Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

El programa BerlinPay premiará a turistas y residentes que adopten hábitos sostenibles en Berlín con entradas, descuentos y vales culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Berlín se prepara para lanzar este verano el programa BerlinPay, una iniciativa que premia a turistas y residentes que adopten comportamientos sostenibles, como recoger basura, con entradas gratuitas, descuentos en restaurantes y vales para experiencias culturales. Inspirada en un modelo similar implementado en Copenhague, la campaña busca incentivar la participación activa en la limpieza y embellecimiento de la ciudad, así como el apoyo a proyectos sociales.

Para ser parte, los interesados pueden inscribirse en la plataforma visitBerlin y elegir entre unas 5.000 actividades que van desde la recogida de basura hasta el uso de la bicicleta como medio de transporte, según detalló France 24.

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El programa piloto de Alemania, que estará vigente hasta el 14 de junio, pone el foco en el río Spree y el turismo acuático sostenible, proponiendo beneficios como excursiones en canoa, entradas gratuitas a museos y descuentos en restaurantes para quienes se sumen a la campaña.

Alrededor de 40 empresas y museos colaboran en la iniciativa, ofreciendo recompensas a cambio de acciones respetuosas con el medio ambiente. El objetivo es que tanto visitantes como habitantes experimenten la capital alemana de forma más consciente y responsable, tal como describió la directora ejecutiva de la oficina de turismo local en una conferencia de prensa.

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La campaña, vigente hasta el 14 de junio, pone especial foco en el turismo acuático sostenible en el río Spree (REUTERS/Annegret Hilse)

Las autoridades, como la teniente de alcalde Franziska Giffey, resaltan la importancia económica y ambiental del turismo acuático y la necesidad de reducir su impacto negativo. Según Euronews, la campaña será acompañada por una campaña publicitaria bajo el lema “turismo acuático”, y se espera que el programa completo se presente a mediados de mayo. La oferta será flexible y variará desde pequeños servicios adicionales hasta promociones especiales.

El programa para fomentar la limpieza en Berlín

La acumulación de basura representa uno de los principales desafíos medioambientales para Berlín. Según datos del Servicio Municipal de Limpieza recogidos por Euronews, el coste de la retirada de basura vertida ilegalmente en la ciudad alcanzó los 13,1 millones de euros el año pasado, cifra que superó los 10,3 millones del año anterior. Solo en el distrito de Neukölln, la oficina de orden público registró 15.000 denuncias anuales relacionadas con la basura, reflejando la magnitud del problema.

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El fenómeno incluye tanto residuos voluminosos, como muebles y electrodomésticos desechados de manera ilegal, como objetos de menor tamaño que contribuyen de forma significativa al deterioro de los espacios públicos. Las autoridades han respondido endureciendo las sanciones: desde finales de 2025, arrojar una colilla de cigarrillo puede costar hasta 250 euros (frente a los 55 euros anteriores) y, en casos graves, hasta 3.000 euros. El vertido ilegal conlleva multas que van de 1.500 a 11.000 euros, y puede ascender a 15.000 euros en situaciones de artefactos peligrosos.

BerlinPay ofrecerá recompensas por acciones como recoger basura, usar bicicletas y participar en actividades ecológicas en la capital alemana (REUTERS/Annegret Hilse)

La ciudad busca no solo sancionar, sino también promover la participación activa de la ciudadanía y de los visitantes en la protección del entorno. El modelo impulsado por BerlinPay pone el acento en la corresponsabilidad. Este enfoque busca crear un círculo virtuoso en el que la implicación genere mayor valoración del espacio público y, a su vez, más compromiso con el cuidado ambiental, tal como describe la página de la agencia Visit Berlin mencionada por Euronews.

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En este contexto, el turismo sostenible se convierte en un eje central de la estrategia de la ciudad. La campaña de este año, centrada en el turismo acuático, pretende reforzar la protección de ríos, lagos y otras áreas naturales urbanas, muy frecuentadas durante el verano. El objetivo es doble: preservar el atractivo turístico de la capital y concienciar a visitantes y residentes sobre la importancia de una convivencia respetuosa con el entorno natural.

Un modelo influenciado por otra capital europea

La inspiración central del programa proviene del exitoso modelo CopenPay, implementado en Copenhague en 2024. La versión danesa fue pionera en vincular acciones sostenibles de turistas con recompensas tangibles, como bebidas, comidas, alquiler de bicicletas o paseos en barco. Según France 24 y Euronews, durante el primer mes del piloto participaron 75.000 turistas, lo que llevó a un aumento del 29% en el alquiler de bicicletas y la recolección de toneladas de basura en la ciudad.

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Berlín busca reducir los residuos en espacios públicos, que costaron 13,1 millones de euros en limpieza solo en 2023 (REUTERS/Annegret Hilse)

La iniciativa regresó en 2025 con un alcance ampliado: 90 atracciones participantes y una duración de nueve semanas, entre el 17 de junio y el 17 de agosto. Los turistas podían acceder a cafés gratuitos, helados, comidas ecológicas y otras actividades mostrando pruebas de acciones respetuosas con el clima, como recoger basura o llegar a la ciudad por medios de transporte sostenibles, según The Independent.

Los efectos del modelo danés han sido reconocidos como positivos. Estudios señalan que, además de la limpieza directa de la ciudad, la iniciativa ha fomentado una mayor conciencia medioambiental y ha promovido un cambio de hábitos tanto en visitantes como en residentes. Este éxito fue una de las razones principales por las que Berlín optó por adaptar el concepto, esperando que los resultados sean comparables.

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En Berlín, la campaña cuenta con el respaldo del Departamento de Economía, Energía y Empresas Públicas del Senado y se espera que la experiencia danesa sirva de referencia para perfeccionar la iniciativa local. Las autoridades han manifestado que, si BerlinPay resulta exitoso, la ciudad podría convertirlo en un evento anual, siguiendo la estela de Copenhague, donde la continuidad del programa ha sido vista como una herramienta efectiva para la protección ambiental y el fortalecimiento del turismo sostenible.