¿Cómo ayuda la vitamina D a tener huesos más resistentes?

La vitamina D favorece la absorción de calcio y fortalece la salud ósea en todas las etapas de la vida (Freepik)

La salud ósea depende de una combinación de nutrientes, hormonas y hábitos de vida saludables, pero uno de los factores más importantes en este proceso es la vitamina D. De acuerdo con reportes de Reuters, la vitamina D desempeña un rol esencial en la absorción del calcio y el mantenimiento de huesos fuertes, un aspecto que especialistas en salud ósea subrayan constantemente en sus investigaciones. La deficiencia de este nutriente puede causar diversos problemas de densidad mineral ósea, incluso en edades tempranas.

¿La vitamina D ayuda a mejorar la salud ósea?

Según The New York Times, diversos estudios han demostrado cómo la vitamina D aumenta la eficiencia con la que el intestino absorbe el calcio presente en los alimentos. Ese proceso contribuye directamente al desarrollo de una estructura ósea sólida durante la infancia y previene el debilitamiento esquelético en etapas avanzadas de la vida.

Un estudio en Lancet revela que niveles adecuados de vitamina D elevan la densidad ósea hasta un 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) advierte que una deficiencia de vitamina D puede desencadenar enfermedades como el raquitismo en niños y la osteomalacia o la osteoporosis en adultos. Estas patologías se caracterizan por la pérdida de masa ósea y un aumento en el riesgo de fracturas. Reuters subraya que la suplementación con vitamina D puede reducir la incidencia de caídas y fracturas en personas de edad avanzada, siempre acompañada de una ingesta adecuada de calcio y un estilo de vida activo.

Un estudio publicado en la revista Lancet Diabetes & Endocrinology y citado por BBC News observó a más de 10.000 voluntarios y concluyó que quienes mantuvieron niveles adecuados de vitamina D en sangre presentaron una densidad ósea hasta un 20% superior en comparación con quienes mostraban deficiencias. No obstante, especialistas consultados por The New York Times advierten que la eficiencia de los suplementos depende de factores individuales, como la edad, el metabolismo y enfermedades preexistentes.

Cuánta vitamina D se recomienda consumir por día

Según los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), las necesidades diarias de vitamina D varían de acuerdo con la edad, el sexo y el estado fisiológico de cada persona. La recomendación general para adultos oscila entre 600 y 800 unidades internacionales (UI) al día, mientras que las personas mayores de 70 años deberían alcanzar al menos 800 UI diarias.

El consumo recomendado de vitamina D varía según la edad, el sexo y el estado fisiológico, indica el NIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los lactantes y niños pequeños, la dosis recomendada es de 400 UI al día, un valor que sube a 600 UI durante la adolescencia. Mujeres embarazadas o en período de lactancia también requieren aportes mayores, motivo por el cual diversas asociaciones profesionales, como la Endocrine Society, aconsejan controles periódicos de los niveles de vitamina D en sangre como prevención.

Reuters señala que un consumo excesivo, superior a 4.000 UI por día, puede generar efectos secundarios indeseados como hipercalcemia, lo que incrementa el riesgo de formación de cálculos renales y otros problemas. Por este motivo, es importante que el aporte del nutriente se ajuste a las recomendaciones científicas y que la suplementación sea prescrita por personal médico calificado.

Cómo consumir vitamina D de forma natural

El cuerpo puede sintetizar vitamina D a través de la exposición directa a la luz solar, un mecanismo que, según detalla la Academia Estadounidense de Dermatología, requiere entre 10 y 30 minutos de exposición diaria en rostro, brazos y piernas en horarios de baja radiación ultravioleta, preferentemente durante la mañana. El País menciona que esa producción endógena puede no ser suficiente en regiones con climas fríos o durante el invierno, por lo que se recomienda prestar atención a la alimentación.

La exposición diaria al sol y el consumo de pescados grasos, huevos y lácteos fortificados aportan vitamina D de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales fuentes alimenticias, sobresalen los pescados grasos (como salmón, sardina y caballa), el aceite de hígado de bacalao, los huevos y los lácteos fortificados. Algunos cereales, margarinas y jugos también pueden estar enriquecidos con vitamina D, según regulaciones de las autoridades sanitarias nacionales.

La absorción de este nutriente puede potenciarse si se acompaña de alimentos con contenido de grasas saludables, ya que la vitamina D es liposoluble. El País señala que las dietas bajas en grasas pueden dificultar su aprovechamiento, por eso se sugiere consultar con un especialista en nutrición para una planificación adecuada.

Otros beneficios de la vitamina D

Los efectos de la vitamina D trascienden el ámbito óseo. Diversas investigaciones, citadas por Reuters y The New York Times, atribuyen a este nutriente un impacto regulador sobre el sistema inmunológico. Existen estudios que vinculan un nivel adecuado de vitamina D con la reducción del riesgo de infecciones respiratorias y con un mejor manejo de afecciones autoinmunes, como la esclerosis múltiple.

El exceso de vitamina D puede causar hipercalcemia y aumentar el riesgo de cálculos renales, advierte Reuters (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas líneas de investigación exploran el posible papel de la vitamina D en la prevención de ciertos tipos de cáncer colo-rectal y de mama, tal como recordó BBC News. En el ámbito cardiovascular, especialistas de la American Heart Association discuten si mantener niveles normales de vitamina D podría asociarse a un riesgo menor de enfermedades cardíacas.

Pese a estos hallazgos, los expertos recalcan que no existen pruebas concluyentes para recomendar megadosis preventivas en el conjunto de la población. En todos los casos, recomiendan seguir controles médicos y adaptar el consumo según indicaciones profesionales.