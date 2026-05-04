Salud

Equitación y salud: cómo este deporte de bajo impacto trabaja todo el cuerpo

Un informe de The Times examinó el auge de esta práctica y especialistas del ámbito ecuestre describieron sus efectos físicos y emocionales, desde el gasto calórico y el desarrollo muscular hasta sus aplicaciones terapéuticas

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Un jinete con equipo oscuro y un caballo marrón oscuro saltan sobre una barrera roja y blanca en una pista de tierra, con un estadio y cielo nublado al fondo
La equitación, deporte de bajo impacto, fortalece todos los grupos musculares y mejora la salud física integral (Crédito: Freepik)

El vínculo entre actividad física, bienestar emocional y contacto con la naturaleza impulsa una práctica que gana terreno. La equitación, históricamente asociada a ámbitos rurales o a sectores específicos, amplía su alcance y suma cada vez más adeptos en contextos urbanos y recreativos.

El crecimiento sostenido de esta disciplina refleja un cambio en la manera de entender el ejercicio, con propuestas que integran cuerpo y mente.

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En ese escenario, la equitación emerge como una alternativa que combina entrenamiento físico, interacción con animales y beneficios psicológicos. Según datos relevados por The Times, alrededor de 1,8 millones de británicos practican equitación de forma regular, frente a 1,3 millones una década atrás.

Un ejercicio integral y de bajo impacto

Uno de los principales factores detrás de este crecimiento radica en sus efectos sobre el organismo. Sarah Dale, directora de apoyo empresarial de la British Horse Society, explicó a The Times que “es un ejercicio de bajo impacto para todo el cuerpo”. Esta característica permite trabajar distintos grupos musculares sin someter a las articulaciones a cargas intensas.

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Montura olímpica, jinete concentrado, caballos de élite, deportes ecuestres internacionales, agilidad equina, competencia mundial, precisión deportiva, tradición olímpica - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Montar a caballo incrementa el ritmo cardíaco y aporta beneficios importantes para la salud cardiovascular y la resistencia aeróbica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con distintos estudios, la práctica involucra piernas, glúteos, espalda y brazos, que se activan de manera coordinada para mantener la estabilidad sobre el caballo. La interacción constante con el animal exige control corporal y precisión en los movimientos, lo que contribuye al desarrollo de habilidades físicas específicas.

Gasto calórico y salud cardiovascular

El componente aeróbico también forma parte de sus beneficios. De acuerdo con la entrenadora personal Belle Mee, citada por The Times, trotar a caballo permite quemar cerca de 300 calorías por hora, mientras que galopar puede duplicar esa cifra, con valores comparables a los de la natación.

A esto se suma el impacto sobre el sistema cardiovascular. Claire Payne, entrenadora personal, señaló que “montar a caballo aumenta el ritmo cardíaco, por lo que es bueno para la salud cardiovascular”.

Montura olímpica, jinete concentrado, caballos de élite, deportes ecuestres internacionales, agilidad equina, competencia mundial, precisión deportiva, tradición olímpica - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actividades ecuestres como la equitación permiten quemar hasta 600 calorías por hora durante el galopar, cifra similar a la de la natación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso tareas complementarias, como la limpieza de establos, contribuyen a alcanzar los 150 minutos de ejercicio moderado semanales recomendados por el sistema de salud británico.

Fuerza, postura y equilibrio

El trabajo muscular no se limita al esfuerzo visible. La estabilidad en la montura depende en gran medida del core, que se activa para sostener la postura y coordinar el movimiento con el caballo.

Sarah Dale afirmó que “la equitación es buena para los glúteos, fortalece los gemelos, los isquiotibiales y los músculos de los hombros, y tonifica los brazos”.

Por su parte, Rebecca Gibson, directora de desarrollo e inclusión de British Equestrian, destacó el impacto en la coordinación: “Montar a caballo mejora la función motora, lo que potencia el equilibrio, la fuerza muscular, el control motor, el control postural, la flexibilidad y la movilidad”.

Amazona con traje de equitación oscuro monta un Standardbred Stallion marrón en pista de arena. El caballo levanta polvo. Edificios y cielo nublado al fondo
La mejora del equilibrio, la postura y la fuerza muscular es uno de los beneficios más destacados de la equitación como ejercicio físico (Crédito: Freepik)

Estos efectos posicionan a la disciplina como una herramienta útil tanto en entrenamiento general como en procesos de rehabilitación.

Aplicaciones terapéuticas

La equitación también adquiere relevancia en el ámbito clínico. Gibson explicó que “las personas con afecciones que implican limitaciones en la función motora, como la parálisis cerebral y la esclerosis múltiple, experimentan una notable mejoría con la terapia asistida con caballos (TAE)”. En ese contexto, la práctica se integra a programas de recuperación física y neurológica.

El impacto se extiende incluso al deporte adaptado. “Tenemos medallistas paralímpicos que comenzaron a montar a caballo por recomendación médica”, agregó Gibson, lo que refuerza el rol de esta actividad en procesos de inclusión y desarrollo deportivo.

Beneficios para la salud mental

El contacto con animales constituye otro de los pilares de su expansión. La interacción con caballos se asocia a mejoras en el estado de ánimo y reducción del estrés. Según un estudio de la British Horse Society, citado por The Times, el 80% de las personas experimenta una mejora emocional tras montar.

Primer plano de una mujer sonriente con casco negro y chaqueta con flecos acariciando el hocico de un caballo palomino con brida, sosteniendo un cepillo
La equitación se consolida en contextos urbanos como alternativa de entrenamiento físico y bienestar emocional gracias al contacto con caballos (Crédito: Freepik)

Otro estudio analizó a jinetes tanto profesionales como amateurs, y señaló que el 52,9% percibe mejoras en su salud mental después de practicar equitación, mientras que el 63,6% reporta un mejor estado de ánimo. Además, el 67,3% indicó una reducción del estrés y la tensión, y el 59,9% afirmó sentir un mayor bienestar general.

Sarah Dale señaló que “la gente se siente más alegre, relajada y feliz después de montar”, mientras que Gibson indicó que la terapia asistida con caballos resulta útil en casos de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y trastorno del espectro autista.

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