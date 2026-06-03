Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 3 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 6 de febrero. El blue terminó opera a $1.435. El BCRA compró USD 175 millones

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13:32 hsHoy

Dólares del colchón: Caputo confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía anunció el envío de una modificación del esquema actual a fin de dinamizarlo, luego de una reunión que mantuvo con contadores

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

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13:31 hsHoy

¿Dólar, plazo fijo o depósito en UVA?: cuál fue la única inversión que le ganó a la inflación en mayo

Sólo uno de los tres instrumentos pudo superar la dinámica inflacionaria. Cuál fue y cuánta ganancia obtuvieron los inversores

En mayo, el dólar, el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA tuvieron rendimientos muy diferentes para los ahorristas argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En mayo, el dólar, el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA tuvieron rendimientos muy diferentes para los ahorristas argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar calmado y las tasas en retroceso pusieron a prueba en mayo la rentabilidad de los instrumentos de ahorro más elegidos por los argentinos. En ese escenario, miles de familias se preguntaron lo mismo: dónde convenía invertir el dinero. Con el mes cerrado, se puede finalmente responder esa pregunta.

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13:31 hsHoy

El Gobierno podría batir dos marcas clave en las próximas horas y el mercado sigue de cerca la suba del dólar

El BCRA está cerca de alcanzar la meta anual de compra de divisas y el riesgo país se acerca a mínimos de la gestión Milei. En paralelo, los analistas detectaron un patrón detrás de la suba del tipo de cambio

El Banco Central podría superar los USD 10.000 millones comprados en las próximas horas. (REUTERS/Matias Baglietto)
El Banco Central podría superar los USD 10.000 millones comprados en las próximas horas. (REUTERS/Matias Baglietto)

Algunos indicios exhiben que el Gobierno dejó ir al dólar de manera controlada. Esta hipótesis se observó en el mercado de futuros donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se fue del mercado al no renovar la posición que venció a fin de mayo.

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13:07 hsHoy

¿A cuánto opera el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue opera sin variantes a 1.435 pesos.

13:06 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en junio sin que intervenga el Gobierno según las nuevas bandas cambiarias

La inflación de abril alcanzó el 2,6 por ciento. Ese indicador define el ajuste automático del límite superior del esquema cambiario. Si el tipo de cambio superase ese rango, obligará al BCRA a intervenir

La banda cambiaria superior se ubicará en más de $1.800 a fines de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda cambiaria superior se ubicará en más de $1.800 a fines de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de abril registró un 2,6%, lo que representó una baja de 0,8 puntos porcentuales frente al mes anterior y estableció el nuevo límite superior para las bandas cambiarias de junio. Este resultado, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), define hasta qué nivel puede avanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir para evitar variaciones abruptas en su cotización.

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13:06 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares y está a un paso de alcanzar la meta fijada para todo 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 175 millones este martes, hilvana 99 jornadas consecutivas con saldo comprador y acumula compras por casi USD 10.000 millones en lo que va del año

El BCRA hilvanó 99 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA hilvanó 99 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de USD 175 millones, lo que elevó el acumulado anual por encima de los 9.900 millones de dólares. Esa cifra representa ya más del 99% del objetivo de compras de divisas previsto para el año.

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13:06 hsHoy

El dólar volvió a subir y se mantiene en su precio más alto desde febrero

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.427 con más de USD 600 millones negociados en el segmento spot. Al público subió a $1.450 para la venta en el Banco Nación

El dólar mantiene la tendencia alcista de abril y mayo, aunque no logra alcanzar a la inflación.
El dólar mantiene la tendencia alcista de abril y mayo, aunque no logra alcanzar a la inflación.

El dólar mayorista ganó un peso, a $1.427, en un máximo desde el 6 de febrero, en una sesión con negocios por USD 663,2 millones en el segmento de contado. En 2026 el tipo de cambio oficial mantiene una baja de 28 pesos o 1,9%, frente a una inflación acumulada que se acercó a 1% en el período.

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13:05 hsHoy

El “contado con liqui” pasó los $1.500

Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las valuaciones de activos que son negociados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- operaron en alza y puntualmente el “contado con liquidación” volvi´ó a negociarse sobre los 1.500 pesos por primera vez desde el 28 de abril.

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