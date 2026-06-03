Tensión en Francia antes del Mundial: la disputa por el reparto de dinero y entradas entre los jugadores y la federación

El presidente francés Emmanuel Macron posa con la Selección de Francia antes de partir a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026

El inicio de la concentración de la selección de Francia para la Copa del Mundo expuso un desacuerdo entre los jugadores y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por la cantidad de entradas disponibles para familiares y el esquema de primas. Según informó L’Équipe, la reunión entre la dirigencia y el plantel en Clairefontaine se centró en estos dos puntos sensibles a días del viaje a Estados Unidos para disputar el torneo.

La presencia del presidente de la FFF, Philippe Diallo, en la sede de concentración coincidió con un almuerzo junto al presidente Emmanuel Macron y posteriormente con un encuentro a puertas cerradas con jugadores y parte del cuerpo técnico. De acuerdo con el diario francés, Diallo abordó tanto la cuestión de las primas como la cantidad de localidades asignadas para los allegados de los futbolistas en los partidos del Mundial.

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El contexto de esta edición es particular porque la FFF solicitó en marzo a los jugadores aceptar una disminución en las primas, tras constatar que los costos logísticos de la participación en la Copa del Mundo serían superiores a los previstos inicialmente. Aunque este tema fue desmentido en su momento por Diallo, ahora el tema se reactivó durante la semana previa al viaje de la delegación nacional, programado para el 10 de junio.

Según el reporte de L’Équipe, las discusiones sobre las primas avanzaron en un clima constructivo. La propuesta más cercana a un acuerdo consiste en postergar el pago de premios hasta alcanzar la instancia de semifinales, con el objetivo de aumentar el monto destinado a los jugadores. Fuentes citadas por el medio francés señalaron que las partes se mostraron proclives a encontrar un entendimiento en este aspecto.

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El conflicto ganó intensidad al momento de debatir la distribución de entradas para los allegados de los futbolistas. La FFF planteó como oferta inicial la entrega de dos entradas por jugador, con la posibilidad de adquirir hasta seis boletos adicionales para cada integrante del plantel, fijando un máximo de ocho localidades por futbolista para los partidos de la Copa del Mundo. Dicho medio afirmpo que los jugadores manifestaron que este número resulta insuficiente para cubrir las expectativas de sus entornos, aunque aceptaron cooperar en una acción con los patrocinadores de la Federación tras la negociación.

La cuestión de las entradas no solo representa un reclamo logístico. Para muchos jugadores, el respaldo de familiares y amigos en las tribunas tiene un valor simbólico y emocional. La reducción del número de localidades disponibles respecto a otras ediciones fue interpretada dentro del grupo como una limitación significativa.

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El desacuerdo en torno a las primas y las entradas se da en un contexto de presión para la FFF, que enfrenta una estructura de costos incrementada por factores operativos y logísticos asociados al torneo. La dirigencia evalúa cómo mantener la motivación del grupo sin comprometer el equilibrio financiero de la institución. L’Équipe especificó que el tema sigue abierto y que la negociación dista de estar cerrada, a pesar del tono conciliador mostrado en la última reunión.

La selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, llega a la Copa del Mundo con una plantilla que combina experiencia y juventud, y mantiene la base que logró el subcampeonato en 2022. Entre los convocados figuran estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, que lideran una ofensiva considerada entre las más potentes del torneo. El entrenador, quien afrontará su último torneo al frente del equipo nacional, revalidó su confianza en futbolistas de larga trayectoria como N’Golo Kanté, Adrien Rabiot y también le dio lugar a jóvenes talentos como Warren Zaïre-Emery y Désiré Doué.

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En la fase de grupos, Francia compartirá el Grupo I junto a Senegal, Noruega e Irak. El debut será ante el equipo africano el 16 de junio en Nueva Jersey, seguido del partido frente a los asiáticos (22 de junio, en Philadelpia) y el cierre del grupo ante los nórdicos (26 de junio, en Boston), que cuenta con el delantero Erling Haaland como principal figura. El objetivo del equipo es avanzar a las rondas eliminatorias y buscar su tercer título mundial, tras las conquistas de 1998 y 2018.