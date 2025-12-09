7 técnicas respaldadas por expertos para reducir el estrés y recuperar energía

Expertos de Cleveland Clinic recomiendan siete técnicas de relajación para reducir el estrés y la ansiedad de forma efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde el estrés y la ansiedad afectan a millones de personas, especialistas de Cleveland Clinic han reunido siete técnicas de relajación que pueden transformar la salud mental y física.

Estas recomendaciones destacan la importancia de integrar la relajación como una pausa necesaria en la vida diaria, más allá de considerarla un simple alto ocasional.

Susan Albers, psicóloga de Cleveland Clinic, sostiene que la relajación no debe entenderse como un lujo, sino como una herramienta esencial para el bienestar. “Debemos pensar en la relajación no como un punto final, sino como una pausa necesaria”, afirmó Albers, quien observa que muchas personas nunca aprendieron métodos eficaces para relajarse y, por eso, se sienten desorientadas al enfrentar el estrés cotidiano.

Estrategias para reducir el estrés y la ansiedad

El equipo de Cleveland Clinic presenta siete estrategias prácticas para reducir el estrés y la ansiedad, adaptables a cada persona:

1. Ejercicios de respiración

Enfocarse en la respiración libera tensiones rápidamente. Albers propone la técnica “squeegee breath”: cerrar los ojos, imaginar un cepillo en la cabeza y, al exhalar, visualizar cómo desaparecen pensamientos negativos, mientras se respiran ideas positivas al inhalar. Otras alternativas incluyen la respiración de cinco dedos, la respiración en caja y la respiración holotrópica.

2. Actividad física

Ejercicios de respiración, actividad física y mindfulness figuran entre las estrategias clave para combatir el estrés diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento favorece la producción de endorfinas, sustancias asociadas a la relajación. No es imprescindible realizar rutinas extenuantes: caminar, nadar o practicar calistenia son suficientes. Actividades lúdicas como bailar, patinar o participar en deportes en grupo ayudan a mantener la motivación.

3. Mindfulness

La atención plena permite concentrarse en el presente y dejar de lado las preocupaciones. “El mindfulness es comparable a una relajación activa”, explicó Albers. Algunas formas de practicarla incluyen la meditación, la relajación muscular progresiva y la visualización guiada, que pueden adaptarse al tiempo y gustos de cada persona.

4. Tiempo de ocio consciente

Leer, hacer manualidades, bailar, escribir, jugar juegos de mesa, cocinar o cuidar plantas son actividades que ayudan a desconectarse. Albers destaca que lo relevante es cómo la actividad facilita dejar atrás el estrés y disfrutar el momento.

5. Contacto con la naturaleza

El contacto con la naturaleza reduce el estrés y mejora el estado de ánimo, según expertos en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir al aire libre aparta a la persona de los dispositivos electrónicos y mejora el ánimo. Desde una simple caminata por la calle hasta un “baño de bosque”, cambiar de entorno proporciona perspectiva y alivia el estrés.

6. Autocuidado

Consiste en atender necesidades básicas como acudir a citas médicas, planificar comidas, mantener rutinas de higiene y sueño, y participar en actividades grupales. “El auténtico autocuidado implica priorizarse; esto reduce el estrés y facilita la relajación”, subrayó la especialista.

7. Medicina integrativa

Terapias como acupuntura, masajes, reiki, tai chi y yoga pueden complementar las prácticas anteriores, contribuyendo tanto a la relajación como a la mejoría general de la salud.

Terapias de medicina integrativa como acupuntura, masajes, reiki, tai chi y yoga complementan las técnicas de relajación

Beneficios y recomendaciones para la práctica regular

Según los expertos de Cleveland Clinic, la práctica regular de estas técnicas ofrece beneficios tangibles: menor frecuencia de síntomas físicos relacionados con el estrés (dolores de cabeza, malestares estomacales, tensión muscular), mejor calidad de sueño, mayor estabilidad en el estado de ánimo, fortalecimiento del sistema inmunológico, claridad mental y menor riesgo de trastornos como la ansiedad o la depresión.

Albers compara la relajación con “cambiar a una marcha más baja y permitir que el cuerpo se recupere y regenere”.

Adoptar hábitos de relajación puede resultar complicado en una sociedad que valora la productividad constante. Albers propone descartar la culpa respecto al descanso, recordando que recuperar energía es una necesidad, no un capricho. “Es fundamental recargar nuestras baterías, aceptarlo y permitirlo”, enfatizó la psicóloga.

La práctica regular de hábitos de relajación mejora la calidad del sueño, fortalece el sistema inmunológico y estabiliza el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sugiere practicar la relajación de manera habitual, no únicamente en situaciones de crisis, y observar qué actividades resultan más beneficiosas a nivel personal. También recomienda un uso consciente de la tecnología: alejar el teléfono móvil puede facilitar la desconexión, aunque existen aplicaciones y recursos digitales que pueden apoyar la relajación de forma positiva.

Cuándo buscar ayuda profesional

Si la dificultad para relajarse persiste, los expertos de Cleveland Clinic aconsejan buscar apoyo profesional. La terapia puede ayudar a identificar los factores desencadenantes del estrés y enseñar estrategias de afrontamiento saludables.

Integrar la relajación en la rutina diaria fortalece la capacidad de recuperación y permite afrontar los desafíos de cada día con más equilibrio y energía.