No es el calcio: qué nutriente clave previene fracturas y cuida el sistema cardiovascular, según expertos

Estudios recientes publicados por Prevention y expertos señalan que mantener niveles adecuados de esta vitamina poco conocida podría ser decisivo para un menor riesgo de afecciones cardíacas y problemas en el sistema óseo. Cómo incorporarlo

La vitamina K2 se asocia
La vitamina K2 se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y óseas, según estudios recientes y expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la salud ósea y cardiovascular ha puesto a la vitamina K2 en el centro de atención de la comunidad médica internacional. Este nutriente, poco conocido, emerge como un componente fundamental no solo para fortalecer los huesos, sino también para proteger el corazón.

Estudios recientes y voces expertas, como las consultadas por Prevention, destacan que mantener niveles adecuados de vitamina K2 podría marcar la diferencia en la prevención de enfermedades críticas asociadas al envejecimiento.

En una sociedad donde la longevidad es cada vez mayor, asegurar su presencia en la dieta diaria se perfila como una estrategia indispensable para quienes buscan calidad de vida y bienestar duradero. El papel de la vitamina K2 trasciende la nutrición básica: se convierte en un verdadero aliado para la salud integral en la adultez.

Beneficios para huesos, corazón y dientes

La vitamina K2 se reconoce por su capacidad para activar reguladores que dirigen el calcio hacia huesos y dientes, y previenen su acumulación en las arterias. Sandip Sachar, odontólogo en Nueva York, afirmó a Prevention: “Esto garantiza que el calcio fortalezca la estructura ósea y dental, y no se acumule en los vasos sanguíneos, donde puede ocasionar daños”.

El consumo adecuado de vitamina
El consumo adecuado de vitamina K2 ayuda a dirigir el calcio hacia huesos y dientes, evitando su acumulación en las arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por el medio advierten que una deficiencia de vitamina K2 afecta la estabilidad dental y ósea, ralentiza la cicatrización y favorece la pérdida de esmalte. Diversos estudios han arrojado datos prometedores sobre la vitamina K2.

Un estudio a largo plazo citado por Prevention relacionóuna ingesta elevada de este nutriente con un menor riesgo de enfermedad arterial periférica, especialmente en personas con hipertensión o diabetes.

En comparación, la vitamina K1 no mostró la misma asociación con la reducción de riesgos cardiovasculares. Además, Zenker indicó a Prevention que la K2 favorece el transporte de calcio hacia los huesos, lo que puede disminuir la incidencia de fracturas.

Existen investigaciones independientes que respaldan estos beneficios. Otro estudio siguió a más de 4.800 adultos durante siete años y observó que un mayor consumo de vitamina K2 se asoció con una reducción significativa (hasta un 57%) en el riesgo de mortalidad cardíaca.

Investigaciones vinculan la vitamina K2
Investigaciones vinculan la vitamina K2 con una reducción significativa en la mortalidad cardíaca y el riesgo de fracturas óseas

En cuanto a la salud ósea, una revisión sistemática menciona que la vitamina K2 disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y mejora la densidad mineral ósea en mujeres mayores. Estos estudios consolidan la evidencia sobre el papel fundamental de la vitamina K2 para la salud integral.

Diferencias entre vitamina K2 y K1

El término vitamina K engloba varias formas, siendo las principales la K1 (filoquinona) y la K2 (menaquinonas). Avery Zenker, dietista registrada en Ontario, Canadá, explicó a Prevention que ambas presentan diferencias relevantes en estructura química, función y fuentes alimenticias.

Zenker señaló: “La función principal de la vitamina K1 es participar en la coagulación sanguínea, mientras que la vitamina K2 se distingue por su papel en el mantenimiento de los huesos y el sistema cardiovascular”.

Para lograr una ingesta adecuada de vitamina K2, Zenker recomendó a Prevention alimentos fermentados como kefir, además de hígado y yemas de huevo. Otros alimentos como queso, mantequilla y pollo también aportan cantidades relevantes. Se debe diferenciar entre las fuentes de K1 y K2, ya que las verduras de hoja verde, aunque son ricas en K1, apenas contienen K2.

La inclusión de alimentos fermentados
La inclusión de alimentos fermentados y productos de origen animal aumenta la presencia de vitamina K2 en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir alimentos fermentados y productos de origen animal es una estrategia práctica para fortalecer la presencia de vitamina K2 en la dieta. A pesar de los beneficios comprobados, Zenker recomendó en Prevention que cualquier decisión sobre suplementos de vitamina K2 debe ser consultada con un profesional de la salud, especialmente en personas bajo tratamiento anticoagulante. La supervisión médica es imprescindible, ya que el exceso de vitaminas puede causar efectos adversos.

La vitamina K2 actúa en conjunto con la vitamina D para favorecer la salud ósea. Zenker subrayó en Prevention que mantener niveles adecuados de ambas vitaminas es fundamental para optimizar la fortaleza ósea en todo el organismo.

Antes de decidir el uso de suplementos, los especialistas insisten en consultar a un profesional y priorizar una dieta equilibrada que suministre este nutriente de manera natural. La alimentación variada y control médico son las claves para aprovechar los beneficios de la vitamina K2 sin riesgos.

