, él de esmoquin, ambos sonrientes y tomados de la mano.

La modelo también compartió una tierna postal de sus primeros años. “Yo de bebé”, escribió junto a la imagen donde aparece sentada en el suelo, con sweater claro, pantalón oscuro y un globo transparente entre las manos. Los ojos grandes y su cabello rubio ya dejaban ver los rasgos que la caracterizan hoy.

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Un bebé de cabello claro, vestido con un suéter blanco y peto oscuro, sentado junto a un globo gris. El fondo es una pared rosa con lunares blancos
Anderson de bebé aparece en una imagen retro, sentada adorablemente junto a un globo oscuro frente a una pared rosa con lunares blancos

Otra de las imágenes muestra a Evangelina en su etapa escolar, junto a un compañero vestido de soldado. “De dama antigua en el cole”, anotó con humor. El fondo de la foto revela un aula decorada con figuras de conejos, soles y nubes, típica de los actos escolares y celebraciones patrias. El abanico, el collar de perlas y el vestido largo completan un look que revive el entusiasmo de las primeras representaciones y la alegría de compartir esos momentos con compañeros y maestras.

El recorrido concluye con una foto de vacaciones familiares en su infancia. Evangelina aparece de niña, con una gorra clara y una remera blanca con lunares de colores. El texto invita a sus seguidores a participar: “De vacaciones en Cariló. ¿A cuál de mis hijos me parezco más?”. El entorno de árboles y luz suave evoca veranos en la costa y tardes de juegos al aire libre, y refuerza el juego de parecidos y la curiosidad por las similitudes familiares.

Fotografía retro de una niña vestida con traje de época rojo y negro con abanico, junto a un niño con uniforme de soldado y bigote pintado. Ambos sonríen
Una joven Evangelina posa orgullosa con un disfraz de dama antigua junto a un compañero en un evento escolar

No es la primera vez que Anderson decide compartir recuerdos de su pasado. En mayo de 2024, aprovechó el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera para publicar una imagen de su época como docente, una etapa que recuerda con especial cariño. Como ha contado en más de una ocasión, tras terminar la secundaria dudó entre ser policía o maestra, y finalmente optó por la docencia. “A la par que estudiaba comedia musical en la escuela de Julio Bocca y hacía campañas gráficas. Hasta que un día me descubrió Mónica Corona, la mujer de Jorge, y me ofreció trabajar en la revista”, relató sobre el inicio de su carrera artística.

¡Feliz día a todas las maestras de nivel inicial! ¡Feliz día maestras!”, escribió junto a una foto antigua con sus colegas. Anderson explicó que la imagen le llegó gracias a una amiga y se mostró emocionada por los recuerdos, confesando que aún mantiene vínculos de aquellos años. Ese lazo con la educación inicial y la memoria afectiva vuelve a aparecer cada vez que rescata imágenes de su infancia o de los primeros pasos laborales.

Una fotografía retro de una niña con gorra beige y amarilla que dice 'CHARGE AND SAVE', camiseta blanca de lunares, mirando a la cámara en un exterior boscoso
Anderson compartió una tierna imagen de su infancia, tomada durante unas vacaciones en Cariló, mostrando su encanto desde pequeña (Instagram)

Las fotos compartidas en sus redes no solo generan nostalgia, sino que también invitan a sus seguidores a sumarse al juego de las comparaciones, los parecidos y las anécdotas familiares. Anderson transforma su álbum personal en un puente directo con su comunidad, donde lo cotidiano, lo íntimo y lo público se entrelazan. Cada imagen es parte de una historia mayor, construida a lo largo de los años y tejida con los momentos que, para ella, siguen siendo los más valiosos.

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