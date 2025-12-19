Salud

Qué es el perfeccionismo tóxico: el enemigo silencioso de la salud mental que eleva el riesgo de ansiedad y depresión

Especialistas advirtieron en el podcast Harvard Thinking que la presión por estándares inalcanzables puede afectar el bienestar emocional

Guardar
El perfeccionismo tóxico incrementa el
El perfeccionismo tóxico incrementa el riesgo de ansiedad, depresión y aislamiento social, según expertos de Harvard y Boston (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por alcanzar estándares inalcanzables no solo no garantiza el éxito, sino que puede convertirse en un factor de riesgo para la salud mental y el bienestar social, según mencionaron especialistas de la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston en el podcast Harvard Thinking.

En ese espacio, analizaron el fenómeno del perfeccionismo tóxico y sus consecuencias, y advirtieron que diferenciar entre la búsqueda de excelencia y el perfeccionismo es clave para evitar ansiedad, depresión y aislamiento.

El panel, conformado por la periodista Jennifer Breheny Wallace, la profesora clínica adjunta Ellen Hendriksen y la profesora asociada Michaela Kerrissey, enfatizó que la autocrítica y la presión por el rendimiento tienen raíces tanto personales como sociales, reforzadas por factores genéticos, familiares y culturales.

Aunque los expertos identificaron alternativas para afrontar el perfeccionismo, advirtieron que no existen soluciones inmediatas ni universales. Hendriksen destacó que el perfeccionismo puede estar presente en diagnósticos como ansiedad social, trastornos alimentarios, TOC y depresión, y que, en casos extremos, puede relacionarse con situaciones trágicas como el suicidio juvenil por la incapacidad de pedir ayuda.

La presión social y cultural
La presión social y cultural por alcanzar estándares inalcanzables afecta la salud mental y el bienestar en el entorno laboral y familiar (Freepik)

En el entorno laboral, Kerrissey alertó que los equipos donde el perfeccionismo se convierte en norma muestran aumento del agotamiento y la rotación. El panel coincidió en que mitigar el perfeccionismo requiere un enfoque paciente y multifacético.

Tipos de perfeccionismo y su impacto social

En Harvard Thinking, se identificaron tres formas principales de perfeccionismo: el egocéntrico, que exige perfección a uno mismo; el orientado a los demás, que la demanda en el entorno; y el socialmente prescrito, surgido de la creencia de que la sociedad impone estándares perfectos.

Wallace citó estudios del británico Tom Curran, quien halló que el perfeccionismo socialmente prescrito ha aumentado un 33% en las últimas décadas. Además, instó a cuestionar los intereses económicos detrás de la cultura de la insuficiencia.

Especialistas advierten que diferenciar entre
Especialistas advierten que diferenciar entre excelencia y perfeccionismo es clave para evitar consecuencias negativas en la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hendriksen agregó que el perfeccionismo puede originarse en la genética y la familia, y describió cuatro tipos de familias donde suele desarrollarse: con padres helicóptero; donde el amor depende del rendimiento; con padres perfeccionistas; y en hogares caóticos, donde el perfeccionismo es una estrategia de control.

Consecuencias en la salud mental y el entorno laboral

El perfeccionismo, indicó Wallace, vincula la autoestima exclusivamente al rendimiento, lo que puede tener consecuencias graves. “Esforzarse por la excelencia es bueno. ¿Perfeccionismo? Simplemente no le veo ningún beneficio”, sostuvo en el podcast. Hendriksen detalló que, en consulta, los pacientes no suelen reconocerse como perfeccionistas, sino que expresan sentimientos persistentes de fracaso o insuficiencia.

Kerrissey recalcó el efecto negativo en el ámbito profesional: “Donde la cultura busca el perfeccionismo, el agotamiento se acelera y las personas renuncian a trabajos valiosos para sus ingresos y desarrollo”. Wallace, basándose en sus entrevistas, subrayó que el perfeccionismo extremo puede llevar a situaciones límites en jóvenes que no se sienten aptos para pedir ayuda.

En el ámbito laboral, la
En el ámbito laboral, la cultura del perfeccionismo incrementa el agotamiento y la rotación de empleados, afectando el desarrollo profesional (Pexels)

En la vida cotidiana, el perfeccionismo se manifiesta en evasión y procrastinación. Kerrissey lo describió como el temor a intentar algo por miedo a fracasar si no se alcanza la perfección. Wallace remarcó la aparición del diálogo interno negativo y citó a la psicóloga Lisa Damour: “La diferencia entre un 91 y un 98 es una vida”. Este perfeccionismo, si bien parece actuar como autoprotección, termina frenando el desarrollo personal.

Estrategias y alternativas para afrontar el perfeccionismo

El entorno cultural desempeña un papel importante en el desarrollo del perfeccionismo. Cuestionar los mensajes sociales sobre el valor personal, como planteó Wallace, permite empezar a romper con la idea de que la identidad depende de los logros o de la opinión ajena. Redirigir la energía perfeccionista hacia el aprendizaje y la mejora personal, en lugar de la autocrítica constante, puede ser una alternativa constructiva.

El perfeccionismo socialmente prescrito aumentó
El perfeccionismo socialmente prescrito aumentó un 33% en las últimas décadas, impulsado por factores culturales y económicos (Freepik)

Entre las estrategias para afrontar el perfeccionismo, se destacó la importancia de sentirse valorado por quién es cada persona y no solo por sus resultados. Fomentar ambientes donde el error y la vulnerabilidad sean aceptados, como sugirió Kerrissey, contribuye a reducir la presión y favorece la colaboración. La autocompasión y la gestión de la autocrítica, señaladas por Hendriksen, ayudan a mantener el equilibrio emocional y a enfrentar los desafíos de manera más saludable.

El panel coincidió en que crear espacios de apoyo, permitir el error y valorar el aprendizaje por encima de la perfección son enfoques efectivos para contrarrestar la presión perfeccionista y fortalecer tanto el bienestar individual como el colectivo.

Temas Relacionados

Perfeccionismo tóxicoSalud mentalUniversidad de HarvardJennifer Breheny WallaceEntrevistas PodcastAnsiedad y depresiónSeguridad psicológicaautoestimaHarvard ThinkingNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo cuidar el intestino: tres hábitos diarios que recomiendan los expertos

Especialistas revelan cómo fortalecer el intestino, mejorar la digestión y reforzar la inmunidad, sin necesidad de dietas estrictas o suplementos

Cómo cuidar el intestino: tres

7 síntomas claves pueden alertar sobre el cáncer testicular, según expertos

Una revisión de Cleveland Clinic ayuda a identificar alteraciones y mejora las probabilidades de recuperación ante un diagnóstico temprano

7 síntomas claves pueden alertar

Una nueva prueba rápida identifica bacterias implicadas en infecciones urinarias, posiblemente mejorando el tratamiento

Healthday Spanish

Una nueva prueba rápida identifica

Queso alto en grasa, la nata podría proteger el cerebro contra la demencia

Healthday Spanish

Queso alto en grasa, la

Nuevo gel ayuda a que el esmalte dental vuelva a crecer

Healthday Spanish

Nuevo gel ayuda a que
DEPORTES
Jake Paul se enfrenta al

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Prometía impulsar carreras de modelaje,

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

La Cámara de Diputados de Brasil destituyó al hijo de Jair Bolsonaro y al ex jefe de inteligencia de sus cargos

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach

La Justicia de Bolivia ratificó la prisión preventiva al ex presidente Arce por riesgos de fuga y obstaculización del proceso penal