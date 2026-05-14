Qué es la gripe cetogénica y cómo aliviar los síntomas, según expertos

La gripe cetogénica es un conjunto de síntomas temporales al iniciar la dieta cetogénica, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que inician una dieta cetogénica pueden experimentar una fase de adaptación denominada “gripe cetogénica”. Este término, según la Cleveland Clinic, no refiere a una enfermedad ni a una infección, sino a un conjunto de síntomas temporales que pueden presentarse en los primeros días de un plan alimenticio bajo en carbohidratos y alto en grasas. Si bien la gripe cetogénica no implica un riesgo grave, puede resultar incómoda, en especial para quienes no están familiarizados con los cambios metabólicos de la cetosis.

El objetivo de la dieta cetogénica es inducir la cetosis, un estado en el que el cuerpo utiliza la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa. Esta transición lleva al organismo a adaptarse, lo que puede causar síntomas pasajeros. Según Cleveland Clinic, la gripe cetogénica suele aparecer entre dos y siete días después de iniciar la dieta y, en la mayoría de los casos, desaparece espontáneamente en una o dos semanas. Mantenerse hidratado y reponer electrolitos como sodio, potasio y magnesio ayuda a aliviar el malestar y facilita la adaptación.

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Los síntomas típicos incluyen dolor de cabeza, fatiga, náuseas, irritabilidad, niebla mental y alteraciones del sueño. También pueden presentarse calambres musculares, problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, hambre persistente y cambios de humor. No es posible anticipar quién experimentará estos síntomas ni existe una relación directa con el éxito de la dieta.

Según la dietista Beth Czerwony, de la Cleveland Clinic, “no hay explicación clara de por qué algunas personas presentan estos síntomas y otras no”. Es importante señalar que la presencia o ausencia de síntomas no determina si se ha alcanzado la cetosis ni predice los resultados finales de la dieta.

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Síntomas de la gripe cetogénica y su manejo

Dividir la comida en porciones pequeñas y consumir suficientes proteínas y grasas saludables contribuye a controlar el hambre y las náuseas en la dieta cetogénica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más habituales, Czerwony destaca niebla mental, dolor de cabeza, fatiga, calambres musculares, irritabilidad y dificultades para dormir. También pueden surgir náuseas, molestias digestivas, hambre persistente y cambios de humor. No existe un método para anticipar quién desarrollará la gripe cetogénica ni una correlación directa entre la intensidad de los síntomas y los resultados de la dieta.

Para mitigar el impacto, especialistas de la Cleveland Clinic recomiendan aumentar el consumo de agua, ya que la reducción brusca de carbohidratos favorece la eliminación de líquidos y puede causar deshidratación. Se aconseja preferir bebidas sin azúcar o agua natural para mantener la hidratación.

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Es fundamental reponer electrolitos; alimentos como caldo de huesos, palta, verduras de hoja verde y salmón aportan sodio, potasio y magnesio, y añadir sal con moderación a las comidas también ayuda a restablecer estos minerales esenciales.

El caldo de huesos se considera uno de los alimentos más eficaces para reponer los electrolitos esenciales como sodio, potasio y magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dividir la ingesta diaria en porciones pequeñas, dentro de los límites permitidos por la dieta, puede reducir el hambre y las náuseas. Garantizar suficiente proteína y grasas saludables contribuye a la saciedad y la estabilidad metabólica.

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Durante la fase de adaptación, se recomienda evitar el ejercicio físico extenuante y priorizar el descanso nocturno. Si los síntomas persisten o la dieta resulta difícil de sostener, es posible hacer una transición gradual a un plan bajo en carbohidratos menos estricto, siempre con supervisión profesional.

Consideraciones profesionales y seguridad de la dieta

Antes de iniciar la dieta cetogénica o modificar de forma significativa los hábitos alimentarios, se recomienda consultar a un médico o a un dietista titulado. La evaluación profesional es clave para determinar si la dieta es adecuada según las características personales y para minimizar riesgos durante la transición. La dieta cetogénica puede estar contraindicada en personas con enfermedades renales, hepáticas, cardiovasculares o trastornos metabólicos, y su seguimiento sin supervisión puede acarrear complicaciones.

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Es fundamental consultar con un médico o dietista titulado antes de empezar la dieta cetogénica para minimizar los riesgos y adaptar el plan a cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic sostiene que, aunque se han observado mejoras en la pérdida de peso y el control glucémico, también se han reportado efectos adversos, como aumento del colesterol LDL, deficiencia de micronutrientes y alteraciones gastrointestinales. Por ello, la supervisión médica es esencial para monitorizar parámetros clínicos y adaptar la dieta a cada individuo.

Quienes consideran adoptar la dieta cetogénica deben informarse y planificar la transición de manera responsable. Consultar fuentes confiables como la Cleveland Clinic o publicaciones científicas permite comprender los mecanismos de la dieta y sus posibles efectos. Un profesional de la salud puede diseñar un plan personalizado, controlar la evolución y sugerir ajustes para minimizar el malestar, garantizar la suficiencia nutricional y prevenir complicaciones.

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La gripe cetogénica es una respuesta adaptativa y transitoria ante el cambio de fuente de energía. Sus síntomas suelen ser temporales y pueden manejarse con hidratación, reposición de minerales, alimentación fraccionada y descanso adecuado. La clave para un proceso seguro radica en la supervisión médica y el seguimiento de recomendaciones científicas actualizadas.