Ciencia

Caída de cabello: un estudio reveló un efecto poco conocido de un grupo de fármacos para bajar de peso

La investigación que revisó 133 análisis internacionales señaló que aunque es infrecuente, el riesgo se incrementa con las dosis más altas, especialmente en mujeres y pacientes con antecedentes de alopecia

Guardar
Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello canoso y camisa azul, sosteniendo un cepillo de madera con pelo y un mechón de cabello en su palma.
El subtipo más frecuente de caída de cabello vinculado a estos fármacos es el efluvio telógeno, una pérdida generalmente temporal y reversible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agonistas del receptor de GLP-1, medicamentos inyectables cada vez más utilizados para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, fueron asociados con un efecto adverso poco conocido: la caída de cabello. A

sí lo demuestra una revisión sistemática publicada recientemente en la revista Science Progress por un equipo conjunto de la Universidad de Toronto y la Universidad de California, que analizó la evidencia disponible sobre este fenómeno.

PUBLICIDAD

El estudio, dirigido por dermatólogos de ambas instituciones, identificó que los fármacos GLP-1 como semaglutida y tirzepatida presentan un riesgo tres veces mayor de provocar pérdida de cabello en comparación con el placebo.

Según el metaanálisis citado, la incidencia registrada fue de 6,0 casos por cada 1.000 pacientes-año en usuarios de agonistas GLP-1, frente a 0,8 casos por cada 1.000 pacientes-año en los grupos control. Los autores enfatizan que este efecto adverso, aunque poco frecuente en términos absolutos, merece atención por su impacto potencial en la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.

PUBLICIDAD

No obstante, señalaron que no se encontró evidencia consistente de daño folicular permanente relacionado con el uso de GLP-1. En la mayoría de los casos reportados, la pérdida de cabello resultó limitada en el tiempo y se resolvió de manera espontánea.

Relación entre los GLP-1 y la pérdida de cabello

Primer plano de una balanza de peso analógica blanca con una pluma de inyección morada y blanca encima, sobre un fondo gris de hormigón.
La incidencia de alopecia en usuarios de GLP-1 fue de 6 por cada 1.000 pacientes-año, frente a 0,8 en los grupos placebo, según la revisión publicada en Science Progress (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión sistemática, registrada en PROSPERO y realizada bajo las directrices PRISMA, abarcó 24 estudios primarios extraídos de un total de 133 identificados en bases de datos internacionales. Los investigadores constataron que los subtipos de alopecia predominantes asociados al uso de agonistas del receptor de GLP-1 fueron el efluvio telógeno—una caída de cabello repentina y generalmente reversible—y la alopecia androgénica, de origen hereditario.

Entre los medicamentos analizados, la semaglutida y la tirzepatida mostraron las tasas más altas de incidencia de pérdida de cabello y una detección de señales más frecuente en estudios de farmacovigilancia.

El trabajo detalla que la semaglutida evidenció una relación dosis-dependiente: las dosis menores a 2 mg semanales se asociaron raramente al efecto, en tanto que las dosis más elevadas, empleadas para el tratamiento de la obesidad, incrementaron significativamente las notificaciones de caída capilar.

Por su parte, la tirzepatida, que induce una mayor magnitud de pérdida de peso, se vinculó de manera más consistente con el efluvio telógeno.

Factores de riesgo y perfil de pacientes afectados

Primer plano de un hombre con pelo canoso y zonas de calvicie visibles en el cuero cabelludo, mientras una mano toca suavemente la cabeza.
El estudio señala que la restricción calórica y deficiencias nutricionales pueden contribuir a la caída de cabello en usuarios de GLP-1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, firmado por especialistas de la Universidad de Toronto y la Universidad de California, subraya que las mujeres resultaron más frecuentemente afectadas por la caída de cabello asociada al uso de GLP-1.

Además, el riesgo se incrementó en pacientes sometidos a una reducción rápida de peso y en quienes tenían antecedentes personales o familiares de alopecia.

Por contraste, los autores encontraron que otros agonistas del receptor de GLP-1, tales como liraglutida, dulaglutida, lixisenatida y exenatida, se asociaron con un menor riesgo reportado de pérdida de cabello.

La disparidad entre las distintas moléculas sugiere una posible influencia de la magnitud y velocidad de la pérdida de peso alcanzada con cada fármaco.

Mecanismos posibles y contexto clínico

Los especialistas recomiendan informar a los pacientes sobre este posible efecto y derivar a dermatología si la caída persiste más de nueve meses
Los especialistas recomiendan informar a los pacientes sobre este posible efecto y derivar a dermatología si la caída persiste más de nueve meses

Según los autores de la revisión, la caída de cabello observada en pacientes que reciben agonistas del receptor de GLP-1 es probablemente multifactorial. Entre los mecanismos identificados, destacan las perturbaciones metabólicas agudas originadas por la pérdida rápida de peso, la restricción calórica y los cambios hormonales. Los investigadores precisan que el efluvio telógeno, el subtipo más frecuente, suele manifestarse entre dos y tres meses después de iniciar el tratamiento.

Asimismo, la revisión señala que el uso de estos fármacos puede asociarse con deficiencias transitorias de micronutrientes, incluyendo vitamina D, hierro, calcio y proteínas, derivadas de la reducción calórica y la rápida pérdida de grasa corporal.

Este patrón es similar al que se observa tras la cirugía bariátrica y regímenes dietéticos severos.

No obstante, los autores aclaran que no existe evidencia sólida de daño folicular permanente vinculado al uso de GLP-1; en la mayoría de los casos reportados, la caída de cabello fue autolimitada y reversible.

Recomendaciones para pacientes y profesionales

Mujer de 55 años con remera morada se mira al espejo, con una mano en la cabeza, revelando zonas con adelgazamiento capilar visible.
Las mujeres y quienes experimentan una pérdida de peso rápida o tienen antecedentes de alopecia presentan mayor probabilidad de sufrir este efecto adverso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación recomienda que los pacientes que inician tratamientos con semaglutida o tirzepatida sean informados sobre la posibilidad de experimentar caída de cabello, especialmente si presentan antecedentes de alopecia. La recomendación clínica incluye el seguimiento nutricional para evitar restricciones calóricas extremas y garantizar un adecuado aporte de proteínas, hierro y vitaminas.

En caso de que la caída de cabello persista más allá de seis a nueve meses, se asocie a picazón o inflamación del cuero cabelludo—lo que podría indicar una alopecia cicatricial—o genere dudas diagnósticas, se aconseja la derivación a un dermatólogo.

Los autores también sugieren considerar el ajuste de la dosis o la suspensión temporal del tratamiento en situaciones de pérdida capilar severa con malestar significativo, pérdida de peso excesiva o deficiencia nutricional confirmada.

Por último, los especialistas destacan que la mayoría de los casos de caída de cabello vinculados a GLP-1 son temporales y manejables con un adecuado asesoramiento y control clínico, permitiendo que los pacientes continúen beneficiándose de los efectos terapéuticos de estos medicamentos bajo supervisión profesional.

Temas Relacionados

Fármacos para adelgazarGLP-1ObesidadDiabetes tipo 2Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin de la prohibición para vapeadores: todo lo que hay que saber sobre los efectos en la salud

La decisión del Gobierno argentino de levantar la prohibición sobre la importación, comercialización y publicidad de vapeadores y productos de tabaco calentado, abre un nuevo escenario sanitario. El cardiólogo Sebastián Schanz analizó en Infobae a las 9 los riesgos, beneficios y desafíos de la nueva regulación

Fin de la prohibición para vapeadores: todo lo que hay que saber sobre los efectos en la salud

Los síntomas de depresión podrían detectarse antes por un análisis de sangre

Científicos de los Estados Unidos hicieron un estudio que sugiere que los cambios celulares pueden indicar alteraciones mentales, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Cómo ese hallazgo mejoraría los tratamientos

Los síntomas de depresión podrían detectarse antes por un análisis de sangre

Hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia: cómo son los protocolos en una urgenicia

El guía polar Federico Gargiulo detalló en Infobae a las Nueve cómo se manejan las emergencias sanitarias en este tipo de embarcaciones

Hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia: cómo son los protocolos en una urgenicia

Brote de hantavirus en un crucero: cómo pudo ocurrir el contagio

En Infobae al Amanecer, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione dio detalles sobre la situación en la nave que partió de Ushuaia rumbo a Islas Canarias, en la que tres personas fallecieron y se reportaron al menos otros tres afectados

Brote de hantavirus en un crucero: cómo pudo ocurrir el contagio

Lo que se debe saber antes de tomar creatina: beneficios y advertencias

Una médica especialista en neurología explica cómo actúa este suplemento, qué efectos tiene sobre el rendimiento físico y cognitivo, y quiénes deben evitarlo

Lo que se debe saber antes de tomar creatina: beneficios y advertencias
DEPORTES
Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto

Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna, en un trágico accidente

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

TELESHOW
La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

La Corte de Constitucionalidad ordena ajustes inmediatos en procesos de acogimiento y adopción infantil en Guatemala

Los líderes europeos expresan sorpresa tras el retiro de tropas estadounidenses en Alemania

El 79.4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos tiene entre 28 y 57 años, según el Banco Central de Reserva

El volcán Mayon expulsó ceniza en Filipinas y obligó a evacuar a más de 300 familias