Nicaragua

Nicaragua: “Rosario Murillo no sobrevivirá en el poder a una muerte de Daniel Ortega”, afirma exguerrillera

Para Mónica Baltodano, el andamiaje de poder construido por Rosario Murillo en Nicaragua es un castillo de naipes que colapsará sin la figura de Daniel Ortega

Guardar
Google icon
Ilustración plana de Rosario Murillo de pie sobre un pedestal agrietado con el perfil de Daniel Ortega. Figuras de militares y policías la rodean. Fondo rojo y negro con logo FSLN.
Una ilustración política muestra a Rosario Murillo sobre un pedestal agrietado con el perfil de Daniel Ortega tallado, mientras figuras abstractas de militares y policías observan con incertidumbre bajo un fondo bicolor rojo y negro del FSLN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un rincón de San José, Costa Rica, donde el aroma del café y las artesanías nicaragüenses intentan recrear la patria perdida, Mónica Baltodano, una de las leyendas de la Revolución Sandinista, analiza el ocaso de sus antiguos compañeros de armas.

A los 71 años, la mujer que alguna vez comandó columnas guerrilleras para derrocar a la dictadura de los Somoza, hoy apunta sus palabras contra lo que define como una “mutación brutal” del poder en Nicaragua.

PUBLICIDAD

Para Baltodano, el futuro del régimen nicaragüense pende de un hilo biológico. Según afirmó en una entrevista con la Agence France-Presse (AFP), la vicepresidenta y copresidenta de facto, Rosario Murillo, no podrá sostener el control del país una vez que Daniel Ortega, de 80 años y con una salud visiblemente mermada, desaparezca de la escena.

“Rosario no resistiría la desaparición de Ortega”, sentencia Baltodano con la seguridad de quien conoce las entrañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Según la excomandante, Murillo ha construido un andamiaje de poder que depende exclusivamente de la figura de Ortega como una “deidad” o un “ícono” necesario para mantener la cohesión de las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, no sobrevivirá en el poder a una muerte de su esposo Daniel Ortega, afirmó la excomandante guerrillera Mónica Baltodano, en entrevista con la AFP en su exilio en Costa Rica.

“Las instituciones no se le subordinarían como actualmente están. El FSLN ya no existe como organización ni como partido; es un aparato que utiliza principalmente Murillo para vigilar, reprimir y manipular”, explica. A juicio de la analista y exguerrillera, la falta de legitimidad histórica de Murillo entre las bases sandinistas tradicionales y los altos mandos militares crearía un vacío de poder imposible de llenar.

Una dictadura “peor que la de Somoza”

La comparación con el pasado es inevitable. Baltodano, que pasó gran parte de su juventud en la clandestinidad y la montaña luchando contra Anastasio Somoza Debayle, asegura que el régimen actual ha superado los horrores de la dictadura dinástica que gobernó Nicaragua por cuatro décadas.

“Somoza fue un genocida, pero incluso bajo su mando había espacios de lucha cívica, manifestaciones y prensa independiente. Si Ortega se hubiera enfrentado a una lucha armada como la que nosotros libramos, sería más genocida que Somoza”, reflexiona.

Para ella, el sistema actual ha evolucionado hacia un totalitarismo cerrado, con rasgos similares al modelo de Corea del Norte, donde el destierro, la desnacionalización y la persecución brutal a la Iglesia católica son las herramientas cotidianas de control.

Baltodano recuerda con dolor el 2018, cuando las protestas civiles fueron aplastadas con fuego real. “Él y Rosario cometieron crímenes de lesa humanidad. Ella dio órdenes de disparar contra jóvenes desarmados. Es un régimen mucho más oscuro”.

El exilio como trinchera

Despojada de su nacionalidad y de sus bienes en agosto de 2021, Baltodano vive un exilio “doblemente doloroso” debido a su edad. Lo que debían ser años dedicados a cuidar a sus nietos y escribir se transformaron en una nueva etapa de activismo internacional.

“Hemos tomado el exilio como una trinchera de lucha”, dice, mientras asegura que, a pesar de las amenazas constantes en redes sociales y llamadas telefónicas, no vive obsesionada con el miedo.

Respecto a la oposición nicaragüense, actualmente fragmentada y en su mayoría fuera del país, Baltodano es pragmática. Cree que la articulación de fuerzas vendrá “por añadidura” cuando se logren crear las condiciones de organización interna. Para ella, la clave reside en la “rebeldía soterrada” de un pueblo que vive bajo terror, pero que aguarda el momento de la movilización.

A pesar de la distancia y la desolación de ver a sus cuatro hijos también exiliados, Mónica Baltodano no contempla un final lejos de su tierra. Su casa en San José está llena de trozos de Nicaragua, fotos, cuadros y artesanías, que sirven de puente emocional con su origen.

Cuando se le pregunta dónde imagina pasar sus últimos días, la respuesta no deja lugar a la duda ni al titubeo. Sus ojos se iluminan con la misma determinación con la que entró triunfante a Managua en 1979: “En Nicaragua, estoy absolutamente segura”.

Temas Relacionados

NicaraguaRégimenMónica BaltodanoExilioDaniel Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Flores para un cuerpo ausente: 51 años de silencio, ceniza y la búsqueda eterna del salvadoreño Roque Dalton

Hoy, mientras su familia sigue buscando una respuesta en los campos de lava de El Playón, El Salvador entero se pregunta dónde descansa el poeta que nos enseñó a amar esta tierra hasta las últimas consecuencias

Flores para un cuerpo ausente: 51 años de silencio, ceniza y la búsqueda eterna del salvadoreño Roque Dalton

La candidatura de Sergio Ramírez a la RAE divide al exilio nicaragüense

Premio Cervantes, ex vicepresidente sandinista y una de las voces más visibles contra Ortega, su candidatura a la silla L de la Real Academia Española desató un áspero debate entre opositores nicaragüenses sobre memoria, literatura y legitimidad moral

La candidatura de Sergio Ramírez a la RAE divide al exilio nicaragüense

Guatemala: El equipo jurídico opositor USAC DIRE reitera irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso

La agrupación considera que la restricción de acceso a instalaciones afecta la formación de estudiantes y docentes, mientras impulsa acciones legales para restablecer la normalidad y exigir transparencia en los procesos internos universitarios

Guatemala: El equipo jurídico opositor USAC DIRE reitera irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso

Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado

La investigación iniciada tras una denuncia de la DGI ya suma imputados, exfuncionarios y pérdidas estimadas de hasta $80 millones

Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

La regularización de propiedades pretende reducir casos de ventas irregulares, facilitar acceso a documentación legal y permitir que miles de familias aseguren financiamiento para construir viviendas y obtener respaldo jurídico sobre sus inmuebles

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

TECNO

Amazon Prime Gaming regala 11 juegos para PC en mayo de 2026: así puedes descargarlos gratis

Amazon Prime Gaming regala 11 juegos para PC en mayo de 2026: así puedes descargarlos gratis

Este cable hará que series y películas se vean de mejor calidad en tu Smart TV

Cuidado con las estafas del Mundial 2026: lista de sitios falsos que suplantan a la FIFA

Cómo se verían los BTS en el show de la Copa Mundial 2026, si fueran latinos

Elon Musk todo un ‘rockstar’ en China: en video los divertidos momentos con los CEO de Apple y Xiaomi

ENTRETENIMIENTO

Benny Blanco revela la insólita dieta de Selena Gomez: “Come como una niña de cinco años”

Benny Blanco revela la insólita dieta de Selena Gomez: “Come como una niña de cinco años”

El tierno momento madre-hijo que compartió Hailey Bieber en redes

Brooks Nader reveló por qué el elenco de Baywatch prioriza el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar

De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real

Sexo, premios y provocación: Euphoria convierte la polémica en arte y redefine los límites del drama adolescente

MUNDO

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Revelaron la supuesta razón por la que Brigitte Macron golpeó a Emmanuel Macron ante las cámaras

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

La Autoridad Nacional Palestina anunció la celebración de elecciones, pero no fijó fecha

El Comando Central aseguró que EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes