Cuál es el alimento natural que ayuda a reducir el colesterol y proteger el corazón

La combinación de fibra, proteínas y antioxidantes en este alimento favorece el equilibrio metabólico y la protección arterial

El colesterol elevado constituye una de las principales amenazas para la salud cardiovascular a nivel mundial, con más de cuatro millones de muertes anuales asociadas a esta condición, según la Federación Mundial al Corazón. Mantener los niveles bajo control es esencial para prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Bajo este contexto, la adopción de estrategias dietéticas eficaces adquiere relevancia, y alimentos naturales como los porotos surgen como aliados clave para proteger el corazón y reducir estas sustancias que en exceso causan enfermedades.

El desequilibrio en los niveles suele estar vinculado a dietas ricas en grasas saturadas, carnes, productos fritos, lácteos y alimentos procesados. Aunque los medicamentos pueden ser útiles para reducirlo, su uso prolongado puede acarrear efectos secundarios como debilidad muscular, molestias gastrointestinales, alteraciones hepáticas y problemas neurológicos.

Por ello, la búsqueda de alternativas naturales y accesibles se vuelve prioritaria para quienes desean cuidar su salud cardiovascular sin depender exclusivamente de fármacos.

El poroto para combatir el colesterol alto

Diversos estudios han demostrado que los porotos (también conocidos como frijoles o judías) son una de las opciones más nutritivas para mejorar la salud cardiovascular y reducir el colesterol. A pesar de su presencia en platos tradicionales, su consumo, junto con el de otras legumbres, sigue siendo bajo en muchos países.

El valor nutricional es notable: aportan proteínas, fibra, hierro, magnesio y potasio, nutrientes que contribuyen al control del peso, la regulación de la presión arterial y la prevención de enfermedades crónicas.

Una investigación indica que quienes incorporan mayores cantidades de porotos en su dieta presentan menor peso corporal, circunferencia de cintura reducida y presión arterial más baja, factores que disminuyen el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.

Uno de los mecanismos más relevantes por los que los frijoles benefician al corazón es su capacidad para reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”. La fibra presente en estas legumbres lo elimina y evita su absorción en el torrente sanguíneo. Además, el potasio y el magnesio que contienen favorecen la función vascular, esencial para mantener un corazón sano.

La evidencia científica respalda estos beneficios. Un ensayo controlado aleatorio realizado en más de 100 personas con diabetes tipo 2 demostró que quienes consumieron al menos una taza diaria de legumbres durante tres meses experimentaron una disminución significativa del peso corporal, la circunferencia de la cintura, los niveles de colesterol y la presión arterial.

Además, el bajo índice glucémico y su riqueza en fibra y proteínas contribuyen a liberar energía de manera gradual, evitando picos de azúcar en sangre y promoviendo un mejor control de esta condición.

El consumo regular también favorece la salud intestinal. Su aporte de fibra soluble e insoluble actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del intestino y promoviendo la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos con efectos antiinflamatorios y protectores del colon. Esta combinación contribuye a una mejor digestión y regularidad intestinal.

Para incorporarlos, los profesionales recomiendan añadir porciones pequeñas varias veces por semana. También aconsejan hacerlo de forma gradual para evitar molestias digestivas y alternar con otras variedades para enriquecer la dieta.

Entre las variedades más recomendadas, los garbanzos y las lentejas destacan por su alto contenido de fibra y proteínas, mientras que los frijoles negros aportan antioxidantes asociados a un menor riesgo de enfermedades como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer.

No obstante, es importante conocer los peligros asociados en algunas personas. Quienes padecen síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal o sensibilidad digestiva pueden experimentar hinchazón si consumen grandes cantidades.

Las personas con enfermedad renal deben consultar a un médico debido al alto contenido de potasio, y quienes presentan niveles bajos de hierro o zinc deben asegurarse de preparar los porotos correctamente para evitar la interferencia de antinutrientes en la absorción de minerales.

Semillas de lino: otra alternativa

Además de los porotos, las semillas de lino se ha consolidado como un alimento eficaz para combatir el colesterol alto de manera natural. Es rica en fibra, ácidos grasos omega-3, lignanos y antioxidantes, lo que la convierte en un complemento valioso para la salud cardiovascular.

Los ácidos grasos omega-3 presentes, especialmente el ácido alfa-linolénico, han demostrado reducir los niveles de colesterol LDL y favorecer un perfil lipídico saludable. La fibra soluble forma una sustancia gelatinosa en el sistema digestivo que se une al colesterol, impide su absorción y contribuye a la disminución de los niveles generales de colesterol.

Además, los lignanos y antioxidantes ayudan a proteger el organismo frente a los radicales libres y a reducir la inflamación, factores clave en la prevención de enfermedades cardíacas.

Un estudio, que investigó a 112 pacientes con un rango de edad de entre 35 y 70 años, reveló que estas semillas son eficaces para reducir la presión arterial, además del colesterol total y el índice de masa corporal.

El ensayo utilizó como prueba a personas con hipertensión en un periodo que duró 12 semanas, con resultados que mostraron que a mayor consumo, mejores efectos.

