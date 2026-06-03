Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 3 de junio

Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las valuaciones de activos que son negociados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- operaron en alza y puntualmente el “contado con liquidación” volvi´ó a negociarse sobre los 1.500 pesos por primera vez desde el 28 de abril.

El dólar mayorista ganó un peso, a $1.427, en un máximo desde el 6 de febrero, en una sesión con negocios por USD 663,2 millones en el segmento de contado. En 2026 el tipo de cambio oficial mantiene una baja de 28 pesos o 1,9%, frente a una inflación acumulada que se acercó a 1% en el período.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de USD 175 millones , lo que elevó el acumulado anual por encima de los 9.900 millones de dólares. Esa cifra representa ya más del 99% del objetivo de compras de divisas previsto para el año.

La inflación de abril registró un 2,6% , lo que representó una baja de 0,8 puntos porcentuales frente al mes anterior y estableció el nuevo límite superior para las bandas cambiarias de junio. Este resultado, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), define hasta qué nivel puede avanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir para evitar variaciones abruptas en su cotización.

El dólar al público es ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue opera sin variantes a 1.435 pesos.

Algunos indicios exhiben que el Gobierno dejó ir al dólar de manera controlada . Esta hipótesis se observó en el mercado de futuros donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se fue del mercado al no renovar la posición que venció a fin de mayo.

El dólar calmado y las tasas en retroceso pusieron a prueba en mayo la rentabilidad de los instrumentos de ahorro más elegidos por los argentinos. En ese escenario, miles de familias se preguntaron lo mismo: dónde convenía invertir el dinero. Con el mes cerrado, se puede finalmente responder esa pregunta.

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

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