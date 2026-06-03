El Top 10 de los futbolistas más ricos que jugarán el Mundial 2026: qué puesto ocupa Lionel Messi

El Top 10 de los futbolistas más ricos del mundo que disputarán el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para recibir a los futbolistas con las mayores fortunas personales de la historia del torneo, según reportes de SunSport y fuentes especializadas en economía deportiva. Las cifras que rodean a los principales protagonistas superan con creces los récords de ediciones anteriores y marcan el pulso de un evento que congregará a 48 selecciones nacionales en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio.

De acuerdo con el informe, el listado de los jugadores más ricos que participarán en el Mundial 2026 incluye a figuras cuyos patrimonios individuales llegan a varios cientos de millones de dólares. En lo más alto se encuentra Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal, quien superó la barrera de los 1.270 millones de dólares en 2025, impulsado por un contrato anual con Al-Nassr estimado en 220 millones de dólares y una diversificada cartera de negocios que abarca desde hoteles hasta gimnasios y proyectos tecnológicos. Según el medio británico, la riqueza del portugués se incrementa año tras año por su presencia en el fútbol, la moda y el sector inmobiliario.

PUBLICIDAD

El segundo puesto lo ocupa Lionel Messi, capitán de Argentina y figura del Inter Miami, con un patrimonio neto de 943 millones de dólares. El medio inglés detalló que en 2026 el argentino fue el tercer deportista mejor pagado del mundo, con ingresos anuales superiores a los 132 millones de dólares, provenientes de contratos con marcas deportivas y de consumo personal. Messi suma a sus ingresos deportivos una extensa lista de acuerdos comerciales y colaboraciones publicitarias internacionales.

Messi y Ronaldo encabezan el podio de los futbolistas más ricos del Mundo

En tercer lugar aparece Neymar, estrella de Brasil y reciente refuerzo del Santos, con una fortuna que ronda los 425 millones de dólares. El brasileño acumuló grandes sumas en su paso por Barcelona, Paris Saint-Germain y Al-Hilal, además de un contrato con la marca deportiva que lo viste, que llegó a 29 millones de dólares anuales.

PUBLICIDAD

El listado continúa con Kylian Mbappé, referente de Francia y estrella del Real Madrid, que alcanza los 237 millones de dólares. Su contrato con el club español, junto con acuerdos de imagen con un abanico de marcas tanto deportivas como de moda, consolidan su posición entre los atletas mejor remunerados del mundo.

En el quinto puesto figura Harry Kane, capitán de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, con una fortuna estimada en 140 millones de dólares. Su salario semanal en el club alemán asciende a 522.000 dólares, a lo que se suma un contrato con marcas de indumentaria que refuerza su perfil comercial.

PUBLICIDAD

Neymar completa el podio de los futbolistas más ricos del mundo (Reuters)

El egipcio Mohamed Salah, jugador clave del Liverpool, aparece con un patrimonio de 133 millones de dólares. Salah percibe un salario semanal de 509.000 dólares en la Premier League y mantiene una nutrida agenda de patrocinios y compromisos publicitarios en el norte de África y Medio Oriente.

El surcoreano Son Heung-min, ahora en el Los Angeles FC tras una exitosa etapa en el Tottenham, suma una fortuna de 94 millones de dólares. Su estatus de héroe nacional en Corea del Sur le ha permitido firmar numerosos contratos publicitarios y alcanzar casi 150 partidos internacionales con su selección, según datos recogidos por SunSport.

PUBLICIDAD

En la octava posición se encuentra Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City y actual figura del Al-Ahli en la liga saudí, con un patrimonio de 80 millones de dólares. Mahrez, multicampeón de la Premier League y campeón de la Copa Africana de Naciones, incrementó sus ingresos tras su traslado a Arabia Saudita en 2023.

Harry Kane integra el Top10 de los futbolistas más ricos del mundo (Reuters)

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, iguala la cifra de 80 millones de dólares. El informe hizo hincapié en el contrato de 332 millones de dólares que firmó con el club inglés por diez temporadas, además de su potencial comercial como uno de los máximos goleadores de la Premier League. Finalmente, el décimo puesto lo ocupa el colombiano James Rodríguez, capitán de su selección y actual jugador del Minnesota United en la MLS, con 75 millones de dólares. Aunque su participación en el último año ha sido limitada por problemas físicos, Rodríguez sigue capitalizando los contratos publicitarios firmados tras su explosión en el Mundial 2014.

PUBLICIDAD

La presencia de estas figuras eleva el perfil comercial y mediático del torneo, en una edición que marcará el debut del nuevo formato de 48 equipos y la organización conjunta de tres países. El Estadio Azteca en Ciudad de México será el punto de partida y el MetLife Stadium en Nueva Jersey acogerá la final el 19 de julio, en un certamen que promete récords tanto dentro como fuera del campo.

EL TOP 10 DE LOS FUTBOLISTAS MÁS RICOS DEL MUNDIAL

1- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr / Portugal): 1.270 millones de dólares

2- Lionel Messi (Inter Miami / Argentina): 943 millones de dólares

3- Neymar (Santos / Brasil): 425 millones de dólares

4- Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia): 237 millones de dólares

5- Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra): 140 millones de dólares

6- Mohamed Salah (Liverpool / Egipto): 133 millones de dólares

7- Son Heung-min (Los Angeles FC / Corea del Sur): 94 millones de dólares

8- Riyad Mahrez (Al-Ahli / Argelia): 80 millones de dólares

9- Erling Haaland (Manchester City / Noruega): 80 millones de dólares

10- James Rodríguez (Minnesota United / Colombia): 75 millones de dólares