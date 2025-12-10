Salud

Duelo y fiestas: cómo transitar la temporada navideña cuando duelen las ausencias, según expertos

Permitirse sentir la “falta” y establecer límites en las actividades son algunas de las acciones que se pueden llevar adelante en la época festiva. La importancia de contar con una red de apoyo, de acuerdo con Mayo Clinic

El duelo durante la temporada
El duelo durante la temporada navideña puede intensificarse y generar mayor dolor emocional, advierte Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña suele estar asociada a reuniones familiares, tradiciones y momentos de alegría, pero puede intensificar el dolor para quienes atraviesan un proceso de duelo.

Los expertos de Mayo Clinic advierten que estas fechas pueden resultar especialmente abrumadoras, tanto en situaciones de pérdida reciente como cuando persiste la ausencia de seres queridos tras muchos años. Reconocer y validar los sentimientos se vuelve fundamental para atravesar este periodo, según destacan desde la institución.

La intensidad del dolor durante las fiestas

“El dolor puede intensificarse y resultar abrumador durante la temporada navideña”, señalan los especialistas de Mayo Clinic. Estas fechas, marcadas por la convivencia y las tradiciones, presentan desafíos añadidos para quienes han perdido a alguien cercano.

Recordar a los seres queridos
Recordar a los seres queridos mediante rituales y actividades significativas ayuda a encontrar sentido en las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan comprender el propio proceso de duelo, conversar sobre los planes con allegados y buscar formas de recordar a los seres queridos para recuperar el equilibrio. Estas decisiones pueden facilitar la travesía por momentos complejos y permitir encontrar calidez en lugares inesperados.

El duelo no solo se manifiesta en el plano emocional; también puede repercutir en la salud física. “Es una respuesta humana universal ante la pérdida. La forma en que cada persona procesa sus síntomas y reacciones varía enormemente. Dado que cada persona es diferente, cómo y cuándo surgen esos sentimientos también lo es. No hay un patrón ni un cronograma predecible”, detallan desde Mayo Clinic.

Entre los síntomas físicos más comunes mencionan el cansancio, la falta de energía, dificultades para alimentarse o dormir, mayor susceptibilidad a dolores de cabeza y enfermedades, problemas de concentración y baja tolerancia. “No te imaginas estas reacciones. Son reales”, enfatizan.

Respetar el propio proceso

Los síntomas físicos del duelo,
Los síntomas físicos del duelo, como el cansancio y la falta de energía, suelen agravarse en las fiestas de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manifestaciones del duelo pueden ser desconcertantes o generar incomodidad social. “Quizás notes que las lágrimas brotan fácilmente en momentos inesperados o no puedas llorar. Quizás te sientas tan deprimido o agotado que te resulte difícil levantarte de la cama o del sofá. Es posible que adviertas que las estrategias de afrontamiento desarrolladas no sean las más saludables”, describen desde Mayo Clinic.

Frente a esta diversidad de respuestas, insisten en la importancia de respetar el propio proceso: “Lo importante es honrar tu proceso y reconocer que así es como respondes y cómo lo estás afrontando. No existe una manera correcta o incorrecta de vivir el duelo. Cada persona avanza a su propio ritmo”.

El autocuidado y el apoyo emocional

El autocuidado y la búsqueda de apoyo emocional son pilares recomendados por los especialistas. Aconsejan mantener la salud y procurar el bienestar general durante el duelo, con comprensión hacia uno mismo, alimentación saludable y descanso.

Buscar ayuda profesional o integrarse
Buscar ayuda profesional o integrarse a grupos de apoyo puede facilitar la gestión del duelo en la temporada navideña (Freepik)

Además, sugieren consultar con el equipo de atención médica si los síntomas persisten, para descartar complicaciones físicas y recibir orientación emocional. “Puede ser beneficioso buscar terapia de duelo o integrarse a un grupo de apoyo.

Saber que no está solo puede marcar una gran diferencia. Conectar con quienes comprenden la situación o atraviesan una experiencia similar puede ofrecer nuevas perspectivas y reafirmar que lo que sucede es normal”, proponen desde Mayo Clinic.

Recordar y encontrar sentido en las fiestas

Recordar a los seres queridos y encontrar sentido en las fiestas también forma parte de la sanación. Compartir historias, preparar comidas favoritas, mirar fotos o realizar actividades significativas puede ayudar a conectar con los recuerdos.

El sentido de las celebraciones
El sentido de las celebraciones se enriquece al integrar la memoria de los seres queridos (Freepik)

Es importante estar atentos a las propias reacciones: si estas prácticas ayudan o resultan demasiado difíciles, conviene que los sentimientos guíen las decisiones.

Encontrar el modo de navegar entre las actividades de la temporada puede brindar una sensación de empoderamiento.

Para quienes afrontan el duelo en estas fechas, abrazar los recuerdos y el amor compartido puede convertirse en una fuente de consuelo y fortaleza.

