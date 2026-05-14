Costa Rica

El acceso a internet fijo crece y alcanza el 71 % de los hogares en Costa Rica en 2025

La adopción de nuevas infraestructuras tecnológicas facilita que la mayoría de las familias cuenten con conexión, impulsada principalmente por la instalación de redes de fibra óptica y el aumento de la velocidad en los servicios contratados

Guardar
Google icon
En junio del 2025, las firmas de telecomunicaciones registraron aproximadamente 1,77 millones de conexiones de internet fijo mediante fibra óptica en Lima y Callao.
El crecimiento de la infraestructura digital ha impulsado una expansión sin precedentes del internet fijo en Costa Rica, donde el 71 % de los hogares cuenta con conexión propia en 2025. Foto: Blog Nexa

El crecimiento de la infraestructura digital ha impulsado una expansión sin precedentes del internet fijo en Costa Rica, donde el 71 % de los hogares cuenta con conexión propia en 2025.

El despliegue de redes de fibra óptica ha sido clave: el 45 % de estas conexiones ya utilizan esta tecnología, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

PUBLICIDAD

Durante el último lustro, la longitud de la red de fibra óptica instalada en el país casi se duplicó, al pasar de 66,000 kilómetros en 2021 a más de 129,000 kilómetros en 2025.

Este salto robusteció tanto la cobertura como la calidad del servicio, permitiendo el acceso a nuevas tecnologías y plataformas digitales en distintas regiones.

PUBLICIDAD

En paralelo, el internet móvil superó la barrera de la saturación, al registrar una penetración del 106 %, frente al 95 % registrado cuatro años antes.

Muchas personas disponen de más de una línea móvil activa, lo que demuestra la alta demanda de conectividad y el dinamismo del sector.

La industria de las telecomunicaciones generó en 2025 ingresos cercanos a ₡804,950 millones (alrededor de USD 1,600 millones), lo que supone un aumento del 4.9 % frente al año anterior.

Este crecimiento consolidó al sector como una pieza estratégica para la economía nacional, según Carlos Watson, presidente del Consejo Directivo de SUTEL. El avance del sector, impulsado por la expansión de la fibra óptica y la llegada de las redes 5G, también resultó en la creación de 11,777 empleos directos.

La demanda de mayor velocidad marcó tendencia: más del 65 % de las suscripciones de internet fijo ya acceden a velocidades superiores a 100 Megabits por segundo (Mbps).

Internet fijo - Osiptel
Aunque Costa Rica alcanza el 71% de cobertura de internet fijo en hogares la desigualdad digital persiste como un desafío de fondo para el desarrollo social y económico del país. Internet fijo - Osiptel

Este fenómeno responde tanto al auge de actividades remotas como a la diversificación de los servicios digitales disponibles.

Aun persisten brechas regionales

Aunque Costa Rica alcanza el 71% de cobertura de internet fijo en hogares la desigualdad digital persiste como un desafío de fondo para el desarrollo social y económico del país.

Las cifras difundidas por la SUTEL y citadas por diarioextra.com, confirman que el acceso está impulsado por el avance de la fibra óptica, que ya equipa a casi la mitad de las viviendas conectadas.

Sin embargo, la distribución de la conectividad revela profundas brechas regionales que condicionan el acceso real a oportunidades laborales, educativas y sociales.

Según el medio elfinancierocr.com, el contraste entre cantones es drástico: Talamanca muestra que el 80% de las familias no tiene acceso a internet y el 95% carece de computadoras, una situación que evidencia que el progreso en la infraestructura tecnológica no ha alcanzado a todos los territorios por igual.

En Barva, el 31% de los hogares sigue sin conexión a internet y el 47% no dispone de equipos informáticos en casa.

La brecha territorial es particularmente marcada. De acuerdo con la información compilada por centroamerica360.com, la Región Central exhibe una cobertura de acceso a internet en los hogares del 97.4%, cifra que contrasta con el 83,9% registrado en Chorotega y el 80,1% en Huetar Caribe.

Education
Sin embargo, la distribución de la conectividad revela profundas brechas regionales que condicionan el acceso real a oportunidades laborales, educativas y sociales. (Imagen: Shutterstock)

El acceso a computadoras muestra una tendencia similar: en la Región Central, el 52,7% de los hogares dispone de un equipo, mientras que Chorotega y Huetar Caribe apenas alcanzan el 33,8% y el 27,2%, respectivamente.

Las brechas digitales representan no solo disparidades en infraestructura, sino también en capacidades para acceder y beneficiarse de la economía digital contemporánea.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) ha buscado reducir estas desigualdades mediante la promoción de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), que ofrecen capacitación gratuita en habilidades digitales, como detalla el sitio oficial micitt.go.cr. Estos centros pretenden fortalecer la empleabilidad y el tejido social en comunidades vulnerables.

Por su parte, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) mantiene estrategias para la accesibilidad de las tecnologías a sectores históricamente marginados por discapacidad. Su programa Inclutec, reseñado en tec.ac.cr, desarrolla herramientas y tecnologías inclusivas para que personas con discapacidad puedan integrarse al mundo digital y participar activamente en la sociedad.

Temas Relacionados

Internet Fijo Costa RicaSUTELFibra ÓpticaIndustria de las TelecomunicacionesCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Flores para un cuerpo ausente: 51 años de silencio, ceniza y la búsqueda eterna del salvadoreño Roque Dalton

Hoy, mientras su familia sigue buscando una respuesta en los campos de lava de El Playón, El Salvador entero se pregunta dónde descansa el poeta que nos enseñó a amar esta tierra hasta las últimas consecuencias

Flores para un cuerpo ausente: 51 años de silencio, ceniza y la búsqueda eterna del salvadoreño Roque Dalton

La candidatura de Sergio Ramírez a la RAE divide al exilio nicaragüense

Premio Cervantes, ex vicepresidente sandinista y una de las voces más visibles contra Ortega, su candidatura a la silla L de la Real Academia Española desató un áspero debate entre opositores nicaragüenses sobre memoria, literatura y legitimidad moral

La candidatura de Sergio Ramírez a la RAE divide al exilio nicaragüense

Guatemala: El equipo jurídico opositor USAC DIRE reitera irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso

La agrupación considera que la restricción de acceso a instalaciones afecta la formación de estudiantes y docentes, mientras impulsa acciones legales para restablecer la normalidad y exigir transparencia en los procesos internos universitarios

Guatemala: El equipo jurídico opositor USAC DIRE reitera irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso

Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado

La investigación iniciada tras una denuncia de la DGI ya suma imputados, exfuncionarios y pérdidas estimadas de hasta $80 millones

Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

La regularización de propiedades pretende reducir casos de ventas irregulares, facilitar acceso a documentación legal y permitir que miles de familias aseguren financiamiento para construir viviendas y obtener respaldo jurídico sobre sus inmuebles

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

TECNO

Los científicos que usan IA publican mucho más: la ciencia en conjunto se concentra en menos temas

Los científicos que usan IA publican mucho más: la ciencia en conjunto se concentra en menos temas

Amazon Prime Gaming regala 11 juegos para PC en mayo de 2026: así puedes descargarlos gratis

Este cable hará que series y películas se vean de mejor calidad en tu Smart TV

Cuidado con las estafas del Mundial 2026: lista de sitios falsos que suplantan a la FIFA

Cómo se verían los BTS en el show de la Copa Mundial 2026, si fueran latinos

ENTRETENIMIENTO

Encuentros privados sin límites y retos imposibles: Knoxville reveló el verdadero Jackass detrás de las cámaras

Encuentros privados sin límites y retos imposibles: Knoxville reveló el verdadero Jackass detrás de las cámaras

Benny Blanco revela la insólita dieta de Selena Gomez: “Come como una niña de cinco años”

El tierno momento madre-hijo que compartió Hailey Bieber en redes

Brooks Nader reveló por qué el elenco de Baywatch prioriza el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar

De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real

MUNDO

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Revelaron la supuesta razón por la que Brigitte Macron golpeó a Emmanuel Macron ante las cámaras

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

La Autoridad Nacional Palestina anunció la celebración de elecciones, pero no fijó fecha

El Comando Central aseguró que EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes