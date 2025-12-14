Salud

Los cuatro hábitos que ayudan al cuerpo a recuperarse mejor después de ejercicio intenso, según expertos

Especialistas en nutrición y salud, con respaldo de Eatingwell y Harvard Health, explican por qué descansar, alimentarse de forma estratégica y bajar la intensidad a tiempo es tan importante como entrenar para mejorar el rendimiento físico y cuidarse

Guardar
La recuperación tras el ejercicio
La recuperación tras el ejercicio intenso es clave para evitar lesiones y mejorar el rendimiento físico, según expertos en nutrición deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una semana exigente de entrenamientos, la recuperación tras ejercicio adquiere un papel esencial para quienes buscan mantener el rendimiento y prevenir lesiones.

Eatingwell, con el aval de la experta en nutrición y bienestar Cristina Vila —graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Barcelona y con formación en nutrición deportiva—, recopila cuatro consejos clave para optimizar este proceso y favorecer que el cuerpo recupere su mejor estado.

Además, las recomendaciones cuentan con el respaldo de Harvard Health, que destaca en sus publicaciones el papel fundamental de la recuperación para la salud integral de quienes practican ejercicio regularmente. Esta guía reúne prácticas que favorecen tanto el bienestar como el avance deportivo.

Eatingwell advierte que la recuperación suele ser subestimada en el ámbito fitness. Cristina Vila remarca que adoptar hábitos específicos permite evitar el estancamiento y avanzar de forma segura. A continuación, se presentan las cuatro claves recomendadas.

1. Movimiento suave y masajes para favorecer los músculos

El primer consejo central de Eatingwell es la recuperación activa. Esta estrategia consiste en pausar el entrenamiento habitual para realizar ejercicios de baja intensidad y bajo impacto, como caminar, estiramientos, yoga o ejercicios de movilidad.

Incorporar rutinas de baja intensidad,
Incorporar rutinas de baja intensidad, como caminar o yoga, favorece la circulación y reduce la tirantez muscular tras entrenamientos exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas actividades favorecen la circulación sanguínea y facilitan la reducción de tirantez muscular y agujetas. El uso de un rodillo de masaje resulta útil para estimular la flexibilidad y la movilidad, ayudando a relajar la musculatura antes de volver a la rutina.

Cristina Vila recomienda dedicar entre 10 y 15 minutos a las zonas más cargadas para lograr beneficios notables. Además, advierte que la presión mental por entrenar sin pausa puede conducir a ansiedad, lo que dificulta la recuperación.

2. El sueño, eje fundamental en la recuperación física

El descanso adecuado es el segundo pilar y resulta esencial para la salud y el rendimiento físico. “El sueño es un aspecto fundamental para cuidar nuestra salud en todos los sentidos, pero aún más cuando entrenamos con exigencia”, afirmó Cristina Vila, graduada en la Universidad de Barcelona.

Dormir bien y mantener una
Dormir bien y mantener una rutina de descanso regular potencia la regeneración muscular y el bienestar físico, según Harvard Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una rutina de descanso regular, procurar ambientes oscuros y maximizar la calidad del sueño tiene un efecto directo en el bienestar físico. Dormir poco aumenta el estrés y perjudica los resultados a largo plazo, mientras que un buen descanso favorece la recuperación general y las ganancias musculares.

Harvard Health respalda esta perspectiva y subraya el impacto del sueño en el metabolismo y la regeneración muscular.

3. Nutrición e hidratación

La alimentación especializada representa la tercera clave para una recuperación óptima. Vila sugiere observar la dieta, especialmente durante periodos de entrenamiento intenso, priorizando el consumo de proteínas, carbohidratos y micronutrientes como magnesio, potasio, calcio, zinc y vitamina C.

Una dieta rica en proteínas,
Una dieta rica en proteínas, carbohidratos y micronutrientes como magnesio y vitamina C es fundamental para la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación constante es igualmente crucial, por lo que se recomienda incorporar sales minerales para mejorar la recuperación. Tanto Eatingwell como Harvard Health coinciden en que una correcta estrategia nutricional es imprescindible para fortalecer la salud muscular, optimizar el rendimiento y facilitar la adaptación al esfuerzo.

4. Reducción programada de la intensidad del entrenamiento

El cuarto punto fundamental es la semana de descarga, que consiste en disminuir la intensidad o el volumen del entrenamiento durante una semana para favorecer la recuperación física integral. Esto puede realizarse recortando el número de series o repeticiones, o realizando una pausa total en el entrenamiento.

Programar semanas de descarga, con
Programar semanas de descarga, con menor intensidad o volumen de entrenamiento, previene el sobreentrenamiento y reactiva la motivación deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vila destaca que reducir la fatiga y el agotamiento durante este periodo permite observar mejor los avances y reactiva la motivación hacia los objetivos deportivos. Esta práctica ayuda al cuerpo a recuperarse por completo y previene el sobreentrenamiento, consolidando los resultados del esfuerzo previo.

Vila concluye que el progreso sostenido y saludable depende tanto de la intensidad como de la capacidad de asimilación y fortalecimiento corporal. Adoptar estrategias adecuadas de recuperación marca una diferencia decisiva en el rendimiento y el bienestar.

Estos hábitos convierten la recuperación en una herramienta indispensable para avanzar en cada etapa del entrenamiento con más energía, seguridad y motivación renovada.

Temas Relacionados

Recuperación tras entrenamientoCristina VilaConsejos fitnessAlimentación deportivaSueño y rendimientoSemana de descarganutrición deportivahidrataciónEating WellNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un nuevo estudio sugiere que el sistema inmunológico podría ser la clave detrás de la depresión y los tratamientos que no funcionan

Una investigación científica difundida por Psychology Today detectó marcadores inflamatorios elevados en personas con dicho trastorno del estado de ánimo

Un nuevo estudio sugiere que

Qué frecuencia cardíaca deberías tener al entrenar, según especialistas en salud y deporte

Los valores recomendados varían según la actividad y permiten anticipar complicaciones, optimizar rutinas y mejorar el bienestar a largo plazo

Qué frecuencia cardíaca deberías tener

H3N2, la gripe que pone a prueba a los sistemas de salud, llegó a México: cuáles son los síntomas y cómo prevenir

El avance acelerado del subtipo H3N2 de influenza en Europa, con epicentro en Reino Unido, reveló una temporada invernal adelantada, más contagios y hospitales bajo presión. Ayer se confirmaron que ya hay más de 150 casos en México y el primero de subclado K

H3N2, la gripe que pone

¿Por qué aumentan los conflictos familiares en Navidad? 7 consejos para evitar problemas en estas Fiestas

Las rivalidades, los viejos rencores y las tensiones pueden reavivarse durante estas celebraciones. Cuál es la tríada perfecta que desata las discusiones y cómo manejar el estrés para pasar un encuentro en paz, según los expertos

¿Por qué aumentan los conflictos

La ciencia de los súper agers: ¿y si envejecer no significa bajar el ritmo?

Vivir muchos años con energía y plenitud parece cada vez menos un privilegio reservado para unos pocos. La ciencia explora cómo algunas personas mantienen actividad, claridad mental y salud robusta desafiando el envejecimiento. Cuál es el secreto, según el doctor Eric Topol

La ciencia de los súper
DEPORTES
Una figura de la Premier

Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

Los detalles del nuevo “Acuerdo de la Concordia”, el pacto que firmó la F1 con los equipos de cara a la nueva era de la categoría

El insulto de Lando Norris en medio de la Gala de la Fórmula 1 que generó una particular reacción de su novia

Una leyenda del PSG reveló detalles del quiebre en la relación entre Neymar y Mbappé: “Fue decepcionante”

Polémica en una pelea de un evento de MMA que promocionó Cristiano Ronaldo: un luchador sufrió un salvaje castigo y se desvaneció

TELESHOW
Karina La Princesita recordó la

Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

El profundo dolor de Luis Brandoni ante la muerte de Héctor Alterio: “Una vida muy intensa pero también muy dichosa”

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

INFOBAE AMÉRICA

El dramático momento en el

El dramático momento en el que uno de los terroristas del atentado en Australia es abatido por la policía

Ucrania atacó objetivos energéticos y militares rusos mientras avanzan las conversaciones de paz en Berlín

Las estremecedoras imágenes que dejó el ataque terrorista en Australia

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile: “La democracia se cuida todos los días”

Zelensky llegó a Berlín para discutir con EEUU y Europa el plan de paz de Trump para Ucrania