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En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

Nicolás Ramírez impartirá justicia en el duelo entre River Plate y Rosario Central, mientras que Nazareno Arasa hará lo propio en Argentinos-Belgrano

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Clásico Boca vs River - Segundo tiempo
Nicolás Ramírez será el árbitro principal del partido entre River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El Torneo Apertura entre en etapas de definición el próximo fin de semana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al equipo arbitral que impartirá justicia en los cruces de semifinales entre River Plate-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano.

El sábado 16 de mayo, en el estadio Monumental, el River del Chacho Coudet se enfrentará al Rosario Central de Jorge Almirón con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la conducción de Silvio Trucco en el VAR.

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En tanto que el domingo 17/5, desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, el Bicho será local ante el Pirata con Nazareno Arasa como árbitro principal. Estará en el VAR Lucas Novelli.

Nazareno Arasa estará al control del partido entre Argentinos y Belgrano (captura video)
Nazareno Arasa estará al control del partido entre Argentinos y Belgrano (captura video)

Estas designaciones se dieron a conocer en el medio de una fuerte polémica por los fallos arbitrales que se dieron en los cruces de cuartos de final, especialmente en el duelo que Rosario Central le ganó 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. Tras el partido, el presidente de la Academia, Diego Milito, expresó que se sintió “robado” y que el fútbol argentino “no da para más” al considerar que Darío Herrera perjudicó a su equipo tras expulsar a Maravilla Martínez y Marco Di Césare.

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Además, Ángel Di María salió al cruce del directivo y ex futbolista al realizar un extenso posteo en redes sociales para dar su mirada acerca de las acusaciones contra su equipo por ser “favorecido” por los árbitros durante el campeonato. “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Caretas. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no?”, escribió Fideo. Y fue más directo aún: “Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.

Pero eso no fue todo, el defensor canalla Juan Cruz Komar agitó las aguas al publicar una serie de videos con jugadas de otras temporadas en la que algunos fallos arbitrales favorecieron tanto a Racing como a River, próximo rival de Central en la semifinal del Apertura. "No sigo, pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida", expresó en referencia al Millonario.

En cuanto a lo deportivo, River llega a esta instancia luego de vencer 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, mientras que Central hizo lo propio en Rosario frente a Racing, por 2-1 en el alargue. En tanto que Argentinos Juniors se impuso 1-0 sobre Huracán como local en la prórroga y Belgrano venció en Córdoba 2-0 a Unión de Santa Fe.

Un cuadro de torneo de fútbol con logos de clubes argentinos sobre un fondo azul oscuro, mostrando cruces y una copa plateada en el centro.
El cuadro completo del Torneo Apertura de fútbol profesional muestra los cruces de los equipos argentinos (Liga Profesional)

LAS AUTORIDADES DE LAS SEMIFINALES DEL TORNEO APERTURA

Sábado 16 de mayo

-19.30: River Plate (2°B) vs Rosario Central (4°B) (TNT Sports / ESPN Premium)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

- 17.00: Argentinos (3°B) vs Belgrano (5°B) (TNT Sports / ESPN Premium)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
  • Cuarto árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

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