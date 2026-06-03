Así fue la actuación de Tim Payne en la derrota de Nueva Zelanda: error en el primer gol, pedido de un penal y una salvada debajo del arco

En el Chase Stadium de Miami, escenario que albergó hasta hace poco al Inter Miami, Nueva Zelanda sufrió una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, encuentro que colocó nuevamente en el centro de la escena al lateral derecho Tim Payne. El partido, disputado ante cerca de 10.000 espectadores, representó el primer compromiso de Payne tras el inesperado salto a la popularidad que protagonizó en vísperas del torneo.

La figura de Tim Payne cobró notoriedad internacional a raíz de una campaña en redes sociales impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “Scarso”, quien lo identificó como el jugador menos conocido del Mundial. La movida digital catapultó al defensor, que contaba con menos de 5.000 seguidores en Instagram, hasta superar los 4,5 millones, en cuestión de días.

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El duelo ante Haití marcó el regreso de Payne a la titularidad con la camiseta alternativa de Nueva Zelanda. El defensor de 32 años, habitual en el Wellington Phoenix FC, arrancó el partido como lateral derecho en una línea de cuatro. Desde ese sector, intentó sumarse al ataque, aunque mostró dificultades en el retroceso defensivo. A los 12 minutos, quedó fuera de posición en el área y perdió la marca de Ruben Providence, quien abrió el marcador para los caribeños tras un giro que descolocó a la defensa oceánica.

Pese al error en el primer gol, Payne protagonizó una acción relevante minutos más tarde al bloquear con el cuerpo un remate que amenazaba con ampliar la diferencia para Haití. Esa intervención fue celebrada por la afición presente, compuesta en buena parte por miembros de la comunidad de Little Haití en Miami. La ovación no alcanzó para modificar el desarrollo del partido: el defensor neozelandés fue reemplazado en el entretiempo por Callan Elliot y no salió al campo para la segunda mitad.

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Tim Payne disputó el primer tiempo en la derrota por 4-0 de Nueva Zelanda ante Haití

Sin Payne en la cancha, la selección de Nueva Zelanda no logró contener el despliegue ofensivo haitiano. Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix completaron la goleada en el segundo tiempo con anotaciones que reflejaron la superioridad de Haití en el Chase Stadium. El equipo oceánico exhibió una imagen preocupante de cara al debut mundialista.

El ambiente en el estadio estuvo marcado por el aliento constante de la hinchada caribeña, que acompañaron al seleccionado dirigido por Gabriel Calderón. El entrenador argentino, al frente de Haití, celebró una actuación sólida de su equipo en uno de los últimos ensayos antes del inicio de la Copa del Mundo.

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En cuanto al futuro inmediato, Haití tiene programado un último amistoso ante Perú, mientras que Nueva Zelanda enfrentará a Inglaterra en la última prueba previa a su estreno mundialista. El sorteo del torneo ubicó a Haití en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia. Nueva Zelanda, por su parte, compartirá el Grupo G con Bélgica, Egipto e Irán.

En lo estrictamente futbolístico, la derrota ante Haití dejó en evidencia los desafíos defensivos que enfrenta la selección neozelandesa. Payne, convertido en celebridad digital, tuvo un partido de altibajos: comprometido en la marca en el primer gol rival, reclamó un penal por una supuesta falta del arquero rival y también fue protagonista de una salvada que evitó un resultado más abultado en el primer tiempo. Su reemplazo en el entretiempo reflejó la búsqueda de soluciones por parte del cuerpo técnico de los All Whites.

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El crecimiento en seguidores, la atención de la prensa y la expectativa de los aficionados constituyen un desafío adicional para el lateral, que buscará consolidar su lugar en el equipo de cara a la máxima cita del fútbol internacional.

LO MEJOR DE LA GOLEADA DE HAITÍ ANTE NUEVA ZELANDA: