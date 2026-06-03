Ricardo Quintela arremetió contra Luis Caputo: “Lo vamos a investigar a él cuando lleguemos al poder”

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó ayer en un evento empresario y lanzó una frase muy dura contra quien hoy aparece como uno de los principales candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales de 2027: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

En ese contexto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló en Infobae al Amanecer y salió en defensa del peronismo, criticó la visión centralista del Gobierno nacional y anticipó revisiones profundas en la relación entre las provincias y el Estado federal.

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El mandatario provincial fue especialmente duro para responderle a Luis Caputo: “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”.

El gobernador de La Rioja consideró que los comentarios del ministro de Economía sobre Kicillof demuestran desconocimiento de la realidad de la Argentina: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos. Por lo tanto, no tiene una visión integral”.

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“No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, agregó con vehemencia.

“El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía”, remató.

Ricardo Quintela habla en el estudio de Infobae

La crisis del Interior

Según Ricardo Quintela, las provincias atraviesan una situación muy compleja. El gobernador explicó en la misma entrevista que en una reunión que mantuvieron ayer, “todos los gobernadores coincidieron en que la situación es crítica. Hay Cierre de comercios, caída de la industria, pérdida de puestos de trabajo, inflación...”.

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En la misma línea, el mandatario provincial detalló que dedica “casi el 80 % de su tiempo” a resolver urgencias: “No en aplicar políticas públicas, sino en problemas individuales: gente que no puede pagar la luz, que no tiene para comer o para medicamentos”.

Además, advirtió que su provincia gasta “1.200 millones por mes” en salud, cifra que no cuenta con respaldo nacional dado el recorte de partidas transferidas.

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Otra preocupación, según el gobernador, es la emergencia en infraestructura. Señaló que “son 30 o 40 kilómetros de cráteres” en las rutas nacionales, lo que ha provocado “tres o cuatro muertes” el fin de semana anterior, lo que refleja el deterioro de los servicios federales.

Ante la falta de recursos, Quintela confirmó el regreso de los bonos provinciales “chachos”, señalando que “tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. y ahora “van a volver” con la premisa de que “pierdan lo menos posible el poder adquisitivo”.

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Kicillof, el peronismo y los desafíos de cara a 2027

Consultado sobre el futuro del PJ, Quintela afirmó la necesidad de “ampliar el espacio, ahora más que nunca”. Señaló que existen línea rojas claras: “El límite es (Mauricio) Macri, el límite son los libertarios y también Victoria Villarruel”.

Respecto de las candidaturas para 2027, opinó que hoy por hoy el candidato parece ser Axel Kicillof, aunque enfatizó que el peronismo “tiene una oferta interesante”: citó a Sergio Massa, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto y Gerardo Zamora como dirigentes con experiencia y visión federal.

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El gobernador destacó la importancia de “volver a una Argentina que crezca en lo industrial. Fabricar aviones, trenes, buques, armar un esquema propio de Defensa”. Aseguró que el país debe perseguir la autosuficiencia y el respeto internacional.

Críticas al Gobierno y defensa de referentes peronistas

Quintela fue enfático al describir la gestión nacional: “Hay un presidente (Javier Milei) que trabaja exclusivamente por un círculo muy minúsculo. Se naturalizan la mentira y la agresión hacia la sociedad”. También señaló la falta de respeto institucional y la gestión discrecional con las provincias.

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Sobre Cristina Fernández de Kirchner, afirmó: “Ella está a la altura de los líderes más importantes del planeta. La visión geopolítica que tiene no la tiene nadie aquí en la Argentina”.

Contrastó esa figura con la del presidente Milei, a quien tildó de subordinado respecto de las potencias extranjeras.

Por eso, Quintela cerró remarcando que una futura administración peronista investigará a fondo las acciones del gobierno actual, exigiendo rendición de cuentas por todas las decisiones que hayan condicionado el desarrollo del país y de las provincias.

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