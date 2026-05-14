Política

En su adiós a la Argentina, el embajador de Emiratos Árabes Unidos resaltó el apoyo oficial ante los ataques iraníes

La recepción convocó a autoridades nacionales, referentes privados y miembros del cuerpo diplomático, donde se repasaron los logros bilaterales y se resaltó la condena oficial y el apoyo logístico brindados por la Argentina a Emiratos

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Pablo Quirno y Saeed Abdulla Al Qemzi sentados en sillones, frente a una ventana grande, con banderas de Argentina y EAU en una mesa entre ellos
El canciller argentino Pablo Quirno se reunió con el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Argentina, Saeed Abdulla Al Qemzi, durante el mensaje de despedida a su misión en el país, fortaleciendo lazos bilaterales. (Emiratos Árabes Unidos)

El embajador de Emiratos árabes Unidos en la Argentina, Saeed Abdulla Al Qemzi, reunió en las últimas horas a funcionarios nacionales, representantes diplomáticos, legisladores y referentes del sector privado en una recepción de despedida en su residencia en Buenos Aires. El encuentro tuvo como eje central el agradecimiento del diplomático al Gobierno argentino por el respaldo ofrecido ante los ataques terroristas perpetrados por Irán contra territorio emiratí durante las pasadas semanas.

La ceremonia contó con la presencia del canciller Pablo Quirno, el ministro de Salud Mario Lugones, el secretario de Turismo Daniel Scioli, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, embajadores de diferentes delegaciones en el país, -entre los que destacó la presencia del embajador de Israel en Argentina Eyal Sela- representantes de las Fuerzas Armadas, diputados y senadores nacionales, además de funcionarios de la Cancillería.

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Durante su intervención, Al Qemzi remarcó que la Argentina adoptó una posición clara y firme al condenar los ataques iraníes, tanto a través de declaraciones oficiales como en foros internacionales.

La República Argentina expresó una posición clara y muy valorada al condenar los ataques terroristas iraníes contra los Emiratos árabes Unidos. Esos ataques constituyeron una violación directa de la soberanía nacional, una infracción clara del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y una amenaza a la seguridad y estabilidad del Estado, así como a la seguridad de los civiles, residentes y visitantes en su territorio”, afirmó el embajador.

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El diplomático detalló que, tras el inicio de los ataques, las defensas aéreas emiratíes interceptaron 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones. Aunque la respuesta defensiva permitió proteger la infraestructura y la población, la ofensiva causó la muerte de 13 civiles, y dejó 230 heridos de distintas nacionalidades. “Estos ataques terroristas y traicioneros causaron la muerte de nuestros ciudadanos y pusieron en riesgo la vida cotidiana en los Emiratos árabes Unidos. La condena argentina fue una muestra de solidaridad y de defensa de los principios internacionales”, subrayó Al Qemzi.

Saeed Abdulla Al Qemzi, embajador de EAU, hablando en un podio con micrófono. Viste ropa árabe tradicional. Una bandera emiratí y un retrato al fondo
El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Argentina, Saeed Abdulla Al Qemzi, pronuncia su mensaje de despedida durante un evento oficial en el país. (Emiratos Árabes Unidos)

En otro segmento de su intervención, el embajador profundizó sobre el significado del respaldo argentino: “La Argentina condenó estos ataques terroristas iraníes, apoyó y acompañó la adopción de proyectos de resolución que los condenan, y reafirmó principios fundamentales como el respeto a la soberanía de los Estados, la protección de los civiles y la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Ese apoyo fue fundamental y no lo olvidaremos”.

El embajador señaló que los ataques no solo representaron una agresión a instalaciones específicas, sino también a un modelo de convivencia y desarrollo impulsado por los Emiratos árabes Unidos. “Atacar a los Emiratos no es solo atacar instalaciones o lugares determinados. Es atacar la idea de un Estado que cree que la fortaleza se construye con desarrollo, apertura, tolerancia y convivencia entre los pueblos”, afirmó.

En su balance de gestión, Al Qemzi destacó que durante sus cinco años en la Argentina se firmó un tercio de los acuerdos bilaterales suscriptos entre ambos países, alcanzando un total de 36 acuerdos en áreas como comercio, inversiones, energía, seguridad alimentaria, cultura y educación. El intercambio comercial anual llegó a 1.000 millones de dólares, con un acumulado de 5.000 millones de dólares en el período.

El embajador consideró un hito la aprobación, a fines de 2024, del Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones por parte del Congreso argentino, que permitió la entrada en vigor de un marco jurídico destinado a fomentar inversiones y alianzas de largo plazo. Además, mencionó la firma de acuerdos relevantes en sectores estratégicos, como el proyecto de gas natural licuado con participación de compañías de ambos países y empresas internacionales.

El canciller Quirno mantuvo un diálogo reservado con el embajador sobre futuras oportunidades de cooperación en salud y turismo.

Al Qemzi dedicó un pasaje especial al vínculo personal y familiar construido en la Argentina, recordando que su hija finalizó aquí sus estudios secundarios y que parte de su familia nació en suelo argentino. “La Argentina seguirá estando cerca de mi corazón, y las relaciones entre nuestros países seguirán siendo una responsabilidad que valoramos y un camino que continuaremos construyendo”, afirmó.

La recepción fue escenario para reafirmar el compromiso de ambos países con la cooperación, el diálogo político y la promoción de oportunidades conjuntas. Al Qemzi agradeció la hospitalidad recibida y destacó el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y el presidente argentino Javier Milei en el impulso de una agenda bilateral más ambiciosa.

A su turno, Quirno también destacó la proximidad de los lazos entre ambas naciones.

El embajador concluyó su discurso señalando que la relación con la Argentina no termina con el cierre de su misión: “Me iré oficialmente de la Argentina, pero no me iré de ella en lo afectivo. La Argentina seguirá siendo un segundo hogar, una memoria querida y una amistad permanente”.

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