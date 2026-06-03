Teleshow

El desopilante momento en que una participante sorprendió a Darío Barassi al contar cómo conoció a su novio

El conductor de Ahora Caigo indagó en el origen del romance de una concursante y todo el intercambio terminó en confusión y risas

Guardar
Google icon
Darío Barassi generó un ambiente relajado y de humor al indagar en la historia personal de la participante Rocío y su novio

La edición más reciente de Ahora Caigo, emitida por El Trece, dejó un momento memorable cuando Darío Barassi decidió indagar en la historia personal de Rocío, una participante que llegó al programa acompañada de su madre y su pareja. La conversación, que prometía ser una anécdota romántica, pronto se transformó en una escena de confusión y risas por la dificultad de Rocío para explicar cómo conoció a su novio.

El escenario se tornó distendido desde el inicio. Barassi, fiel a su estilo, bromeó con la participante cuando la cámara enfocó a su novio: “¡Mirá el gordo divino que te estás comiendo!”. En ese momento de risas, el conductor quiso saber más sobre la pareja que acompañaba a Rocío esa tarde.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mujer joven con cabello castaño claro y lacio, sonriendo con un micrófono discreto en su mejilla. Viste un blazer claro
El confuso intento de Rocío por explicar el origen de su relación se volvió un momento viral en las redes sociales por su autenticidad

Al ser consultada sobre el origen de su relación, Rocío intentó responder de forma espontánea: “Nos conocimos por una pareja en común. O sea, él era el novio de una amiga”, afirmó, pero de inmediato se percató de que algo no cuadraba en su relato. Con una sonrisa nerviosa, corrigió la información: “Es el amigo de la pareja de mi amiga”, generando aún más confusión entre los presentes ante los gestos de sorpresa del conductor quien no dejó pasar el furcio y se dispuso a seguir preguntando.

La conversación se volvió un vaivén de aclaraciones y risas. Barassi, conocido por su capacidad para sacar partido de los momentos incómodos, no dejó pasar la oportunidad de profundizar en la historia y lanzó más preguntas, buscando entender la trama detrás de la pareja. Sin embargo, Rocío no lograba presentar una versión clara de los hechos.

PUBLICIDAD

En medio de la confusión, la joven reconoció entre risas: “Es difícil de explicar”, una frase que sintetizó la atmósfera de aquel instante en el programa. El público y el conductor celebraron la espontaneidad y la honestidad de la jugadora, quien, a pesar de los esfuerzos, no pudo ofrecer una explicación lineal de cómo empezó su romance.

Vista lateral de tres personas sentadas en una audiencia: una mujer joven sonriente, una mujer mayor con gafas sonriente y un hombre barbudo sonriente
El público y el conductor celebraron la sinceridad de la participante, quien resumió la complejidad de las historias de pareja en televisión en vivo

Este episodio de Ahora Caigo se destacó por especialmente por la reacción de Barassi, que supo aprovechar la situación para crear un clima relajado y divertido. La secuencia, lejos de ser un simple intercambio, se transformó en uno de los momentos más comentados de la emisión, gracias a la naturalidad con la que ambos protagonistas transitaron la anécdota.

La edición no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios replicaron el fragmento del diálogo y celebraron la frescura del cruce entre la participante y el conductor. La escena conectó especialmente con aquellos espectadores que alguna vez intentaron explicar el origen de una relación y se encontraron con la dificultad de resumir historias personales complejas en pocas palabras.

Darío Barassi, un hombre con barba, camiseta blanca y saco gris, muestra una expresión de perplejidad frente a un fondo oscuro con detalles metálicos
Darío Barassi reacciona con sorpresa y confusión mientras una participante de su programa intenta explicar la caótica historia de cómo conoció a su novio. (Captura de video)

El diálogo entre Barassi y la participante de la emisión se convirtió en un ejemplo de cómo las historias personales pueden volverse impredecibles en televisión en vivo. El conductor no solo preguntó por curiosidad, sino que buscó que la participante detallara los vínculos y la forma exacta en que su relación comenzó.

Cada vez que Rocío intentaba precisar la historia, surgían nuevas dudas. La joven, entre risas, intentó ordenar los hechos, pero la sucesión de aclaraciones terminó por complicar más la explicación. La situación provocó comentarios del propio Barassi, quien, lejos de incomodarse, incentivó a la participante a seguir contando, aunque el relato se volviera cada vez más enredado.

Primer plano de una mujer joven con cabello castaño y mechas claras, vistiendo un blazer color crema, un micrófono pegado a la mejilla y una sonrisa expresiva
La emisión de Ahora Caigo sorprendió con el espontáneo relato de Rocío sobre cómo conoció a su pareja en vivo por eltrece

El segmento transmitió cercanía y autenticidad. Finalmente, la participación de Rocío en Ahora Caigo dejó en claro que, más allá de los concursos y las preguntas, los momentos más recordados suelen surgir de la autenticidad de los participantes y la habilidad del conductor para acompañar y potenciar esas situaciones inesperadas.

Temas Relacionados

Darío BarassiAhora CaigoEl TreceReality show

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

La pareja ocupa sus días en la capital española entre recorridos por sitios emblemáticos, experiencias gastronómicas y tiernas escenas con su beba de cuatro meses

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

Augusto Tartúfoli celebra el regreso de Pasó en América y explica las claves del éxito: “Lo pidió la gente”

El conductor le contó a Teleshow cómo se vivió el retorno al aire del programa que conduce con Sabrina Rojas. Cinco meses en pausa y una movida genuina que se volvió fundamental

Augusto Tartúfoli celebra el regreso de Pasó en América y explica las claves del éxito: “Lo pidió la gente”

Las mejores fotos de los Premios Sur: las celebridades que dijeron presente en la fiesta del cine argentino

Con la conducción de Andrea Frigerio y Juan Minujín, la ceremonia reunió a actores, actrices y referentes del séptimo arte local

Las mejores fotos de los Premios Sur: las celebridades que dijeron presente en la fiesta del cine argentino

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

Modelo, pareja de Fernando Burlando y mamá de Sarah, aquí repasa una vida de comienzos duros hasta este presente feliz en el que la estabilidad familiar muestra, una vez más, su capacidad de resiliencia

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

El desconsolado llanto de Marina Calabró al recordar a Juan Carlos Calabró: “Se despidió de sus pares y del público”

La periodista habló sobre aquel homenaje en el Teatro Colón a su padre. Contó por qué su papá vivió esa ovación como un adiós consciente frente a sus colegas y al público

El desconsolado llanto de Marina Calabró al recordar a Juan Carlos Calabró: “Se despidió de sus pares y del público”

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Tensión en Francia antes del Mundial: la disputa por el reparto de dinero y entradas entre los jugadores y la federación

Los detalles del contrato “2030″ que firmó Charles Leclerc para seguir en Ferrari: el histórico récord que podría superar en la F1

El Milan de Ronaldinho, Pirlo, Kaká y Beckham: la historia de un vestuario irrepetible del fútbol europeo

La rebelión de una selección a un mes del Mundial que terminó con un cambio de entrenador: “El cuento de hadas se convirtió en un drama”

TELESHOW

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

Augusto Tartúfoli celebra el regreso de Pasó en América y explica las claves del éxito: “Lo pidió la gente”

Las mejores fotos de los Premios Sur: las celebridades que dijeron presente en la fiesta del cine argentino

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

El desconsolado llanto de Marina Calabró al recordar a Juan Carlos Calabró: “Se despidió de sus pares y del público”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá busca a 72 reos tras fuga masiva en La Joyita que dejó tres muertos

Panamá busca a 72 reos tras fuga masiva en La Joyita que dejó tres muertos

Isabel Allende, escritora chilena: “Para las mujeres, el mejor afrodisíaco son las palabras; el punto G está en los oídos, el que busque más abajo está perdiendo el tiempo”

El informe regional alerta que el antisemitismo en internet sigue en niveles históricamente altos

Orsi busca cerrar la controversia por comprar una camioneta con 25.000 dólares de descuento: la donará

Bolivia: tres ministros pusieron la renuncia a disposición de Rodrigo Paz en medio de la crisis por los bloqueos